Οι νέες φθινοπωρινές δημοσκοπήσεις και το προεκλογικό πακέτο της ΔΕΘ, ένα ενδιαφέρον άρθρο για το κόμμα Σαμαρά και ένα κουίζ-βρείτε τις διαφορές υπουργών

Το ξενύχτι του Πιερρ πριν από τη ΔΕΘ

Το τραπέζι στους βουλευτές

Κριτική στο ΠΑΣΟΚ

Αρχίζει το ματς

Κόμμα μπαλαντέρ;

Κυβέρνηση Σαμαρά vs Μητσοτάκη - βρείτε τις διαφορές!

1.700 κωδικοί με μειώσεις

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Η κινητοποίηση Τσίπρα

9,10 και 11 Σεπτεμβρίου το dual listing της Star Bulk

Μετά τη ΔΕΘ τα μέτρα για τους servicers

Αλλαγές στην Intrum Hellas

Στα πολιτικά, όπως ξέρετε, είμαστε πια στην τελική ευθεία της ΔΕΘ, μοιάζει να είναι όλα έτοιμα, ο Μητσοτάκης μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου ήταν στο γραφείο του και έφτιαχνε τις τελευταίες πινελιές της ομιλίας του, έπειτα έφυγε για τα Χανιά για μερικές ώρες χαλάρωσης και από σήμερα το πρωί είναι στο Μ.Μ. Τώρα, αν θα προσθέσει μια-δυο εκπλήξεις στα μέτρα θα φανεί… στο χειροκρότημα, αλλά πάντως μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα είναι η πιο εντυπωσιακή σε παροχές ΔΕΘ της τετραετίας, γιατί όπως είναι γνωστό έρχονται εκλογές και φυσικά οι πιο δύσκολες απ’ όλες. Μιας και είπαμε για κάλπες, να σας ενημερώσω ότι η προ ΔΕΘ δημοσκόπηση του ΜΜ ολοκληρώνεται και τα ευρήματά της είναι καλά, καλύτερα από ό,τι ήταν αντιστοίχως προ της περσινής ίδιας περιόδου. Δεν υπάρχει αλλαγή εικόνας, η ΝΔ πατάει καλά στο 30% στην εκτίμηση, ο Τσίπρας κοντά στο 18%, ο Νίκος μας 11,5%… με τον ήλιο τα μπάζει, με τον ήλιο τα βγάζει και η πρόεδρος Μαρία κατηφορίζει σταθερά. Αν καταφέρει μέσα στο επόμενο επτάμηνο ο Μητσοτάκης να κρατήσει αυτά τα νούμερα, τότε πιθανώς στις κάλπες να πάει και λίγο καλύτερα, με αποτέλεσμα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο (συγκυβέρνηση, δεύτερες κάλπες ή και τα δυο μαζί) να καταφέρει τρίτη θητεία. Η πρόβλεψη, αν και πολύ νωρίς, ανήκει στην πλειοψηφία φίλων και εχθρών του, πολιτικούς και επιχειρηματίες.-Μπορεί οι παραμονές της ΔΕΘ να έχουν συνδεθεί με ξενύχτια στο ΥΠΟΙΚ, ωστόσο η αποψινή μεταμεσονύκτια παραμονή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην οδό Νίκης θα γίνει για άλλους (και μάλιστα διεθνείς) λόγους. Βλέπετε, στο περιθώριο της συνόδου της G20, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, θα λάβει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης έκτακτη συνεδρίαση της G7 - στην οποία ο «δικός μας» Πιερρακάκης συμμετέχει ως πρόεδρος του Eurogroup. Κάπως έτσι, γύρω στις 23:30, ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ θα κάνει ένα διάλειμμα από το project της ΔΕΘ, για να συνδεθεί για δύο περίπου ώρες με Ηνωμένες Πολιτείες. Αν, λοιπόν, απόψε το βράδυ γύρω στα μεσάνυχτα περάσετε από την Πλατεία Συντάγματος και δείτε αναμμένα φώτα στο υπουργείο Οικονομικών, τότε… δεν είναι αυτό που νομίζετε.