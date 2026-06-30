Global Wealth Report: Σε επίπεδα ρεκόρ ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων στον πλανήτη - Η θέση της Ελλάδας ως προς την περιουσία των πολιτών της
Global Wealth Report: Σε επίπεδα ρεκόρ ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων στον πλανήτη - Η θέση της Ελλάδας ως προς την περιουσία των πολιτών της
Στο τέλος του 2025, η μέση καθαρή περιουσία ανά ενήλικα στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 143.343 δολάρια, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της UBS - Η «ακτινογραφία» του παγκόσμιου πλούτου
Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα ανήλθε ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως, οι οποίοι μάλιστα γίνονται όλο και πλουσιότεροι, την ώρα που η οικονομική «ψαλίδα» με τον γενικό πληθυσμό ανοίγει επικίνδυνα.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Global Wealth Report του ελβετικού τραπεζικού κολοσσού UBS, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, ο αριθμός των κροίσων του πλανήτη έκανε άλμα 13,1%, φτάνοντας τον αριθμό-ρεκόρ των 3.302 ατόμων, με κύριους μοχλούς ανάπτυξης τις αγορές των ΗΠΑ και της Ασίας.
Η θέση της Ελλάδας
Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ των χωρών με σχετικά υψηλή μέση περιουσία ανά ενήλικα, ωστόσο τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης Global Wealth Report 2026 της UBS αναδεικνύουν τις έντονες ανισότητες στην κατανομή του πλούτου. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν ότι η περιουσία των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένη με την αγορά ακινήτων και λιγότερο με χρηματοοικονομικές επενδύσεις.
Στο τέλος του 2025, η μέση καθαρή περιουσία ανά ενήλικα στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 143.343 δολάρια, κατατάσσοντας τη χώρα στην 30ή θέση διεθνώς, σύμφωνα με την ελβετική τράπεζα.
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Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Global Wealth Report του ελβετικού τραπεζικού κολοσσού UBS, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, ο αριθμός των κροίσων του πλανήτη έκανε άλμα 13,1%, φτάνοντας τον αριθμό-ρεκόρ των 3.302 ατόμων, με κύριους μοχλούς ανάπτυξης τις αγορές των ΗΠΑ και της Ασίας.
Η θέση της Ελλάδας
Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ των χωρών με σχετικά υψηλή μέση περιουσία ανά ενήλικα, ωστόσο τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης Global Wealth Report 2026 της UBS αναδεικνύουν τις έντονες ανισότητες στην κατανομή του πλούτου. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν ότι η περιουσία των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένη με την αγορά ακινήτων και λιγότερο με χρηματοοικονομικές επενδύσεις.
Στο τέλος του 2025, η μέση καθαρή περιουσία ανά ενήλικα στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 143.343 δολάρια, κατατάσσοντας τη χώρα στην 30ή θέση διεθνώς, σύμφωνα με την ελβετική τράπεζα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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