Ο ποδοσφαιριστής που έγινε εκατομμυριούχος χωρίς μάνατζερ και χορηγούς
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Ο ποδοσφαιριστής που έγινε εκατομμυριούχος χωρίς μάνατζερ και χορηγούς

Το φαινόμενο Μάικλ Ολίσε: Από το χρυσό συμβόλαιο της Μπάγερν μέχρι την άρνηση των χορηγών. Γιατί ο 24χρονος Γάλλος παίζει στο Παγκόσμιο Κύπελλο με όποια παπούτσια θέλει

Ο ποδοσφαιριστής που έγινε εκατομμυριούχος χωρίς μάνατζερ και χορηγούς
Στο σύγχρονο, απόλυτα εμπορευματοποιημένο ποδόσφαιρο, οι κορυφαίοι παίκτες είναι «κινούμενες διαφημίσεις». Υπάρχει όμως κάποιος που αρνείται να μπει στο club. Ο Μάικλ Ολίσε, o 24χρονος εξτρέμ της Μπάγερν Μονάχου, ακολουθεί τον δικό του, μοναδικό δρόμο στο πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας γυρίσει την πλάτη στα χρυσά συμβόλαια που υπογράφουν σχεδόν όλοι οι stars της ελίτ.


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