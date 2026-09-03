Μεταλλείο Σκουριών: Το ελληνικό σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή μεταλλευτική δραστηριότητα

Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του έργου, συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επαναπροσδιορίζει τη βιομηχανική της πολιτική, επενδύοντας στην καινοτομία, τις κρίσιμες πρώτες ύλες και την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού της