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ΔΕΘ: Η ώρα του λογαριασμού – Ποιοι κερδίζουν από το νέο πακέτο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Η ώρα του λογαριασμού – Ποιοι κερδίζουν από το νέο πακέτο

Ανοίγει τα χαρτιά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεγαλύτερη ενίσχυση στους συνταξιούχους, «ψαλίδι» σε τεκμαρτό και προκαταβολή, μπόνους στους συνεπείς, μέτρα για οικογένειες και εργαζομένους και ανάσες για επιχειρήσεις και αγρότες

ΔΕΘ: Η ώρα του λογαριασμού – Ποιοι κερδίζουν από το νέο πακέτο
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ, με το οικονομικό επιτελείο να έχει κλειδώσει τον βασικό κορμό ενός πακέτου που μοιράζει αυξήσεις, φοροελαφρύνσεις και ενισχύσεις σε εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Συνταξιούχοι θα δουν περισσότερα χρήματα ακόμη και πριν κλείσει η χρονιά, ελεύθεροι επαγγελματίες μικρότερο λογαριασμό από το τεκμαρτό και την προκαταβολή, εργαζόμενοι μεγαλύτερους μισθούς και χαμηλότερες κρατήσεις, ενώ οικογένειες με παιδιά, τρίτεκνοι και αγρότες μπαίνουν στην πρώτη γραμμή των νέων παρεμβάσεων.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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