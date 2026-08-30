Επενδυτικό μπαράζ από τους Ελληνες εφοπλιστές

Μέσα σε ενάμιση μήνα έδωσαν 23 νέες παραγγελίες, έκαναν 11 παραλαβές και 5 πρόσθετες αγορές πλοίων - Από τα VLCC και τα MR έως τα Capesize, Ultramax και containerships - Ποιοι όμιλοι επενδύουν σε νεότερο τονάζ και ποιοι αξιοποιούν τις υψηλές τιμές των μεταχειρισμένων για ανανέωση των στόλων τους