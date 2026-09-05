ΔΕΘ: Η ώρα του λογαριασμού – Ποιοι κερδίζουν από το νέο πακέτο

Ανοίγει τα χαρτιά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεγαλύτερη ενίσχυση στους συνταξιούχους, «ψαλίδι» σε τεκμαρτό και προκαταβολή, μπόνους στους συνεπείς, μέτρα για οικογένειες και εργαζομένους και ανάσες για επιχειρήσεις και αγρότες