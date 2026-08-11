Η άγνωστη «αυτοκρατορία» εστίασης του Prem Watsa και η Vivartia
Η άγνωστη «αυτοκρατορία» εστίασης του Prem Watsa και η Vivartia
Περισσότερα από 1.100 εστιατόρια στον Καναδά, μεγάλα brands και η πρόσφατη εξαγορά της βρετανικής MW Eat – Πώς η Fairfax ενισχύει το αποτύπωμά της στην εστίαση και στρέφει τώρα το βλέμμα της στην ελληνική αγορά, έχοντας ήδη ολοκληρώσει due diligence στην Evergood
Περισσότερα από 1.100 εστιατόρια στον Καναδά, πωλήσεις δικτύου 3,5 δισ. καναδικών δολαρίων, EBITDA 197 εκατ. καναδικών δολαρίων και μια διεθνής παρουσία που εκτείνεται από τις ΗΠΑ έως τη Μέση Ανατολή και την Ασία βρίσκονται πίσω από μία από τις λιγότερο γνωστές στην Ελλάδα δραστηριότητες του Prem Watsa. Μια δραστηριότητα που εξηγεί και γιατί η Fairfax, ο όμιλος που το ελληνικό κοινό γνώρισε κυρίως μέσα από τις επενδύσεις του στις τράπεζες, τις ασφάλειες και τα ακίνητα, βρίσκεται τώρα στο τραπέζι των συζητήσεων για την Evergood.
Η θυγατρική της Fairfax που εξετάζει τον όμιλο εστίασης της Vivartia έχει ήδη ολοκληρώσει due diligence, όπως έγραψε το newmoney, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση με οριστικό τίμημα. Πίσω όμως από το ενδιαφέρον για έναν όμιλο που ελέγχει τα Goody’s, Everest, Flocafé και La Pasteria δεν βρίσκεται ένας επενδυτής που ανακαλύπτει τώρα την εστίαση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η θυγατρική της Fairfax που εξετάζει τον όμιλο εστίασης της Vivartia έχει ήδη ολοκληρώσει due diligence, όπως έγραψε το newmoney, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση με οριστικό τίμημα. Πίσω όμως από το ενδιαφέρον για έναν όμιλο που ελέγχει τα Goody’s, Everest, Flocafé και La Pasteria δεν βρίσκεται ένας επενδυτής που ανακαλύπτει τώρα την εστίαση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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