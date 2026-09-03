Τα νέα σνακ που κατακλύζουν την αγορά στις ΗΠΑ

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Πατατάκια, μπίρα, ακόμα και παγωτό με αγγουράκι τουρσί… Μοιάζουν συνδυασμοί που θα δικαιολογούνταν μόνο αν τους πρότεινε μια γυναίκα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη όπου οι λεγόμενες λιγούρες οδηγούν σε παράδοξα ταιριάσματα γλυκού, ξινού και αλμυρού. Και όμως, το τουρσί -ή διαφορετικά η πίκλα- δε μοιάζει να είναι απλώς μια παροδική επιθυμία, αλλά κατακτά την αγορά. Όχι μόνο στην κλασική μορφή του, αγγουράκι, λάχανο, πιπεριές και μελιτζάνες. Σούπες, ποτά, παγωτά, σνακ, ακόμα και μαλλί της γριάς, ολοένα περισσότερα προϊόντα έχουν γεύση πίκλας και γίνονται ανάρπαστα στις ΗΠΑ.Οι αριθμοί μιλούνΤα τελευταία χρόνια, σχεδόν κάθε μεγάλη αλυσίδα παραγωγής σνακ στις ΗΠΑ έχει ακολουθήσει την τάση αυτή, αφού τα προϊόντα με γεύση τουρσί εξαφανίζονται από τα ράφια. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και επιβεβαιώνουν ότι το τουρσί είναι μόδα που δε θα ξεθυμάνει σύντομα. Σύμφωνα με το CNBC, τα σνακ με γεύση πίκλα -όπως τα δημοφιλή τσιπς dill pickle, δηλαδή με γεύση αγγούρι τουρσί και άνηθο- σημείωσαν πωλήσεις 518 εκατ. δολαρίων πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση ύψους 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ανοδική είναι η πορεία και στις συσκευασμένες ανάμεικτες ποικιλίες με γεύση τουρσί, των οποίων οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10%, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.Γίγαντες του κλάδου τροφίμων και ποτών, όπως η PepsiCo, δε θα μπορούσαν να αγνοήσει την τάση. Το 2025 η εταιρία κυκλοφόρησε σε περιορισμένη έκδοση το Cheetos Flamin’ Hot Dill Pickle Crunchy. Έπειτα από το επιτυχημένο του ντεμπούτο και αφού κατέγραψε την ταχύτερη πώληση στην ιστορία της, ένα χρόνο μετά το σνακ επανήλθε μόνιμα στα καταστήματα, ενώ παρουσιάστηκε μια νέα πικάντικη γεύση, η Puffs. Όλα αυτά μετά μουσικής, καθώς η εταιρία προχώρησε σε ένα ακόμα αναπάντεχο «πάντρεμα», τη ράπερ Megan Thee Stallion με το ροκ συγκρότημα Nickelback που τραγούδησαν μαζί το κομμάτι «Pickle’s Back».Η «ατρόμητη» Γενιά ΖΤο τουρσί δεν είναι μόνο τάση, αλλά και ένα προϊόν που παρέχει πολύτιμα στοιχεία στον οργανισμό. Έχει λίγες θερμίδες, αν έχει υποστεί ζύμωση -όσα παρασκευάζονται με άλμη- περιέχει προβιοτικά κι ενισχύει τα καλά βακτήρια του εντέρου, έχει ελάχιστο λίπος, βιταμίνη Κ και υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Το τουρσί θεωρείται ένα από τα αγαπημένα τρόφιμα όσων εστιάζουν στην ευεξία τους. Την ίδια στιγμή, αναδεικνύεται κι η ποπ αισθητική του. Όχι πια μόνο αγγουράκια σε γυάλινα βάζα, όπως έκαναν οι γιαγιάδες, αλλά συσκευασίες με έντονα χρώματα, έξυπνες επωνυμίες, προσεγμένα γραφικά και ευφάνταστες καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσελκύουν ολοένα μεγαλύτερο κοινό. Ανάμεσά τους, όπως ήταν αναμενόμενο, οι εκπρόσωποι της Γενιάς Ζ που βλέπουν στα προϊόντα αυτά τον τέλειο συνδυασμό παράδοσης και μόδας. Η γενιά αυτή δείχνει πρόθυμη να δοκιμάσει και δε διστάζει μπροστά σε ασυνήθιστους συνδυασμούς και έντονες γεύσεις.Η ποπ αισθητικήΜερικοί από εκείνους, μάλιστα, δεν περιορίζονται στη δοκιμή, αλλά στο λανσάρισμα τέτοιων προϊόντων. Όπως στην περίπτωση της εταιρίας Good Girl Snacks, η οποία ιδρύθηκε από την Γιασαμάν Μπαχτιάρ και την Λία Μάρκους το 2023, όταν συνειδητοποίησαν πως το τουρσί γινόταν για τη Γενιά Ζ ό,τι ήταν το αβοκάντο για τους Μillennials. Κάθε προϊόν τους, της σειράς Hot Girl Pickles, παρουσιάζεται σε έντονες μοβ, ροζ, γαλάζιες, πρασινωπές αποχρώσεις αιχμαλωτίζοντας το βλέμμα, με αποτέλεσμα να ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες εμπορικές επωνυμίες στα καταστήματα της Αμερικής και να χτίσουν με επιτυχία το brand τους.Αντίστοιχη επιτυχία, όμως, είχε και η Τζέσικα Σλόουν, χωρίς όμως να πουλάει τρόφιμα, αλλά ρούχα. Η ιδρύτρια του ηλεκτρονικού καταστήματος Bad Addiction Boutique που πουλάει είδη ρουχισμού και αξεσουάρ, είχε τη φαεινή ιδέα να σχεδιάσει ένα φούτερ με στάμπα 12 διαφορετικά δοχεία με τουρσί. Στόχος ήταν να πειράξει τον σύζυγό της, ο οποίος απεχθάνεται τις πίκλες, ενώ η ίδια τις λατρεύει. Όταν ανήρτησε το αθώο αστείο στο TikTok, όμως, τα μηνύματα διαδέχονταν το ένα το άλλο με τους χρήστες να της ζητούν να θέσει προς πώληση το φούτερ. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα κατάφερε να πουλήσει περισσότερα από 60.000 κομμάτια προς περίπου 38 ευρώ το καθένα μέσω του TikTok Shop. Από το ηλεκτρονικό της κατάστημα, πλέον, είναι διαθέσιμα αυτοκόλλητα με θέμα το τουρσί, αλλά και φούτερ για τις γιορτές με το ίδιο θέμα.Η τάση παρατηρείται και σε άλλα διαδικτυακά καταστήματα, όπως το Etsy, στο οποίο μια αναζήτηση με τη λέξη pickle αρκεί για να εμφανίσει χιλιάδες αποτελέσματα, από πιζάμες, μπλούζες, φούτερ, μέχρι λούτρινα, παγούρια και κούπες, αλλά και κοσμήματα και μπρελόκ. Η τρέλα με την πίκλα συνεχίζεται, χωρίς να περιορίζεται στη Γενιά Ζ, η οποία καλύπτει το 20% της καταναλωτικής αγοράς των ΗΠΑ, όπως επισημαίνει η Wall Street Journal. Παρά την ποπ εμφάνιση των προϊόντων, τα ηνία εξακολουθούν να διατηρούν ιστορικές εταιρίες όπως η Mt. Olive και η Vlasic, με την πρώτη να πουλάει 230 εκατομμύρια συσκευασίες με τουρσί, πιπεριές και σάλτσες ετησίως.