40 χρόνια Santa Marina: Από τον Ηλία στην Χριστιάνα – Λαμπερές ιστορίες πίσω από τις διασημότητες του πρώτου πεντάστερου ξενοδοχείου της Μυκόνου

Ο Χάρισον Φόρντ ήταν από τους πρώτους που το επέλεξαν . Ρίτσαρντ Μπράνσον και Ολιβερ Στόουν το επισκεπτόντουσαν συχνά, η Ναόμι Κάμπελ κρυβόταν εκεί από τους παπαράτσι ενώ η Κέιτ Μος χόρευε απολαμβάνοντας την θέα και πίνοντας σαμπάνια. Πρόκειται για το πιο iconic resort της Μυκόνου