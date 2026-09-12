Το ΟΑΚΑ αλλάζει εικόνα με επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ
Το ΟΑΚΑ αλλάζει εικόνα με επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ
Δημιουργία ενός Ολυμπιακού Αστικού Πάρκου με μεγάλο στοίχημα ένα συγκρότημα ανοιχτό στην πόλη με αθλητικά γεγονότα αλλά και συναυλίες και μεγάλες διοργανώσεις
Νέα σελίδα με νέα εικόνα και νέες λειτουργίες για τοΟΑΚΑ στο Μαρούσι, όπου υλοποιείται το μεγαλύτερο τεχνικό πρόγραμμα της τελευταίας 20ετίας από το 2004 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, με πρώτο μεγάλο ορόσημο, τώρα, την παράδοση του έργου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
«Περιμένουμε, μέσα στο φθινόπωρο, Σεπτέμβριο – Οκτώβριο, την ολοκλήρωση του master plan που θα περιλαμβάνει και τις επιμέρους χρήσεις, ώστε να προχωρήσουμε στη συνέχεια με τις επιμέρους λεπτομέρειες ως προς την οργάνωση και λειτουργία του χώρου. Πέρα από το αμιγώς αθλητικό κομμάτι, στόχος είναι η δημιουργία ενός μεγάλου Ολυμπιακού Αστικού Πάρκου, ανοιχτού σε κατοίκους και επισκέπτες», δηλώνει o Κωνσταντίνος Εμ. Χαλιορής, συντονιστής γενικός διευθυντής του ΟΑΚΑ.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
«Περιμένουμε, μέσα στο φθινόπωρο, Σεπτέμβριο – Οκτώβριο, την ολοκλήρωση του master plan που θα περιλαμβάνει και τις επιμέρους χρήσεις, ώστε να προχωρήσουμε στη συνέχεια με τις επιμέρους λεπτομέρειες ως προς την οργάνωση και λειτουργία του χώρου. Πέρα από το αμιγώς αθλητικό κομμάτι, στόχος είναι η δημιουργία ενός μεγάλου Ολυμπιακού Αστικού Πάρκου, ανοιχτού σε κατοίκους και επισκέπτες», δηλώνει o Κωνσταντίνος Εμ. Χαλιορής, συντονιστής γενικός διευθυντής του ΟΑΚΑ.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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