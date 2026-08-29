Τι συμβαίνει με την μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης;

Η γερμανική οικονομία δείχνει να σηκώνει κεφάλι έπειτα από μια μακρά περίοδο στασιμότητας, υψηλού ενεργειακού κόστους και έντονων πιέσεων στη βιομηχανία. Η ανάκαμψη, ωστόσο, δεν έχει ακόμη περάσει άμεσα τον σημαντικότερο παραγωγικό κλάδο της χώρας, την αυτοκινητοβιομηχανία. Και χωρίς αυτόν η ανάκαμψη θα μετατραπεί σε μία φούσκα…