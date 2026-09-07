Πέτρος Παππάς: Με 5-10 ναυτιλιακές μπορούμε να μιλάμε για χρηματιστηριακή αγορά στην Αθήνα

Ο διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk Carriers Corp. μιλά στο «business stories» για την εισαγωγή της εταιρείας στη Euronext Athens και για τη δυνατότητα της Αθήνας να αποκτήσει, για πρώτη φορά, μια πραγματική χρηματιστηριακή αγορά ναυτιλιακών εταιρειών