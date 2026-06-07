Το πιο επικίνδυνο Μουντιάλ στην Ιστορία

Πώς η έξοδος των ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας καθιστά το Μουντιάλ ένα πρωτοφανές «πείραμα υγείας» και πόσο κινδυνεύουν οι 48 ομάδες και τα 5 εκατομμύρια επισκεπτών