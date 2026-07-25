Μια σπάνια κατοικία πάνω στη θάλασσα της Αργολίδας με έμπνευση την ελληνική μυθολογία
Μια σπάνια κατοικία πάνω στη θάλασσα της Αργολίδας με έμπνευση την ελληνική μυθολογία
Η συνομιλία με τον τόπο είναι ένα βασικό μέλημα της εργασίας του αρχιτέκτονα. Αυτό ισχύει και για το “Bedrock Ηouse” του γραφείου Potiropoulos+Partners που βρίσκεται στην Πετροθάλασσα, έναν παραθαλάσσιο οικισμό στην Αργολίδα
Η κατοικία βρίσκεται μόλις 7 χιλιόμετρα νότια από το Κρανίδι και περίπου 9 χιλιόμετρα από την Ερμιόνη, αποτελώντας ιδανικό προορισμό για ήρεμες διακοπές με θέα προς την Ύδρα. Η πάλη των ιδεών βρίσκει στο μυαλό του αρχιτέκτονα μια δημιουργική διέξοδο ενώ η θέα προς την Ύδρα δίνει και το έναυσμα για μια βαθύτερη ανάγνωση του τόπου.
Σύμφωνα με τον μύθο, η Λερναία Ύδρα, το γνωστό τερατόμορφο πλάσμα με εννέα κεφάλια, κατοικούσε στην κοντινή περιοχή της Λέρνης, έναν βάλτο της Αργολίδας. Ο Ηρακλής, στον δεύτερο από τους δώδεκα άθλους του, κατάφερε να τη σκοτώσει κόβοντας διαδοχικά τα κεφάλια της και καίγοντας τις πληγές, ενώ το αθάνατο κεφάλι το έθαψε βαθιά στη γη. Μέσα από το πρίσμα της γεωμυθολογίας, η μάχη αυτή διαβάζεται ως συμβολική αναπαράσταση της προσπάθειας του ανθρώπου να τιθασεύσει τα φυσικά φαινόμενα του τόπου, όπως ήταν η επικίνδυνη παρουσία του έλους που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή. Άλλωστε, ίχνη αντίστοιχων έργων υποδομής από τη Μυκηναϊκή εποχή, όπως η αποξήρανση του Γλα, παραμένουν ορατά ακόμη και σήμερα, αποδεικνύοντας ότι η αναμέτρηση του ανθρώπου με τη γη του, είναι μια πανάρχαια ιστορία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σύμφωνα με τον μύθο, η Λερναία Ύδρα, το γνωστό τερατόμορφο πλάσμα με εννέα κεφάλια, κατοικούσε στην κοντινή περιοχή της Λέρνης, έναν βάλτο της Αργολίδας. Ο Ηρακλής, στον δεύτερο από τους δώδεκα άθλους του, κατάφερε να τη σκοτώσει κόβοντας διαδοχικά τα κεφάλια της και καίγοντας τις πληγές, ενώ το αθάνατο κεφάλι το έθαψε βαθιά στη γη. Μέσα από το πρίσμα της γεωμυθολογίας, η μάχη αυτή διαβάζεται ως συμβολική αναπαράσταση της προσπάθειας του ανθρώπου να τιθασεύσει τα φυσικά φαινόμενα του τόπου, όπως ήταν η επικίνδυνη παρουσία του έλους που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή. Άλλωστε, ίχνη αντίστοιχων έργων υποδομής από τη Μυκηναϊκή εποχή, όπως η αποξήρανση του Γλα, παραμένουν ορατά ακόμη και σήμερα, αποδεικνύοντας ότι η αναμέτρηση του ανθρώπου με τη γη του, είναι μια πανάρχαια ιστορία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα