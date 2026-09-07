Όταν η τεχνολογία απλοποιεί την καθημερινότητα του πολίτη
Όταν η τεχνολογία απλοποιεί την καθημερινότητα του πολίτη
Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια διοίκηση ήταν η ύπαρξη ενός κατακερματισμένου ψηφιακού περιβάλλοντος, όπου «αυτόνομα» συστήματα δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους, ενώ μία σειρά από διαδικασίες εξακολουθούσαν να βασίζονται σε μη αυτοματοποιημένες, έως χειρόγραφες ενέργειες
Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτέλεσαν μια μοναδική ευκαιρία για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών με σύγχρονα, διαλειτουργικά και αξιόπιστα συστήματα. Η Netcompany, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής στην Ευρώπη, ήταν αρωγός σε αυτή την προσπάθεια. «Φέραμε εις πέρας με επιτυχία πολύ σημαντικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που αναλάβαμε στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε νευραλγικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, όπως στην Κοινωνική Ασφάλιση, στην Υγεία, τη Δικαιοσύνη, στον ευρύτερο χώρο των Υποδομών & Πολεοδομίας, και στα Δημόσια Οικονομικά. Η συμβολή μας στη μεγάλη εθνική προσπάθεια για την ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας, με επίκεντρο τον πολίτη, αποτελεί για την ομάδα μας μια σημαντική παρακαταθήκη», μας λέει ο Δημήτρης Βασιλόπουλος, Γενικός Διευθυντής Δημοσίου Τομέα, Netcompany SEE.
«Η πρόκληση ήταν να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, που θα βελτιώνει την εξυπηρέτηση των πολιτών και θα διευκολύνει το ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης, προσφέροντάς τους τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία, και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις συνθήκες διαλειτουργικότητας» επισημαίνει, και συνεχίζει: «Αυτό έγινε πραγματικότητα από τους 800 συναδέλφους επιστήμονες Πληροφορικής της ομάδας μας στην Ελλάδα, που εργάστηκαν μαζί με τις ομάδες των δημόσιων οργανισμών που είχαν την ευθύνη των έργων».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
«Η πρόκληση ήταν να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, που θα βελτιώνει την εξυπηρέτηση των πολιτών και θα διευκολύνει το ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης, προσφέροντάς τους τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία, και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις συνθήκες διαλειτουργικότητας» επισημαίνει, και συνεχίζει: «Αυτό έγινε πραγματικότητα από τους 800 συναδέλφους επιστήμονες Πληροφορικής της ομάδας μας στην Ελλάδα, που εργάστηκαν μαζί με τις ομάδες των δημόσιων οργανισμών που είχαν την ευθύνη των έργων».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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