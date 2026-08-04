Η ταξιδιωτική ευκαιρία της τελευταίας στιγμής στην Ελλάδα

Είσαι στο Ιόνιο, στον ιδανικό τόπο για καλοκαίρι, και η διαφορά είναι ότι εδώ, το ζεις από την πλευρά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η Πάλαιρος βρίσκεται στη δυτική ακτή της Αιτωλοακαρνανίας, κάτω από τα Ακαρνανικά όρη και βλέπει απέναντι τη Λευκάδα, με τον Κάλαμο και το Μεγανήσι στον ορίζοντα.Ψαροχώρι που κάποτε λεγόταν Ζαβέρδα, με τα κατάρτια της μαρίνας στο Βουνάκι -δέκα λεπτά περπάτημα από την πλατεία- και μια θάλασσα που αλλάζει χρώμα μέσα στην ημέρα: τιρκουάζ στα ρηχά της Πογωνιάς το πρωί, μολυβί κάτω από το βουνό το απόγευμα.Στην ηπειρωτική όχθη η Πογωνιά, το Βαρκό, το Βαθυαβάλι, ο Άγιος Ιωάννης δεν έχουν ξαπλώστρα σε κάθε σπιθαμή. Έχουν όμως άμμο, πεύκα και το μελτέμι που σηκώνεται κατά το μεσημέρι και κάνει τον κόλπο πίστα για kite και windsurf μέχρι να πέσει ο ήλιος. Η μαρίνα, βάση ιστιοπλοΐας εδώ και χρόνια, στέλνει σκάφη στον Κάλαμο, στον Καστό και στο Μεγανήσι -στο «κλειστό» Ιόνιο που ξέρουν κυρίως οι μυημένοι της περιοχής.