Πώς ο πάγος έγινε σύμβολο πολυτέλειας στα καλά μπαρ

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Το παγάκι πια δεν είναι μόνο ένας κύβος παγωμένου νερού που απλώς μπαίνει σε ένα ποτήρι.Στα καλύτερα κοκτέιλ μπαρ του κόσμου έχει πάρει μορφή γλυπτού. Η ιστορία του σμιλεμένου πάγου δεν ξεκίνησε από το Instagram. Οι ρίζες αυτής της πρακτικής, της χειροποίητης κοπής και διαμόρφωσης μεγάλων κομματιών πάγου, αναζητούνται στην ιαπωνική σχολή bartending. Εκεί όπου η σχέση με τον πάγο είχε για χρόνια τελετουργικό χαρακτήρα. Η κοπή γινόταν στο χέρι, συχνά μπροστά στον πελάτη, το σχήμα προσαρμοζόταν στο ποτήρι και στο κοκτέιλ, ενώ η καθαρότητα, η σκληρότητα και η ταχύτητα με την οποία θα έλιωνε αποτελούσαν μέρος της ίδιας τεχνικής.Από τη σκηνή των μπαρ του Τόκιο, ο λεπτομερής τεμαχισμός μεγάλων συμπαγών κομματιών πάγου άρχισε να περνά σταδιακά στη διεθνή κοκτέιλ κουλτούρα. Εκεί το ποτό δεν έπρεπε απλώς να είναι κρύο αλλά και το κομμάτι πάγου που θα το συνόδευε να παραμένει όσο γίνεται αναλλοίωτο μέσα στο ποτήρι.Από το Τόκιο στη Νέα ΥόρκηΣτη Νέα Υόρκη, ένα κρίσιμο σημείο αυτής της ιστορίας ήταν το Angel’s Share, το ιαπωνικού ύφους κοκτέιλ μπαρ που άνοιξε στο East Village το 1993. Εκεί βρέθηκε επανειλημμένα ο bartender και ιδιοκτήτης, Sasha Petraske, μία από τις καθοριστικές μορφές της σύγχρονης αναβίωσης του κοκτέιλ, πριν ανοίξει, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1999, το Milk & Honey στο Lower East Side. Ο Petraske θα αναγνώριζε αργότερα ανοιχτά την ιαπωνική επιρροή στη χρήση μεγάλου πάγου. Το Milk & Honey άρχισε να παγώνει μεγάλα blocks μέσα στο μπαρ και να τα κόβει με το χέρι ανάλογα με το κοκτέιλ. Το μέγεθος, το σχήμα, η θερμοκρασία και ο έλεγχος της αραίωσης ήταν το απόλυτο ζητούμενο.Την ίδια εποχή, στην άλλη πλευρά του κόσμου, οι Ιάπωνες μπάρμαν πήγαιναν την υπόθεση ακόμη πιο μακριά. Ο Hidetsugu Ueno, που εργαζόταν στο φημισμένο Star Bar Ginza στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και αργότερα άνοιξε το Bar High Five στο Τόκιο, έγινε διεθνώς γνωστός για τα περίφημα ice diamonds: μεγάλα κομμάτια κρυστάλλινου πάγου που σκαλίζονται στο χέρι μπροστά στον πελάτη μέχρι να μοιάζουν με πολύτιμους λίθους. Ο ίδιος έχει τοποθετήσει την εξέλιξη της ιδέας γύρω στο 2001, όταν εργαζόταν ακόμη στο Star Bar της Ginza, ένα από τα bars που έκαναν παγκοσμίως γνωστή την ιαπωνική εμμονή με τον χειροποίητα κομμένο, κρυστάλλινο πάγο.Ένα μεγάλο κομμάτι συμπαγούς πάγου έχει μικρότερη αναλογία επιφάνειας προς όγκο από πολλά μικρά παγάκια, άρα μπορεί να διαχειριστεί διαφορετικά την αραίωση. Στην ιαπωνική λογική του highball -ενός long drink με ουίσκι, ανθρακούχο νερό και πάγο- το σχήμα του πάγου, η θερμοκρασία του ποτηριού, ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο πέφτει η σόδα αποτελούν τμήματα της ίδιας εξίσωσης. Η ιαπωνική σχολή bartending έχει σχεδόν εμμονική σχέση με την εξάντληση της λεπτομέρειας και ο Ueno έγραφε bartending ιστορία πάνω σ’ αυτή την παράδοση. Τα γλυπτά του από πάγο είχαν τέτοιες διαστάσεις ώστε, πέρα από το θέαμα, να κρατούν το ποτό κρύο χωρίς να το πλημμυρίζουν γρήγορα με νερό.