Τι αποκαλύπτουν τα νέα έγγραφα του Πενταγώνου για τα UFO
Τι αποκαλύπτουν τα νέα έγγραφα του Πενταγώνου για τα UFO
Περισσότερα από 220 αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, βίντεο και ηχητικά ντοκουμέντα, για τα λεγόμενα UFO, έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική κυβέρνηση
Τον Μάιο του 2026, το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ αποκαλεί πλέον και «Υπουργείο Πολέμου» στο πλαίσιο επικοινωνιακής πρωτοβουλίας, δημοσίευσε εκατοντάδες αποχαρακτηρισμένα αρχεία για τα λεγόμενα Unidentified Anomalous Phenomena (UAP), γνωστά στο ευρύ κοινό ως UFO. Δύο εβδομάδες αργότερα, στις 22 Μαΐου, ακολούθησε δεύτερη δέσμη με περισσότερα από 60 νέα αρχεία, ανάμεσά τους κυβερνητικά έγγραφα, βίντεο στρατιωτικής επιτήρησης και απομαγνητοφωνημένες μαρτυρίες για ανεξήγητα αντικείμενα και φωτεινά φαινόμενα.
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