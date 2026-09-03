Πλασματικά έτη: Ποιοι μπορούν να «κλειδώσουν» σύνταξη στα 62 και πόσο κοστίζει η εξαγορά

Η εξαγορά πλασματικών ετών κερδίζει έδαφος, καθώς μπορεί να επισπεύσει τη συνταξιοδότηση - Παράλληλα εξετάζεται επέκτασή της στην επικουρική ασφάλιση για όσους δεν συμπληρώνουν την απαιτούμενη 15ετία