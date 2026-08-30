Hermès: Το νέο εντυπωσιακό κατάστημα στο Λονδίνο είναι σαν μουσείο τέχνης
Hermès: Το νέο εντυπωσιακό κατάστημα στο Λονδίνο είναι σαν μουσείο τέχνης
Έξι διατηρητέα κτίρια, 55 δωμάτια, 500 έργα τέχνης και μερικές από τις σπανιότερες τεχνικές χειροτεχνίας συναντώνται στη νέα διεύθυνση του οίκου Hermès στο Λονδίνο
«Ποιος να το φανταζόταν ότι θα χρειαζόσουν ένα σκαλιστήρι, μια πιρούνα για ξεβοτάνισμα και μια τσάπα Hermès»; αναρωτιέται το House & Garden σε άρθρο του για το νέο Maison Hermès. Τα εργαλεία κήπου από ξύλο καρυδιάς και ανοξείδωτο ατσάλι που τράβηξαν την προσοχή του περιοδικού σχεδιάστηκαν ειδικά για το νέο κατάστημα στο Λονδίνο. Φυσικά, το έκτο flagship store του οίκου, που άνοιξε πρόσφατα τις πόρτες του, δεν θα κεντρίσει μόνο το ενδιαφέρον των κηπουρών.
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