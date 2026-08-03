Γιατί ο Ρόδρι είναι ο κορυφαίος χαφ στον πλανήτη

Δεν ντριπλάρει, δεν σκοράρει, δεν μοιράζει ασίστ. Αναδείχτηκε όμως MVP του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι πολύτιμοι αριθμοί που αποδεικνύουν την αξία του στο σύγχρονο ποδόσφαιρο