10 χρόνια COSCO στον ΟΛΠ: Ο απολογισμός και το σχέδιο για την επόμενη ημέρα
10 χρόνια COSCO στον ΟΛΠ: Ο απολογισμός και το σχέδιο για την επόμενη ημέρα
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., Su Xudong, αποτιμά τη δεκαετία της κινεζικής επένδυσης, αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας και θέτει ως προτεραιότητες τις νέες επενδύσεις, τη βιωσιμότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό
Με τη συμπλήρωση δέκα ετών από την είσοδο της COSCO SHIPPING στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΠ Α.Ε., η διοίκηση του λιμανιού ανοίγει τον φάκελο της επένδυσης και παρουσιάζει τον απολογισμό μιας δεκαετίας που, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Su Xudong, άλλαξε τον ρόλο του Πειραιά στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη.
Από την ανάπτυξη των εμπορευματοκιβωτίων και της κρουαζιέρας έως τις επενδύσεις στις υποδομές, την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο επικεφαλής της ΟΛΠ υποστηρίζει ότι ο Πειραιάς έχει αποκτήσει ισχυρότερη θέση στη Μεσόγειο και θέτει ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του τα επόμενα χρόνια.
Ο Su Xudong επισημαίνει ότι η επέτειος των δέκα ετών δεν αποτελεί μόνο μια ευκαιρία αναδρομής, αλλά και αφορμή για να αξιολογηθεί η πορεία του λιμανιού και να σχεδιαστεί το επόμενο στάδιο της ανάπτυξής του. Όπως αναφέρει, ο Πειραιάς αξιοποίησε τη στρατηγική γεωγραφική του θέση ως πύλη μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, ωστόσο τονίζει ότι η γεωγραφία από μόνη της δεν αρκεί για να διατηρήσει ένα λιμάνι τον διεθνή του ρόλο.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανταγωνιστικότητα ενός σύγχρονου λιμένα βασίζεται στις επενδύσεις, στις σύγχρονες υποδομές, στη λειτουργική αποδοτικότητα, στην καινοτομία, στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα και στη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτή, όπως σημειώνει, ήταν η στρατηγική που ακολούθησε η ΟΛΠ Α.Ε. κατά την τελευταία δεκαετία.
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Από την ανάπτυξη των εμπορευματοκιβωτίων και της κρουαζιέρας έως τις επενδύσεις στις υποδομές, την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο επικεφαλής της ΟΛΠ υποστηρίζει ότι ο Πειραιάς έχει αποκτήσει ισχυρότερη θέση στη Μεσόγειο και θέτει ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του τα επόμενα χρόνια.
Ο Su Xudong επισημαίνει ότι η επέτειος των δέκα ετών δεν αποτελεί μόνο μια ευκαιρία αναδρομής, αλλά και αφορμή για να αξιολογηθεί η πορεία του λιμανιού και να σχεδιαστεί το επόμενο στάδιο της ανάπτυξής του. Όπως αναφέρει, ο Πειραιάς αξιοποίησε τη στρατηγική γεωγραφική του θέση ως πύλη μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, ωστόσο τονίζει ότι η γεωγραφία από μόνη της δεν αρκεί για να διατηρήσει ένα λιμάνι τον διεθνή του ρόλο.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανταγωνιστικότητα ενός σύγχρονου λιμένα βασίζεται στις επενδύσεις, στις σύγχρονες υποδομές, στη λειτουργική αποδοτικότητα, στην καινοτομία, στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα και στη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτή, όπως σημειώνει, ήταν η στρατηγική που ακολούθησε η ΟΛΠ Α.Ε. κατά την τελευταία δεκαετία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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