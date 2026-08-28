Πλειστηριασμοί: Η μεγάλη ανατροπή για το πρώην «Athenaeum Palace & luxury suites» στη Λ. Συγγρού (pics)
Πλειστηριασμοί: Η μεγάλη ανατροπή για το πρώην «Athenaeum Palace & luxury suites» στη Λ. Συγγρού (pics)
Οι αποκλειστικές πληροφορίες του newmoney για την αλλαγή της τιμής, την πορεία του πλειστηριασμού, αλλά και το ποινικό σκέλος της υπόθεσης
Μια μεγάλη ανατροπή έχουμε, όπως όλα δείχνουν, στην υπόθεση του επαγγελματικού ακινήτου επί της λεωφόρου Συγγρού, το οποίο λειτούργησε κατά το παρελθόν ως «Athenaeum Palace & luxury suites».
Το εν λόγω ακίνητο έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών με προγραμματισμό για τις 9 Σεπτεμβρίου και με τιμή πρώτης προσφοράς 14,7 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το εν λόγω ακίνητο έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών με προγραμματισμό για τις 9 Σεπτεμβρίου και με τιμή πρώτης προσφοράς 14,7 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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