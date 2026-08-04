Το χρώμα που έχουν δει μόνο 7 άνθρωποι στον κόσμο
Το χρώμα που έχουν δει μόνο 7 άνθρωποι στον κόσμο
Κάτι ανάμεσα σε πράσινο και μπλε, το «olo» εντοπίστηκε χάρη σε μια εξελιγμένη συσκευή που ενεργοποιεί συγκεκριμένα κύτταρα στο μάτι
Βεραμάν, μπλε κοβαλτίου, γκρενά, εκάιγ, τσαγαλί… Πολλά είναι τα χρώματα που για μερικούς -ιδίως άνδρες- είναι δύσκολο να αναγνωριστούν. Τώρα, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ (UC Berkeley) κατάφεραν να δημιουργήσουν μια νέα οπτική εμπειρία με ένα χρώμα που, μέχρι στιγμής, έχουν δει μόνο επτά άνθρωποι: Το «olo». Τα χρώματα που αντιλαμβανόμαστε δημιουργούνται όταν το φως φτάνει στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού και ενεργοποιεί ειδικά κύτταρα που ονομάζονται κωνία. Αυτά χρησιμοποιούνται για την αντίληψη των χρωμάτων και τη λεπτομερή όραση. Στον ανθρώπινο αμφιβληστροειδή υπάρχουν τρεις τύποι κωνίων: τα L που είναι πιο ευαίσθητα στα μεγάλα μήκη κύματος (ερυθρές αποχρώσεις), τα M, μεσαία μήκη κύματος (πράσινες αποχρώσεις), και τα S, μικρά μήκη κύματος (μπλε αποχρώσεις). Ο εγκέφαλος συνδυάζει τα σήματα από αυτά τα τρία είδη και έτσι δημιουργείται η αίσθηση των χρωμάτων που βλέπουμε καθημερινά.
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