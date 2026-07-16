Ο ποδοσφαιριστής που έγινε εκατομμυριούχος χωρίς μάνατζερ και χορηγούς

Το φαινόμενο Μάικλ Ολίσε: Από το χρυσό συμβόλαιο της Μπάγερν μέχρι την άρνηση των χορηγών. Γιατί ο 24χρονος Γάλλος παίζει στο Παγκόσμιο Κύπελλο με όποια παπούτσια θέλει