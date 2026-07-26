Επενδυτική έκρηξη σε Ομόνοια, Σταδίου και Πανεπιστημίου – Τι αλλάζει στην καρδιά της Αθήνας
Επενδυτική έκρηξη σε Ομόνοια, Σταδίου και Πανεπιστημίου – Τι αλλάζει στην καρδιά της Αθήνας
Ανακαινισμένη η Στοά Αρσακείου, ανάπλαση του Μεγάρου Σλήμαν-Μελά, δημιουργία Πάρκου Δικαιοσύνης, αλλαγές στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου, νέος σταθμός του μετρό στην Ακαδημίας δίνουν μια νέα οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική δυναμική στην πρωτεύουσα
Στο παραδοσιακό εμπορικό κέντρο της Αθήνας κάτι αλλάζει. Από την απόλυτη παρακμή, απαξίωση και νέκρωση των προηγούμενων χρόνων, κάποια πρώτα βήματα αναγέννησης είναι ορατά. Ενα νέο εμπορικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό οικοσύστημα διαμορφώνεται με άξονες τις οδούς Σταδίου και Πανεπιστημίου -δύο κεντρικούς δρόμους που μεταπολεμικά και για τέσσερις δεκαετίες ήταν η καρδιά της ανάπτυξης της πρωτεύουσας και έσφυζαν από ζωή, αλλά στη συνέχεια παραδόθηκαν στη φθορά- προς την πλευρά της Ομόνοιας και με κορυφή την πλατεία και τα πέριξ αυτών τετράγωνα, που είχαν παρόμοια, ίσως και χειρότερη, τύχη.
Με επιμέρους νέα εμβληματικά τοπόσημα, όπως η νέα Στοά Αρσακείου, που πολύ σύντομα ανοίγει τις πύλες της στους επισκέπτες, και η ανάπλαση του Μεγάρου Σλήμαν, με ανακαινίσεις και επαναλειτουργία ιστορικών ακινήτων με ίδια ή διαφορετική χρήση, όπως το Παλαιό Εθνικό Τυπογραφείο, με το νέο «Μινιόν», με το άνοιγμα νέων ξενοδοχείων, με την ανάπλαση της περιοχής στον σταθμό «Ακαδημία» στην υπό κατασκευή Γραμμή 4 του μετρό, αλλά και εκείνη που θα συνοδεύσει την επέκταση και αναβάθμιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, η ζωτική αυτή περιοχή του κέντρου της πρωτεύουσας αποκτά ξανά σφυγμό, ανασυνθέτει σταδιακά μια νέα ταυτότητα και αποπνέει αισιοδοξία για το μέλλον.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Με επιμέρους νέα εμβληματικά τοπόσημα, όπως η νέα Στοά Αρσακείου, που πολύ σύντομα ανοίγει τις πύλες της στους επισκέπτες, και η ανάπλαση του Μεγάρου Σλήμαν, με ανακαινίσεις και επαναλειτουργία ιστορικών ακινήτων με ίδια ή διαφορετική χρήση, όπως το Παλαιό Εθνικό Τυπογραφείο, με το νέο «Μινιόν», με το άνοιγμα νέων ξενοδοχείων, με την ανάπλαση της περιοχής στον σταθμό «Ακαδημία» στην υπό κατασκευή Γραμμή 4 του μετρό, αλλά και εκείνη που θα συνοδεύσει την επέκταση και αναβάθμιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, η ζωτική αυτή περιοχή του κέντρου της πρωτεύουσας αποκτά ξανά σφυγμό, ανασυνθέτει σταδιακά μια νέα ταυτότητα και αποπνέει αισιοδοξία για το μέλλον.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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