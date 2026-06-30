Κοντά στα προ κρίσης επίπεδα οι τιμές των καυσίμων, λέει ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών

Σε σχέση με τα υψηλά που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου η αποκλιμάκωση στη μέση τιμή της βενζίνης είναι της τάξης των 20 λεπτών ανά λίτρο