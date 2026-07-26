Οι «εκλεπτυσμένες» business του Κιλιάν Μπαπέ και το χαρτοφυλάκιο των €300 εκατ.

Ο 28χρονος σταρ «έλαμψε» στο Μουντιάλ, αλλά η Γαλλία… απέτυχε – Τα «γκολ» στο επιχειρείν και οι νέες του επενδύσεις – Portfolio σε τεχνολογία, σπορ, ψυχαγωγία, ακίνητα