Καύσιμα: Νέα πτώση σε πετρέλαιο και βενζίνη μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Οι χαμηλότερες τιμές στην Ελλάδα (vids)
Καύσιμα: Νέα πτώση σε πετρέλαιο και βενζίνη μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Οι χαμηλότερες τιμές στην Ελλάδα (vids)
Η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν περνά σταδιακά στην ελληνική αγορά καυσίμων - Πού καταγράφονται οι χαμηλότερες τιμές στη χώρα μας
Η σταδιακή εξομάλυνση της κατάστασης στον Περσικό Κόλπο μετά τη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αρχίζει να αποτυπώνεται και στις διεθνείς αγορές ενέργειας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Η υποχώρηση του πετρελαίου από τα υψηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της κρίσης μεταφέρεται πλέον και στην ελληνική αγορά, προσφέροντας μια πρώτη ανάσα στους καταναλωτές σε μια περίοδο όπου οι θερινές μετακινήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Οι τιμές των υγρών καυσίμων στα πρατήρια ακολουθούν πτωτική πορεία εδώ και αρκετές εβδομάδες, ενώ οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αποκλιμάκωση εφόσον συνεχιστεί η ομαλοποίηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και δεν υπάρξουν νέες γεωπολιτικές αναταράξεις.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Οι τιμές των υγρών καυσίμων στα πρατήρια ακολουθούν πτωτική πορεία εδώ και αρκετές εβδομάδες, ενώ οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αποκλιμάκωση εφόσον συνεχιστεί η ομαλοποίηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και δεν υπάρξουν νέες γεωπολιτικές αναταράξεις.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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