Επενδυτικό μπαράζ από τους Ελληνες εφοπλιστές
Επενδυτικό μπαράζ από τους Ελληνες εφοπλιστές
Μέσα σε ενάμιση μήνα έδωσαν 23 νέες παραγγελίες, έκαναν 11 παραλαβές και 5 πρόσθετες αγορές πλοίων - Από τα VLCC και τα MR έως τα Capesize, Ultramax και containerships - Ποιοι όμιλοι επενδύουν σε νεότερο τονάζ και ποιοι αξιοποιούν τις υψηλές τιμές των μεταχειρισμένων για ανανέωση των στόλων τους
Ιδιαίτερα έντονη επενδυτική δραστηριότητα ανέπτυξαν οι Eλληνες εφοπλιστές μέσα σε διάστημα 44 ημερών, από τις αρχές Ιουλίου έως τα μέσα Αυγούστου. Τουλάχιστον 23 νέες firm παραγγελίες πλοίων, 10 παραλαβές νεότευκτων και πέντε πρόσθετες αγορές συνθέτουν τον μέχρι στιγμής απολογισμό, αποτυπώνοντας έναν νέο κύκλο ανανέωσης, επέκτασης και αναδιάρθρωσης των ελληνικών στόλων.
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