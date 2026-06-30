10 χρόνια COSCO στον ΟΛΠ: Ο απολογισμός και το σχέδιο για την επόμενη ημέρα

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., Su Xudong, αποτιμά τη δεκαετία της κινεζικής επένδυσης, αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας και θέτει ως προτεραιότητες τις νέες επενδύσεις, τη βιωσιμότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό