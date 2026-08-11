Η άγνωστη «αυτοκρατορία» εστίασης του Prem Watsa και η Vivartia

Περισσότερα από 1.100 εστιατόρια στον Καναδά, μεγάλα brands και η πρόσφατη εξαγορά της βρετανικής MW Eat – Πώς η Fairfax ενισχύει το αποτύπωμά της στην εστίαση και στρέφει τώρα το βλέμμα της στην ελληνική αγορά, έχοντας ήδη ολοκληρώσει due diligence στην Evergood