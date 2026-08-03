Οι Αθηναίοι δραπετεύουν μαζικά στην Κύθνο
Οι Αθηναίοι δραπετεύουν μαζικά στην Κύθνο
Η Κύθνος δεν ήταν ποτέ το νησί που έκλεβε την παράσταση στις Κυκλάδες. Τα τελευταία χρόνια, όμως, κάτι αλλάζει
Όσο η Μύκονος, η Πάρος και η Σαντορίνη μετατρέπονταν σε προορισμούς πολυτελείας, με τιμές που ανέβαιναν κάθε καλοκαίρι, ένα ολοένα μεγαλύτερο κομμάτι επισκεπτών στράφηκε αλλού. Σε κάτι πιο κοντινό και πιο προσιτό, χωρίς αεροπορικό εισιτήριο και χωρίς τον λογαριασμό που συνοδεύει πια τα μεγάλα ονόματα των Κυκλάδων. Το ίδιο ένστικτο κινητοποίησε και όσους κοιτούν πέρα από τις διακοπές, με το βλέμμα σε ένα ακίνητο ή σε μια επιχειρηματική κίνηση: η ακρίβεια στα κορυφαία νησιά έστρεψε το ενδιαφέρον σε προορισμούς που για χρόνια έμεναν στο
περιθώριο. Εκεί βρέθηκε η Κύθνος. Κοντά στο Λαύριο, χωρίς αεροδρόμιο και χωρίς τη φήμη του ακριβού νησιού, προσέφερε ακριβώς αυτό που ζητούσαν, επισκέπτες και επενδυτές: εγγύτητα και λογικό κόστος. Αξιοποιώντας αυτή τη ζήτηση, άρχισαν να στήνονται νέες επιχειρήσεις και ποιοτικά καταλύματα, με επενδύσεις που σήμερα ωριμάζουν.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
περιθώριο. Εκεί βρέθηκε η Κύθνος. Κοντά στο Λαύριο, χωρίς αεροδρόμιο και χωρίς τη φήμη του ακριβού νησιού, προσέφερε ακριβώς αυτό που ζητούσαν, επισκέπτες και επενδυτές: εγγύτητα και λογικό κόστος. Αξιοποιώντας αυτή τη ζήτηση, άρχισαν να στήνονται νέες επιχειρήσεις και ποιοτικά καταλύματα, με επενδύσεις που σήμερα ωριμάζουν.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
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