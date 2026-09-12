«Χρυσωρυχείο» οι παλιές ελληνικές ταινίες – Ποιοι κερδίζουν ακόμη και σήμερα

Σε λιγότερο από πέντε μήνες ο Κινηματογραφικός Οργανισμός Καραγιάννης - Καρατζόπουλος έχει προχωρήσει σε τέσσερις διανομές κερδών προς τους μετόχους του