Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία: Τα πρώτα deals που ανοίγουν νέες προοπτικές – Οι ελληνικές εταιρείες και οι διεθνείς συμμαχίες
Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία: Τα πρώτα deals που ανοίγουν νέες προοπτικές – Οι ελληνικές εταιρείες και οι διεθνείς συμμαχίες
Οι πρώτες στρατηγικές συμπράξεις ελληνικών και διεθνών αμυντικών ομίλων σηματοδοτούν τη μετάβαση σε μια νέα εποχή, με επίκεντρο τον Ελληνικό Θόλο και τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα
Η ελληνική αμυντική βιομηχανία διανύει τη σημαντικότερη περίοδο αναδιάρθρωσής της μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση, καθώς για πρώτη φορά οι προοπτικές ανάπτυξης αποκτούν απτό περιεχόμενο και συνοδεύονται από συγκεκριμένα επιχειρηματικά παραδείγματα.
Καταλύτης αποτέλεσαν ο πόλεμος στην Ουκρανία, η συνεχιζόμενη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και η ανάγκη της Ευρώπης να αποκτήσει μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία. Οι εξελίξεις αυτές μετέτρεψαν την άμυνα από έναν περιορισμένο δημοσιονομικό τομέα σε βασική αναπτυξιακή προτεραιότητα, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα για τις αμυντικές βιομηχανίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Καταλύτης αποτέλεσαν ο πόλεμος στην Ουκρανία, η συνεχιζόμενη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και η ανάγκη της Ευρώπης να αποκτήσει μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία. Οι εξελίξεις αυτές μετέτρεψαν την άμυνα από έναν περιορισμένο δημοσιονομικό τομέα σε βασική αναπτυξιακή προτεραιότητα, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα για τις αμυντικές βιομηχανίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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