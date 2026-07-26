Επενδυτική έκρηξη σε Ομόνοια, Σταδίου και Πανεπιστημίου – Τι αλλάζει στην καρδιά της Αθήνας

Ανακαινισμένη η Στοά Αρσακείου, ανάπλαση του Μεγάρου Σλήμαν-Μελά, δημιουργία Πάρκου Δικαιοσύνης, αλλαγές στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου, νέος σταθμός του μετρό στην Ακαδημίας δίνουν μια νέα οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική δυναμική στην πρωτεύουσα