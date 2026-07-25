Μια σπάνια κατοικία πάνω στη θάλασσα της Αργολίδας με έμπνευση την ελληνική μυθολογία

Η συνομιλία με τον τόπο είναι ένα βασικό μέλημα της εργασίας του αρχιτέκτονα. Αυτό ισχύει και για το “Bedrock Ηouse” του γραφείου Potiropoulos+Partners που βρίσκεται στην Πετροθάλασσα, έναν παραθαλάσσιο οικισμό στην Αργολίδα