-Μιας και είμαι στα της ΔΕΘ, αυτή την εβδομάδα ο Πιερρ μαζί με τους υφυπουργούς Πετραλιά και Μαρκόπουλο, έχουν αρκετές συναντήσεις με κοινωνικούς φορείς. Επίσης το βράδυ της Παρασκευής μαζί με τον Νίκο Παπαθανάση θα παραθέσουν το από πέρσι καθιερωμένο τραπέζι στους βουλευτές της ΝΔ στη βόρεια Ελλάδα, για ζύμωση και χαλάρωση. Πέρσι η μάζωξη είχε γίνει στο «Ζύθος-Ντορέ» απέναντι από τον Λευκό Πύργο, φέτος νομίζω ότι θα καταλήξουν για σουτζουκάκια.-Μιας και είμαι στα της ΔΕΘ, κρατήστε την πληροφορία ότι το Μ.Μ θα συνεχίσει την κριτική στο ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα στους κεντρώους ψηφοφόρους που μπορούν να ακούσουν τον πολιτικό λόγο και τις προτάσεις του Μητσοτάκη. Αυτό έγινε εμφανές στην περίπτωση της Ακρίτα, οπότε ο Μητσοτάκης πήρε τη σκυτάλη από τον εκπρόσωπο Μαρινάκη και την έπεσε στον Νίκο Α. για το γεγονός ότι ψηφίζει Ακρίτα, αλλά δεν ψήφισε τον Στουρνάρα, ενώ θα συνεχιστούν οι απαντήσεις και για το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Προ ημερών σας είχα γράψει άλλωστε ότι υπήρχε έρευνα πριν από τον Αύγουστο που αποτύπωνε συμφωνία των πολιτών με τις παρεμβάσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση για το ιδιωτικό χρέος στο επίπεδο του 60%.-Σιγά σιγά θα αρχίσει και το ματς της κυβέρνησης με τον Σαμαρά, ο οποίος ετοιμάζεται για το κόμμα αλλά χωρίς βιασύνη. Το Μ.Μ παρακολούθησε τη χθεσινή εμφάνιση του εκπροσώπου Σαμαρά και στενού συνεργάτη του, Νίκου Τσιούτσια, στον ΣΚΑΪ και θεωρούν ότι δεν απάντησε επαρκώς ως προς τις συζητήσεις που έκανε -και καλά έκανε- ο Σαμαράς με τον Ερντογάν όταν ήταν πρωθυπουργός, ενώ την ίδια ώρα κατηγορεί την κυβέρνηση σήμερα για τον διάλογο και τα περίφημα «ήρεμα νερά». Επίσης με δεδομένο ότι από την πλευρά του Σαμαρά μιλούν για τετελεσμένα εις βάρος της Ελλάδας, με αναφορά στο τουρκολιβυκό μνημόνιο που κανείς πλην της Τουρκίας και μέρους της Λιβύης δεν αναγνωρίζει στον κόσμο, στο Μ.Μ θεωρούν ότι χρειάζεται και λίγη σοβαρότητα όταν γίνεται κριτική για τα εθνικά.-Πάντως ως προς το κόμμα Σαμαρά υπάρχουν διάφορα ερωτήματα. Πρώτον, τι κόμμα θα είναι; Θα είναι κόμμα αντίδρασης επειδή ο Σαμαράς θέλει να κόψει τον Μητσοτάκη από πρωθυπουργό; Μήπως θα μπορούσε να είναι ένα κόμμα δυνητικός κυβερνητικός εταίρος; Υπό αυτό το πρίσμα έχει πολύ ενδιαφέρον το άρθρο που έγραψε ο πρώην υφυπουργός και στενός συνεργάτης του Σαμαρά, Θανάσης Σκορδάς, στην τοπική εφημερίδα του Δήμου Αμαρουσίου, Αμαρυσία, όπου παράλληλα φωτογραφίζει την κάθοδό του στον δυτικό τομέα της Β Αθηνών. «Αν, λοιπόν, η επόμενη εκλογική επιλογή δεν οδηγεί σε αυτοδύναμη κυβέρνηση, όπως όλα δείχνουν πιθανό, θα χρειαστεί να απαντήσουμε στο απλό ερώτημα: ποιος μπορεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο κυβερνητικό εταίρο;», διερωτάται ο Σκορδάς και συνεχίζει. «Αν οι δυνάμεις του σημερινού κεντροαριστερού χώρου δεν μπορούν ή δεν θέλουν να παίξουν αυτόν τον ρόλο, θα αναζητήσουμε άραγε εκ των υστέρων μια κυβέρνηση σε έναν ετερόκλητο συνδυασμό δυνάμεων, με διαφορετικές αντιλήψεις για την οικονομία, τους θεσμούς, τη γεωπολιτική τοποθέτηση της χώρας και τα εθνικά μας θέματα; Αυτό δεν είναι σοβαρός σχεδιασμός για τη διακυβέρνηση της χώρας. Μια κυβέρνηση δεν χρειάζεται μόνο κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Χρειάζεται κοινό προσανατολισμό, πολιτική συγγένεια, καθαρές θέσεις και τη δυνατότητα να παίρνει δύσκολες αποφάσεις χωρίς να ακυρώνεται από την πρώτη ημέρα». Ενδιαφέρον έτσι, εκτός αν ο Σκορδάς αυτοσχεδιάζει, που δεν μου φαίνεται διόλου απίθανο.-Μιας και μιλάμε όμως για τον Σαμαρά, θέλω να κλείσω μ’ ένα σχόλιο. Χθες βγήκε ο εκπρόσωπός του (δημοσιογράφος Τσούτσιας) και χαρακτήρισε τη σημερινή κυβέρνηση «μια από Σημίτη με ολίγον ΛΑΟΣ». Αλήθεια, θυμάται κανείς τις κυβερνήσεις Σαμαρά με μπόλικο ΠΑΣΟΚ και ακόμα περισσότερο Μητσοτάκη; Σας θυμίζω εγώ λοιπόν όχι τους Πασόκους που ήταν υποχρεωτική η συγκυβέρνηση -όπως ο Βενιζέλος, ο Χρυσοχοΐδης, ο Κωνσταντινόπουλος, η Χριστοφιλοπούλου- και αρκετοί ακόμα, αλλά τους νεοδημοκράτες υπουργούς του Αντώνη Σαμαρά: Άδωνις Γεωργιάδης, Μάκης Βορίδης, Κωστής Χατζηδάκης, Νίκος Δένδιας, Νότης Μηταράκης, Βασίλης Κικίλιας, Όλγα Κεφαλογιάννη, Κώστας Τασούλας, Σταύρος Παπασταύρου, η Σοφία Βούλτεψη, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Γιάννης Ανδριανός και, φυσικά, Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα, ποιοι... λείπουν σήμερα από το τότε «pure νεοδημοκρατικό» σχήμα του Αντώναρου; Ο Αργύρης Ντινόπουλος, ο Μάκης Γιακουμάτος, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο Μπάμπης Αθανασίου. Να θυμάστε ότι όσο θα μιλάνε, τόσο θα εκτίθενται…-Έκλεισε χθες, έπειτα από αρκετές διαπραγματεύσεις, η τελική λίστα των κωδικών της εθνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών, που τρέχει για την κυβέρνηση ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Το τελικό νούμερο των συμπεριλαμβανόμενων κωδικών ξεπέρασε τις προσδοκίες, μιας και στην τελική λίστα περιλαμβάνονται 1.700 κωδικοί, ήτοι επώνυμα προϊόντα, ιδιωτικής ετικέτας αλλά και 400 σχολικά είδη. Τις ανακοινώσεις θα κάνει ο υπουργός σήμερα το πρωί, ενώ μου λένε ότι και η μέση μείωση δεν είναι αμελητέα, καθώς η μπίλια έκατσε στο -9%.-Την περίοδο της ΔΕΘ θα ανοίξει αυτές τις μέρες ο πρόεδρός μας ο Αλέξης που την Τετάρτη θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα στο ξενοδοχείο Porto Palace της Θεσσαλονίκης. Χθες το κόμμα του ανακοίνωσε μια σειρά οργανωτικών στελεχών ανά την Ελλάδα, με αρκετά άγνωστα πρόσωπα αλλά και κάποιους πρώην Συριζαίους βουλευτές και στελέχη, ενώ γίνεται αρκετή κινητοποίηση για να είναι πολύ γεμάτη η αίθουσα του ξενοδοχείου την Τετάρτη. Με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, ο Τσίπρας θα είναι ο μόνος που θα μιλήσει εκείνη την ημέρα και θα παρουσιάσει τις προτάσεις του, οι οποίες θα εξειδικευτούν και στη συνέντευξη Τύπου που θα δώσει στις 9 του μήνα με συντονίστρια την εκπρόσωπο Θεώνη Κουφονικολάκου που παραμένει ακλόνητη, παρά τις διάφορες φήμες και τα δημοσιεύματα.-Και περνάμε στα νέα της αγοράς ξεκινώντας από τα πιο ευχάριστα, γιατί ξαφνικά έχει αρχίσει να πέφτει μια βαριά συννεφιά στις μεγάλες οικονομίες. Λοιπόν, η επόμενη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο είναι αυτή της Star Bulk του Πέτρου Παππά. Πρόκειται για dual listing και θα διατεθούν μετοχές αξίας 100 εκατομμυρίων. Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί για 9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου και τη δουλειά τρέχουν Εθνική Τράπεζα και ΑΧΙΑ. Η ναυτιλιακή εταιρεία δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, είναι εισηγμένη στον Nasdaq, έχει συνολικό ενεργητικό 3,85 δισ. δολ. και ίδια κεφάλαια 2,51 δισ. δολ. Διαθέτει 138 πλοία συνολικής χωρητικότητας 13,8 εκατ. Dwt και έχει καλό ιστορικό στις διανομές μερισμάτων.-Επανέρχομαι στο θέμα των servicers γιατί οι νεότερες πληροφορίες είναι ότι οι προθέσεις του υπουργείου Οικονομικών δεν άλλαξαν και θα ληφθούν μέτρα, ωστόσο το ΥΠΟΙΚ θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για σύνθετο και πολύ τεχνικό μέτρο που δεν πρέπει να επηρεάσει τις κρατικές εγγυήσεις των τιτλοποιήσεων. Οπότε έχει πάρει σειρά για μετά τη ΔΕΘ όπου το ΥΠΟΙΚ θα εξετάσει τις δυνατότητες με την Τράπεζα της Ελλάδος που εποπτεύει τους servicers και έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία.-Η αναδιάρθρωση που είναι σε εξέλιξη στην Intrum Hellas φαίνεται πως θα επεκταθεί και στα υψηλά διοικητικά κλιμάκια και ασφαλώς δεν εννοούμε τον CEO της εταιρείας. Οι αλλαγές δεν θα αργήσουν να ανακοινωθούν και μάλλον δεν θα αποτελούν κεραυνό εν αιθρία για όσους γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα. Εξάλλου ο ίδιος ο όμιλος προϊδέαζε σχετικώς και εν μέρει στην ετήσια έκθεση ΔΣ. "Το 2026, η Intrum Hellas REO Solutions θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της στρατηγική... Στο πλαίσιο της ανάγκης να ανταποκριθεί επιτυχώς στις προκλήσεις της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα, η Εταιρεία προχωρά σε βελτιώσεις του λειτουργικού της μοντέλου, με αλλαγές τόσο στη Διοίκηση όσο και στις διαδικασίες". Και τώρα που πέρασε η περίοδος των διακοπών, έφτασε η ώρα.