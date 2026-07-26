Οι «εκλεπτυσμένες» business του Κιλιάν Μπαπέ και το χαρτοφυλάκιο των €300 εκατ.
Οι «εκλεπτυσμένες» business του Κιλιάν Μπαπέ και το χαρτοφυλάκιο των €300 εκατ.
Ο 28χρονος σταρ «έλαμψε» στο Μουντιάλ, αλλά η Γαλλία… απέτυχε – Τα «γκολ» στο επιχειρείν και οι νέες του επενδύσεις – Portfolio σε τεχνολογία, σπορ, ψυχαγωγία, ακίνητα
Ο ποδοσφαιρικός σούπερ σταρ της Γαλλίας Κιλιάν Μπαπέ ανέκαθεν ήταν επιλεκτικός στις επιχειρηματικές επιλογές του, σε σημείο που στην αρχή της καριέρας του λέγεται ότι αυτό του κόστιζε… αρκετά εκατομμύρια.
Γιατί φέρεται να «έκοβε» με δική του ευθύνη, σε μικρότερη ηλικία, μια σειρά από υποψήφιους χορηγούς οι οποίοι δεν συμβάδιζαν με τις προσωπικές του αξίες και έμεναν εκτός του portfolio του, αν και θα μπορούσαν να του αποφέρουν πολύ περισσότερα χρήματα από όσα κέρδιζε.
Σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, μετά το Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία, στα 19 προς 20 του, με την εθνική της πατρίδας του νικήτρια, τον πίεσαν περισσότερες από 200 εταιρείες για να του προτείνουν εμπορική συνεργασία, μα εκείνος διάλεξε μόνο 5 από αυτές ακολουθώντας παλαιότερα τις συμβουλές του πατέρα-μάνατζερ του Γουίλφριντ (σ.σ. άλλα δημοσιεύματα τοποθετούν πλέον τη μητέρα του Φαϊζά σε παρόμοιο ρόλο, πρώην παίκτριας του χάντμπολ και νυν επιχειρηματία, με αμοιβή 4,5 εκατ. ευρώ) και μιας έμπιστης δικηγόρου.
Ο νεαρός Μπαπέ «πιστώθηκε» ότι δεν ήθελε να ακούει, για επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τζόγο, το αλκοόλ και το γρήγορο φαγητό και όπως διατυμπάνιζε το περιβάλλον του δεν τον ενδιέφερε μόνο να εισπράττει λεφτά, αλλά και να «ελέγχει» την εικόνα του και οι σπόνσορές του να ασπάζονται, παράλληλα, τη φιλοσοφία του και να συνδέονται με τα «θέλω» και τα «πρέπει» των νέων.
Σήμερα, 8 χρόνια αργότερα, στα 27 προς 28 του, πολύ πιο ώριμος ως χαρακτήρας, ο νυν άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, και πρώην της Παρί Σεν Ζερμέν, αν και έχει «ανοίξει» πολύ το «παιχνίδι» πια, εξακολουθεί να προτιμά τις κάπως πιο «εκλεπτυσμένες» business. Δραστηριότητες δηλαδή, οι οποίες αναμένεται να του αποφέρουν συνολικά ένα ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα περί τα 110 εκατ. ευρώ (μεικτά) σε ετήσια βάση, μαζί με τον μισθό του από το συμβόλαιό του με τον ιστορικό ισπανικό σύλλογο και του έχουν επιτρέψει να δημιουργήσει, ως τώρα, ένα χαρτοφυλάκιο με περιουσιακά στοιχεία ύψους 250- 300 εκατ. ευρώ (εκτιμώμενη καθαρή αξία).
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Γιατί φέρεται να «έκοβε» με δική του ευθύνη, σε μικρότερη ηλικία, μια σειρά από υποψήφιους χορηγούς οι οποίοι δεν συμβάδιζαν με τις προσωπικές του αξίες και έμεναν εκτός του portfolio του, αν και θα μπορούσαν να του αποφέρουν πολύ περισσότερα χρήματα από όσα κέρδιζε.
Σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, μετά το Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία, στα 19 προς 20 του, με την εθνική της πατρίδας του νικήτρια, τον πίεσαν περισσότερες από 200 εταιρείες για να του προτείνουν εμπορική συνεργασία, μα εκείνος διάλεξε μόνο 5 από αυτές ακολουθώντας παλαιότερα τις συμβουλές του πατέρα-μάνατζερ του Γουίλφριντ (σ.σ. άλλα δημοσιεύματα τοποθετούν πλέον τη μητέρα του Φαϊζά σε παρόμοιο ρόλο, πρώην παίκτριας του χάντμπολ και νυν επιχειρηματία, με αμοιβή 4,5 εκατ. ευρώ) και μιας έμπιστης δικηγόρου.
Ο νεαρός Μπαπέ «πιστώθηκε» ότι δεν ήθελε να ακούει, για επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τζόγο, το αλκοόλ και το γρήγορο φαγητό και όπως διατυμπάνιζε το περιβάλλον του δεν τον ενδιέφερε μόνο να εισπράττει λεφτά, αλλά και να «ελέγχει» την εικόνα του και οι σπόνσορές του να ασπάζονται, παράλληλα, τη φιλοσοφία του και να συνδέονται με τα «θέλω» και τα «πρέπει» των νέων.
Σήμερα, 8 χρόνια αργότερα, στα 27 προς 28 του, πολύ πιο ώριμος ως χαρακτήρας, ο νυν άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, και πρώην της Παρί Σεν Ζερμέν, αν και έχει «ανοίξει» πολύ το «παιχνίδι» πια, εξακολουθεί να προτιμά τις κάπως πιο «εκλεπτυσμένες» business. Δραστηριότητες δηλαδή, οι οποίες αναμένεται να του αποφέρουν συνολικά ένα ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα περί τα 110 εκατ. ευρώ (μεικτά) σε ετήσια βάση, μαζί με τον μισθό του από το συμβόλαιό του με τον ιστορικό ισπανικό σύλλογο και του έχουν επιτρέψει να δημιουργήσει, ως τώρα, ένα χαρτοφυλάκιο με περιουσιακά στοιχεία ύψους 250- 300 εκατ. ευρώ (εκτιμώμενη καθαρή αξία).
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