Το τέλος των influencers; Πώς το clipping έγινε μια βιομηχανία εκατομμυρίων
Το τέλος των influencers; Πώς το clipping έγινε μια βιομηχανία εκατομμυρίων
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Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ο 24χρονος Εμράχ Μπαϊρακτάρ εργαζόταν σε τρεις διαφορετικές δουλειές στο Βέλγιο. Την ημέρα ετοίμαζε σάντουιτς σε κατάστημα γρήγορου φαγητού, τα βράδια δούλευε σε αποθήκη και τα Σαββατοκύριακα καθάριζε αυτοκίνητα για να συμπληρώσει το εισόδημά του. Στον ελεύθερο χρόνο του, ωστόσο, ασχολούνταν με κάτι που ελάχιστοι γνώριζαν τότε: παρακολουθούσε πολύωρα podcasts και livestreams, εντόπιζε τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές, τις μετέτρεπε σε βίντεο διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, πρόσεθετε υπότιτλους και τα ανέβαζε στο TikTok και στο Instagram.
Ένα βράδυ είδε την πρώτη ειδοποίηση: κέρδισε 12 δολάρια. Δύο εβδομάδες αργότερα, τα έσοδά του είχαν φτάσει τα 2.500 δολάρια (χάρη σε μία πώληση προϊόντος). Σήμερα έχει εγκαταλείψει όλες τις προηγούμενες δουλειές του, εκπαιδεύει άλλους “clippers” μέσω YouTube και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας “clip economy”.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ένα βράδυ είδε την πρώτη ειδοποίηση: κέρδισε 12 δολάρια. Δύο εβδομάδες αργότερα, τα έσοδά του είχαν φτάσει τα 2.500 δολάρια (χάρη σε μία πώληση προϊόντος). Σήμερα έχει εγκαταλείψει όλες τις προηγούμενες δουλειές του, εκπαιδεύει άλλους “clippers” μέσω YouTube και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας “clip economy”.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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