Η ιδέα άρχισε να διογκώνεται. Και η Νέα Υόρκη βρήκε τον άνθρωπο που θα τη μετέτρεπε από εμμονή λίγων ψαγμένων bartenders-διακοσμιτών πάγου σε μικρή βιομηχανία. Ο Richard Boccato την 1η Μαΐου 2009 άνοιξε το μπαρ Dutch Kills στο Long Island City του Queens. Από την πρώτη ημέρα, το μαγαζί χρησιμοποιούσε κρυστάλλινο μπλοκ πάγου, κομμένο στο χέρι για διαφορετικούς τύπους ποτών. Η μεγάλη αλλαγή ήρθε όταν ο Boccato άρχισε να συνεργάζεται με ανθρώπους από το γειτονικό Okamoto Studio, που ειδικευόταν στη γλυπτική πάγου. Το cocktail bar συνάντησε κυριολεκτικά το εργαστήρι του γλύπτη. Τον Δεκέμβριο του 2010, στο Weather Up Tribeca, ο Boccato εγκατέστησε μηχάνημα Clinebell που μπορούσε να παράγει τεράστια διάφανα μπλοκ πάγου. Έναν χρόνο αργότερα, τον Μάρτιο του 2011, γεννήθηκε η Hundredweight Ice: μια εταιρεία αφιερωμένη αποκλειστικά στην παραγωγή και παράδοση ειδικού πάγου για bars και εστιατόρια. Η νέα αγορά είχε μόλις αποκτήσει επιχειρηματική διάσταση.Όταν το νερό έγινε αισθητικό αποτέλεσμαΗ παραγωγή του τέλειου διάφανου κύβου δεν είναι τόσο απλή όσο ακούγεται. Στον κοινό καταψύκτη το νερό παγώνει από πολλές κατευθύνσεις και εγκλωβίζει αέρα και ακαθαρσίες στο εσωτερικό του. Γι’ αυτό τα συνηθισμένα παγάκια είναι θολά. Στη λεγόμενη κατευθυνόμενη κατάψυξη, το νερό παγώνει ελεγχόμενα προς μία κατεύθυνση, σπρώχνοντας τις φυσαλίδες και τις ακαθαρσίες έξω από το τμήμα που θα χρησιμοποιηθεί. Το αποτέλεσμα μοιάζει περισσότερο με γυάλινο αντικείμενο παρά με το παγάκι ενός οικιακού καταψύκτη. Η εξειδίκευση γύρω από την καθαρότητα του νερού, που για λίγα λεπτά θα μετατρεπόταν σε έργο τέχνης μέσα σε κρίσιμα μπαρ του Τόκιο και της Νέας Υόρκης, γέννησε μια νέα αγορά γύρω από την premium εστίαση.Η Hundredweight σήμερα παράγει και διανέμει ειδικά κομμένους κύβους, spears και άλλες μορφές σε bars και εστιατόρια της Νέας Υόρκης. Το 2026 ο Boccato δήλωνε ότι η επιχείρηση παρήγε περισσότερους από 1.300 τόνους πάγου τον χρόνο, εξυπηρετούσε περισσότερα από 20 εστιατόρια με αστέρια Michelin και εκατοντάδες bars, με έσοδα που πλησίαζαν τα 3 εκατομμύρια δολάρια. Από ένα freezer πίσω από ένα bar γεννήθηκε μια κανονική βιομηχανία.Η γέννηση των Ice ChefsΣτο Bar High Five, στη Ginza, την πολυτελή συνοικία του Τόκιο, ο δαιμόνιος Hidetsugu Ueno συνδέει τον πάγο με το παράσταση. Ένα διάφανο μπλοκ γίνεται στο χέρι πολύεδρο ή «διαμάντι», πριν χαθεί σταδιακά μέσα στο ουίσκι. Στο The Aviary του Σικάγου, που άνοιξε το 2011 από τον Grant Achatz -έναν από τους σημαντικότερους Αμερικανούς σεφ της σύγχρονης avant-garde γαστρονομίας και δημιουργό του περίφημου Alinea- η εμμονή πήγε ακόμη παραπέρα. Το μπαρ οργανώθηκε με λογική cocktail kitchen και απέκτησε ξεχωριστό χώρο όπου ο «ice chef» δημιουργούσε ειδικές μορφές πάγου για διαφορετικά ποτά. Η έννοια του μπάρμαν πλησίασε εκεί περισσότερο από ποτέ την έννοια του σεφ. Και στην Καλιφόρνια, ήδη από το 2012, ο Scott Beattie στο Goose & Gander, της Νάπα, αγόραζε τεράστιες πλάκες διάφανου πάγου και τις έκοβε με αλυσοπρίονο πριν οι μπάρμαν τις τεμαχίσουν ξανά στο χέρι. Ο ίδιος είχε δει τη χρήση block ice στα μπαρ του Τόκιο. Μια εικόνα που σήμερα μοιάζει σχεδόν με ιδρυτικό μύθο της αμερικανικής εμμονής με τον καθαρό πάγο.