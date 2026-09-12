Το ΟΑΚΑ αλλάζει εικόνα με επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ

Δημιουργία ενός Ολυμπιακού Αστικού Πάρκου με μεγάλο στοίχημα ένα συγκρότημα ανοιχτό στην πόλη με αθλητικά γεγονότα αλλά και συναυλίες και μεγάλες διοργανώσεις