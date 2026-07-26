Συντάξεις: Τα σενάρια για ενίσχυση εισοδήματος, επίδομα 400 ευρώ και ελαφρύνσεις στις κρατήσεις
Συντάξεις: Τα σενάρια για ενίσχυση εισοδήματος, επίδομα 400 ευρώ και ελαφρύνσεις στις κρατήσεις
Η κυβέρνηση επεξεργάζεται πακέτο παρεμβάσεων για τους συνταξιούχους ενόψει της ΔΕΘ, με βασικά σενάρια την αύξηση του μόνιμου επιδόματος, τη διεύρυνση των δικαιούχων και αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης για υψηλότερες καθαρές αποδοχές
Οι συνταξιούχοι βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση ενόψει των ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), καθώς το οικονομικό επιτελείο αναζητά τρόπους να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημά τους και να περιορίσει τις απώλειες που εξακολουθούν να καταγράφονται σε σχέση με άλλες κοινωνικές ομάδες. Τα στοιχεία που εξετάζονται δείχνουν ότι, παρά τις αυξήσεις που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια, οι αποδοχές των συνταξιούχων δεν έχουν ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό με τους μισθούς, ενώ η έντονη άνοδος του πληθωρισμού έχει περιορίσει σημαντικά την αγοραστική τους δύναμη.
Στο πλαίσιο αυτό, το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει σειρά εναλλακτικών παρεμβάσεων, οι οποίες συνδυάζουν άμεσες οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και αλλαγές στις κρατήσεις των συντάξεων, με στόχο τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος περίπου δύο εκατομμυρίων δικαιούχων.
Γιατί οι συνταξιούχοι βρίσκονται στο επίκεντρο
Η επιλογή να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους συνταξιούχους δεν είναι τυχαία. Τα οικονομικά δεδομένα των τελευταίων ετών αποτυπώνουν μια σημαντική απόκλιση μεταξύ της πορείας των μισθών και των συντάξεων.
Από το 2019 έως το 2026, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε ονομαστικά κατά περίπου 28,5%, ενώ ο κατώτατος μισθός κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, φτάνοντας συνολικά το 39,4%.
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Στο πλαίσιο αυτό, το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει σειρά εναλλακτικών παρεμβάσεων, οι οποίες συνδυάζουν άμεσες οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και αλλαγές στις κρατήσεις των συντάξεων, με στόχο τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος περίπου δύο εκατομμυρίων δικαιούχων.
Γιατί οι συνταξιούχοι βρίσκονται στο επίκεντρο
Η επιλογή να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους συνταξιούχους δεν είναι τυχαία. Τα οικονομικά δεδομένα των τελευταίων ετών αποτυπώνουν μια σημαντική απόκλιση μεταξύ της πορείας των μισθών και των συντάξεων.
Από το 2019 έως το 2026, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε ονομαστικά κατά περίπου 28,5%, ενώ ο κατώτατος μισθός κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, φτάνοντας συνολικά το 39,4%.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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