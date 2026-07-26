Συντάξεις: Τα σενάρια για ενίσχυση εισοδήματος, επίδομα 400 ευρώ και ελαφρύνσεις στις κρατήσεις

Η κυβέρνηση επεξεργάζεται πακέτο παρεμβάσεων για τους συνταξιούχους ενόψει της ΔΕΘ, με βασικά σενάρια την αύξηση του μόνιμου επιδόματος, τη διεύρυνση των δικαιούχων και αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης για υψηλότερες καθαρές αποδοχές