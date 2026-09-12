«Χρυσωρυχείο» οι παλιές ελληνικές ταινίες – Ποιοι κερδίζουν ακόμη και σήμερα
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«Χρυσωρυχείο» οι παλιές ελληνικές ταινίες – Ποιοι κερδίζουν ακόμη και σήμερα

Σε λιγότερο από πέντε μήνες ο Κινηματογραφικός Οργανισμός Καραγιάννης - Καρατζόπουλος έχει προχωρήσει σε τέσσερις διανομές κερδών προς τους μετόχους του

«Χρυσωρυχείο» οι παλιές ελληνικές ταινίες – Ποιοι κερδίζουν ακόμη και σήμερα
Μπορεί οι χρυσές εποχές του ελληνικού κινηματογράφου να έχουν περάσει προ πολλού, οι παλιές ταινίες όμως εξακολουθούν να παράγουν κέρδη. Και μάλιστα αρκετά, όπως αποδεικνύει ο Κινηματογραφικός Οργανισμός Καραγιάννης – Καρατζόπουλος, που μέσα σε λιγότερο από πέντε μήνες έχει προχωρήσει σε τέσσερις διανομές κερδών προς τους μετόχους του. Η τελευταία αποφασίστηκε στα τέλη Ιουλίου και αφορά ποσό 200.000 ευρώ από κέρδη παρελθουσών χρήσεων, ανεβάζοντας στα 800.000 ευρώ το συνολικό ποσό των φετινών διανομών. Είχαν προηγηθεί τρεις ισόποσες διανομές τον Μάρτιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο.

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