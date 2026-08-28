Πλειστηριασμοί: Η μεγάλη ανατροπή για το πρώην «Athenaeum Palace & luxury suites» στη Λ. Συγγρού (pics)

Οι αποκλειστικές πληροφορίες του newmoney για την αλλαγή της τιμής, την πορεία του πλειστηριασμού, αλλά και το ποινικό σκέλος της υπόθεσης