Όταν η τεχνολογία απλοποιεί την καθημερινότητα του πολίτη

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια διοίκηση ήταν η ύπαρξη ενός κατακερματισμένου ψηφιακού περιβάλλοντος, όπου «αυτόνομα» συστήματα δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους, ενώ μία σειρά από διαδικασίες εξακολουθούσαν να βασίζονται σε μη αυτοματοποιημένες, έως χειρόγραφες ενέργειες