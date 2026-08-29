Τι συμβαίνει με την μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης;
Τι συμβαίνει με την μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης;
Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αναπτύχθηκε ταχύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, με τις εξαγωγές να δίνουν ξανά ώθηση. Πίσω από τους θετικούς δείκτες, όμως, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να χάνει παραγωγή, παραγγελίες και θέσεις εργασίας, αναγκάζοντας την να επαναπροσδιορίσει πλήρως τη στρατηγική της.
UPD:
Η γερμανική οικονομία δείχνει να σηκώνει κεφάλι έπειτα από μια μακρά περίοδο στασιμότητας, υψηλού ενεργειακού κόστους και έντονων πιέσεων στη βιομηχανία. Η ανάκαμψη, ωστόσο, δεν έχει ακόμη περάσει άμεσα τον σημαντικότερο παραγωγικό κλάδο της χώρας, την αυτοκινητοβιομηχανία. Και χωρίς αυτόν η ανάκαμψη θα μετατραπεί σε μία φούσκα…
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UPD:
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