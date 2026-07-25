Χρέη ιδιωτών: Ενεργοποιούνται 7+1 νέες ευκαιρίες για εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Πώς ανοίγει η «βεντάλια» των ρυθμίσεων που θέτει σε ισχύ η κυβέρνηση και δίνονται λύσεις που αφορούν δανειολήπτες, μικροφειλέτες, ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις με χρέη προς το Δημόσιο, τις τράπεζες και τους servicers - Οφειλές: Πώς ο εξωδικαστικός δίνει μεγαλύτερα κουρέματα και μακροχρόνια αποπληρωμή έως 25 χρόνια