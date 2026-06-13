40 χρόνια Santa Marina: Από τον Ηλία στην Χριστιάνα – Λαμπερές ιστορίες πίσω από τις διασημότητες του πρώτου πεντάστερου ξενοδοχείου της Μυκόνου
40 χρόνια Santa Marina: Από τον Ηλία στην Χριστιάνα – Λαμπερές ιστορίες πίσω από τις διασημότητες του πρώτου πεντάστερου ξενοδοχείου της Μυκόνου
Ο Χάρισον Φόρντ ήταν από τους πρώτους που το επέλεξαν . Ρίτσαρντ Μπράνσον και Ολιβερ Στόουν το επισκεπτόντουσαν συχνά, η Ναόμι Κάμπελ κρυβόταν εκεί από τους παπαράτσι ενώ η Κέιτ Μος χόρευε απολαμβάνοντας την θέα και πίνοντας σαμπάνια. Πρόκειται για το πιο iconic resort της Μυκόνου
Ο Χάρισον Φόρντ ήταν από τους πρώτους του επισκέπτες. Ρίτσαρντ Μπράνσον και Ολιβερ Στόουν το επισκεπτόντουσαν συχνά, η Ναόμι Κάμπελ κρυβόταν εκεί από τους παπαράτσι ενώ η Κέιτ Μος χόρευε απολαμβάνοντας την θέα και πίνοντας σαμπάνια. Πρόκειται για το πιο iconic resort της Μυκόνου
Υπάρχουν μέρη που δεν τα θυμάσαι για το πόσο όμορφα ήταν, αλλά για το πώς σε έκαναν να νιώσεις. Το Santa Marina Mykonos ανήκει σε αυτά. Και φέτος, σαράντα χρόνια μετά την πρώτη του μέρα, γιορτάζει ακριβώς αυτό. Όχι έναν αριθμό, αλλά τέσσερις δεκαετίες σχέσεων, αναμνήσεων και ανθρώπων που επιστρέφουν ξανά και ξανά σε αυτή τη γωνιά της Μυκόνου σαν να γυρίζουν σπίτι.
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Υπάρχουν μέρη που δεν τα θυμάσαι για το πόσο όμορφα ήταν, αλλά για το πώς σε έκαναν να νιώσεις. Το Santa Marina Mykonos ανήκει σε αυτά. Και φέτος, σαράντα χρόνια μετά την πρώτη του μέρα, γιορτάζει ακριβώς αυτό. Όχι έναν αριθμό, αλλά τέσσερις δεκαετίες σχέσεων, αναμνήσεων και ανθρώπων που επιστρέφουν ξανά και ξανά σε αυτή τη γωνιά της Μυκόνου σαν να γυρίζουν σπίτι.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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