Μουντιάλ στα 35.000 πόδια: Η αεροπορική που βάζει το Starlink να «στριμάρει» δωρεάν το Παγκόσμιο Κύπελλο στις πτήσεις της
Μουντιάλ στα 35.000 πόδια: Η αεροπορική που βάζει το Starlink να «στριμάρει» δωρεάν το Παγκόσμιο Κύπελλο στις πτήσεις της
Η United Airlines συνεργάζεται με την DirecTV και το δορυφορικό δίκτυο Starlink του Έλον Μασκ για να μεταδώσει ζωντανά το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA στα 35.000 πόδια
Οι ποδοσφαιρόφιλοι που θα ταξιδέψουν αυτό το καλοκαίρι με μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ πρόκειται να ζήσουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία onboard ψυχαγωγίας.
Πάνω στην ώρα για τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του πλανήτη —το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA— οι επιβάτες της United Airlines θα μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά τους αγώνες κατά τη διάρκεια της πτήσης τους. Αυτό γίνεται εφικτό χάρη στη νέα συνεργασία της αεροπορικής με την DirecTV, η οποία θα «τρέχει» πάνω στο υπεργρήγορο δορυφορικό δίκτυο Starlink της SpaceX.
Η υπηρεσία, η οποία περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα ζωντανών τηλεοπτικών καναλιών, θα είναι διαθέσιμη έως τις 20 Ιουλίου σε έως και 150 αεροσκάφη της United που είναι ήδη εξοπλισμένα με την τεχνολογία της Starlink, σύμφωνα με το Fast Company.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πάνω στην ώρα για τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του πλανήτη —το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA— οι επιβάτες της United Airlines θα μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά τους αγώνες κατά τη διάρκεια της πτήσης τους. Αυτό γίνεται εφικτό χάρη στη νέα συνεργασία της αεροπορικής με την DirecTV, η οποία θα «τρέχει» πάνω στο υπεργρήγορο δορυφορικό δίκτυο Starlink της SpaceX.
Η υπηρεσία, η οποία περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα ζωντανών τηλεοπτικών καναλιών, θα είναι διαθέσιμη έως τις 20 Ιουλίου σε έως και 150 αεροσκάφη της United που είναι ήδη εξοπλισμένα με την τεχνολογία της Starlink, σύμφωνα με το Fast Company.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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