Πλασματικά έτη: Ποιοι μπορούν να «κλειδώσουν» σύνταξη στα 62 και πόσο κοστίζει η εξαγορά
Πλασματικά έτη: Ποιοι μπορούν να «κλειδώσουν» σύνταξη στα 62 και πόσο κοστίζει η εξαγορά
Η εξαγορά πλασματικών ετών κερδίζει έδαφος, καθώς μπορεί να επισπεύσει τη συνταξιοδότηση - Παράλληλα εξετάζεται επέκτασή της στην επικουρική ασφάλιση για όσους δεν συμπληρώνουν την απαιτούμενη 15ετία
Σε βασικό εργαλείο για ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη αλλά και για ενίσχυση του τελικού ποσού της σύνταξης εξελίσσεται η εξαγορά πλασματικών ετών, καθώς σχεδόν ένας στους δύο ασφαλισμένους εξετάζει πλέον αυτή τη δυνατότητα. Η αναγνώριση πρόσθετου ασφαλιστικού χρόνου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη όταν οδηγεί είτε στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε στη συμπλήρωση της απαιτούμενης 40ετίας για συνταξιοδότηση στα 62.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένοι εξαγοράζουν κατά μέσο όρο τρία έως τέσσερα πλασματικά έτη, με το μηνιαίο κόστος να κινείται περίπου στα 220 ευρώ, ανάλογα πάντως με τις αποδοχές τους. Η δυνατότητα αποχώρησης στα 62 αφορά κυρίως όσους διαθέτουν ήδη 33-34 πραγματικά έτη ασφάλισης και μπορούν, με την προσθήκη πλασματικού χρόνου, να φτάσουν συνολικά στα 40 χρόνια.
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Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένοι εξαγοράζουν κατά μέσο όρο τρία έως τέσσερα πλασματικά έτη, με το μηνιαίο κόστος να κινείται περίπου στα 220 ευρώ, ανάλογα πάντως με τις αποδοχές τους. Η δυνατότητα αποχώρησης στα 62 αφορά κυρίως όσους διαθέτουν ήδη 33-34 πραγματικά έτη ασφάλισης και μπορούν, με την προσθήκη πλασματικού χρόνου, να φτάσουν συνολικά στα 40 χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα www.newmoney.gr
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