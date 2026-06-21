Καύσιμα: Νέα πτώση σε πετρέλαιο και βενζίνη μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Οι χαμηλότερες τιμές στην Ελλάδα (vids)

Η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν περνά σταδιακά στην ελληνική αγορά καυσίμων - Πού καταγράφονται οι χαμηλότερες τιμές στη χώρα μας