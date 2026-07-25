Χρέη ιδιωτών: Ενεργοποιούνται 7+1 νέες ευκαιρίες για εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Χρέη ιδιωτών: Ενεργοποιούνται 7+1 νέες ευκαιρίες για εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Πώς ανοίγει η «βεντάλια» των ρυθμίσεων που θέτει σε ισχύ η κυβέρνηση και δίνονται λύσεις που αφορούν δανειολήπτες, μικροφειλέτες, ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις με χρέη προς το Δημόσιο, τις τράπεζες και τους servicers - Οφειλές: Πώς ο εξωδικαστικός δίνει μεγαλύτερα κουρέματα και μακροχρόνια αποπληρωμή έως 25 χρόνια
Το μεγαλύτερο πακέτο παρεμβάσεων για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους μετά την κρίση τίθεται σε εφαρμογή από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μέσα σε διάστημα πέντε μηνών, από τις αρχές Ιουλίου έως το τέλος του φθινοπώρου, η κυβέρνηση ξεδιπλώνει οκτώ ρυθμίσεις που αφορούν δανειολήπτες, μικροφειλέτες, ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις με χρέη προς το Δημόσιο, τις τράπεζες και τους servicers.
Οι αλλαγές αγγίζουν συνολικά πάνω από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, είτε έχουν ενεργές δικαστικές ρυθμίσεις, είτε έχουν επιβαρυνθεί με χρέη από την πανδημία και την ενεργειακή κρίση, αλλά αναζητούν διέξοδο στο πρόβλημα με λύσεις όπως 72 δόσεις, προστασία κατοικίας ή «κούρεμα» οφειλών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οι αλλαγές αγγίζουν συνολικά πάνω από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, είτε έχουν ενεργές δικαστικές ρυθμίσεις, είτε έχουν επιβαρυνθεί με χρέη από την πανδημία και την ενεργειακή κρίση, αλλά αναζητούν διέξοδο στο πρόβλημα με λύσεις όπως 72 δόσεις, προστασία κατοικίας ή «κούρεμα» οφειλών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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