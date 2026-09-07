Πέτρος Παππάς: Με 5-10 ναυτιλιακές μπορούμε να μιλάμε για χρηματιστηριακή αγορά στην Αθήνα
Πέτρος Παππάς: Με 5-10 ναυτιλιακές μπορούμε να μιλάμε για χρηματιστηριακή αγορά στην Αθήνα
Ο διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk Carriers Corp. μιλά στο «business stories» για την εισαγωγή της εταιρείας στη Euronext Athens και για τη δυνατότητα της Αθήνας να αποκτήσει, για πρώτη φορά, μια πραγματική χρηματιστηριακή αγορά ναυτιλιακών εταιρειών
Ενα στοίχημα που ξεπερνά τα όρια της Star Bulk και αφορά τη δυνατότητα της Αθήνας να αποκτήσει, για πρώτη φορά, μια πραγματική χρηματιστηριακή αγορά ναυτιλιακών εταιρειών περιγράφει ο Πέτρος Παππάς, διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk Carriers Corp. μιλώντας στο «business stories», με αφορμή την παράλληλη εισαγωγή της εταιρείας στη Euronext Athens. Η είσοδος στην Αθήνα, ωστόσο, δεν γίνεται επειδή η Star Bulk χρειάζεται κεφάλαια. Στις 30 Ιουνίου 2026 διέθετε περίπου 565 εκατ. δολάρια σε μετρητά, με τον καθαρό δανεισμό της να αντιστοιχεί μόλις στο 10% περίπου της συνολικής αξίας της εταιρείας και να έχει μειωθεί κατά 72% ανά πλοίο σε σχέση με το 2021. Παρά την ισχυρή αυτή θέση, η εταιρεία προχωρεί στην έκδοση 4,25 εκατ. νέων μετοχών, με στόχο την άντληση 100 εκατ. ευρώ. Η επιλογή είναι συνειδητή: χωρίς νέα έκδοση, όπως εξηγεί ο ίδιος, η διασπορά των μετοχών στην Αθήνα θα ήταν περιορισμένη και η συναλλακτική δραστηριότητα σχεδόν ανύπαρκτη.
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