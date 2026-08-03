Γιατί ο Ρόδρι είναι ο κορυφαίος χαφ στον πλανήτη
Γιατί ο Ρόδρι είναι ο κορυφαίος χαφ στον πλανήτη
Δεν ντριπλάρει, δεν σκοράρει, δεν μοιράζει ασίστ. Αναδείχτηκε όμως MVP του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι πολύτιμοι αριθμοί που αποδεικνύουν την αξία του στο σύγχρονο ποδόσφαιρο
Ας ξεκινήσουμε ανάποδα. Δεν γίνεται διαφορετικά με την περίπτωση του Ρόδρι. Η επιρροή του στο παιχνίδι δεν έχει να κάνει με γκολ και ασίστ. Μηδέν κατέγραψε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στις δύο κατηγορίες αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να αναδειχτεί MVP της διοργάνωσης. Για θέαμα δεν το συζητάμε. Ίσως να είναι ο πιο ασουλούπωτος σημαντικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία. Ασκεί τον απόλυτο έλεγχο στον ρυθμό και την ισορροπία της ομάδας του και κατ’ επέκταση σε ολόκληρο το παιχνίδι. Χωρίς καλλιγραφίες. Με μαθηματική ακρίβεια και γεωμετρία. Ένας μοναδικός συνδυασμός ευφυΐας και άριστης αντίληψης. Στον ποδοσφαιρικό… χωροχρόνο, ο Ρόδρι είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Αυτός που επαναπροσδιόρισε τη θέση και το ρόλο του αμυντικού χαφ. Το υποστηρίζει με θέρμη ο Πεπ Γκουαρδιόλα που τον έζησε επί επτά χρόνια στο Μάντσεστερ και το ασπάζεται ο Ζοσέ Μουρίνιο που ζήτησε την απόκτησή του «με κάθε κόστος» από τη διοίκηση της Ρεάλ.
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