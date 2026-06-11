Ισχυρή κερδοφορία και μηδενικός δανεισμός για τις τρεις εισηγμένες στη Wall Street του Χάρη Βαφειά
Ισχυρή κερδοφορία και μηδενικός δανεισμός για τις τρεις εισηγμένες στη Wall Street του Χάρη Βαφειά
Έσοδα 117 εκατ. δολάρια και στόλος 68 πλοίων για τις StealthGas, Imperial Petroleum και C3is στο πρώτο τρίμηνο του 2026
Θετική εικόνα παρουσιάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 για τις τρεις εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες του ομίλου Βαφειά στην αμερικανική χρηματαγορά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πορεία ανάπτυξης και τη χρηματοοικονομική τους ευρωστία.
Πιο συγκεκριμένα, οι StealthGas Inc., Imperial Petroleum Inc. και C3is Inc. κατέγραψαν συνολικά έσοδα ύψους 117 εκατ. δολαρίων, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 73 εκατ. δολάρια. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 50 εκατ. δολάρια, αποτυπώνοντας υψηλά περιθώρια κερδοφορίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι τρεις εταιρείες διατηρούν μηδενικό δανεισμό, στοιχείο που ενισχύει σημαντικά τη χρηματοοικονομική τους θέση και προσδίδει ευελιξία σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας για τη διεθνή ναυτιλία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πιο συγκεκριμένα, οι StealthGas Inc., Imperial Petroleum Inc. και C3is Inc. κατέγραψαν συνολικά έσοδα ύψους 117 εκατ. δολαρίων, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 73 εκατ. δολάρια. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 50 εκατ. δολάρια, αποτυπώνοντας υψηλά περιθώρια κερδοφορίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι τρεις εταιρείες διατηρούν μηδενικό δανεισμό, στοιχείο που ενισχύει σημαντικά τη χρηματοοικονομική τους θέση και προσδίδει ευελιξία σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας για τη διεθνή ναυτιλία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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