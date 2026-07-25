Πίσω από την κουρτίνα του Line: Γιατί ανακηρύχθηκε κορυφαίο μπαρ στην Ευρώπη για το 2026
Πίσω από την κουρτίνα του Line: Γιατί ανακηρύχθηκε κορυφαίο μπαρ στην Ευρώπη για το 2026
Με αφορμή τον πρόσφατο θρίαμβο στο Άμστερνταμ, ξεδιπλώνουμε την πορεία του Line προς την κορυφή της Ευρώπης
Η σαρωτική επιτυχία της ελληνικής σκηνής στο πρώτο “Europe’s 50 Best Bars” Ranking δεν ήταν ένα εφήμερο πυροτέχνημα, αλλά το απόσταγμα μιας ολόκληρης δεκαετίας πάθους και εξέλιξης. Στην κορυφή αυτής της τροχιάς, το Line ανακηρύχθηκε κορυφαίο μπαρ της ηπείρου για το 2026, με το The Bar in Front of the Bar να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και συνολικά έξι ελληνικές συμμετοχές να φιγουράρουν στην Elite της πρώτης 50άδας. Για όσους παρακολουθούμε αυτή τη διαδρομή για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η ιστορική αυτή επισφράγιση έμοιαζε με απόλυτη δικαίωση μιας γενιάς ανθρώπων που πήραν από το χέρι ένα είδος διασκέδασης που κουβαλούσε, μέχρι πρότινος, τον σταυρό μιας άδικης μεταχείρισης και περιθωριοποίησης, μετατρέποντάς το σε ένα πολυπολιτισμικό κοινωνικό γίγνεσθαι.
Πώς εισπράττει ο απλός καταναλωτής αυτή την επιτυχία;
Μπαίνοντας για πρώτη φορά στο Line, σε μια πρώην γκαλερί τέχνης στα Κάτω Πετράλωνα, αντικρίζει κάτι το εξωπραγματικό ή παράδοξο; Κάτι που να του ψιθυρίζει «μπήκες στο καλύτερο μπαρ της Ευρώπης»; Ή αλήθεια είναι ότι στη διασκέδαση δεν υπάρχουν αντικειμενικά μέτρα σύγκρισης ούτε καλύτερα μπαρ στον κόσμο. Το συναίσθημα είναι βίωμα υποκειμενικό. Το Line κατέκτησε την κορυφή επειδή τόλμησε να επαναπροσδιορίσει τους κανόνες, χτίζοντας τη φήμη του γύρω από μια ολόκληρη φιλοσοφία πρωτοποριακών συντελεστών. Έδωσε έμφαση σε όρους έξω από την κουλτούρα αλλοτινών εποχών, βάζοντας την ερμηνεία της κυκλικής οικονομίας και των ζυμώσεων σε πρώτο πλάνο. Ενσωματώνοντας τεχνικές ζύμωσης στα μενού ποτών και φαγητού, η ομάδα παράγει τις δικές της zero-waste μπύρες, ψωμιά, αλλά και τα δικά της κρασιά φρούτων με την επωνυμία Why-ins, που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τον οινοποιό Θάνο Γεωργιλά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πώς εισπράττει ο απλός καταναλωτής αυτή την επιτυχία;
Μπαίνοντας για πρώτη φορά στο Line, σε μια πρώην γκαλερί τέχνης στα Κάτω Πετράλωνα, αντικρίζει κάτι το εξωπραγματικό ή παράδοξο; Κάτι που να του ψιθυρίζει «μπήκες στο καλύτερο μπαρ της Ευρώπης»; Ή αλήθεια είναι ότι στη διασκέδαση δεν υπάρχουν αντικειμενικά μέτρα σύγκρισης ούτε καλύτερα μπαρ στον κόσμο. Το συναίσθημα είναι βίωμα υποκειμενικό. Το Line κατέκτησε την κορυφή επειδή τόλμησε να επαναπροσδιορίσει τους κανόνες, χτίζοντας τη φήμη του γύρω από μια ολόκληρη φιλοσοφία πρωτοποριακών συντελεστών. Έδωσε έμφαση σε όρους έξω από την κουλτούρα αλλοτινών εποχών, βάζοντας την ερμηνεία της κυκλικής οικονομίας και των ζυμώσεων σε πρώτο πλάνο. Ενσωματώνοντας τεχνικές ζύμωσης στα μενού ποτών και φαγητού, η ομάδα παράγει τις δικές της zero-waste μπύρες, ψωμιά, αλλά και τα δικά της κρασιά φρούτων με την επωνυμία Why-ins, που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τον οινοποιό Θάνο Γεωργιλά.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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