Στο κόκκινο η Wall Street - Πιέσεις από Ιράν, πετρέλαιο και επιτόκια

Η νέα ανταλλαγή πληγμάτων ΗΠΑ – Ιράν ανέβασε το πετρέλαιο και τις αποδόσεις των ομολόγων, πιέζοντας τις μετοχές και ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η Fed μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο - Κερδισμένοι οι δείκτες τον Αύγουστο