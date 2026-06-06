Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε λήγει η προθεσμία και πώς κερδίζετε έκπτωση φόρου
Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε λήγει η προθεσμία και πώς κερδίζετε έκπτωση φόρου
Έκπτωση έως 4% προβλέπεται για έγκαιρη εφάπαξ πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενώ επιστροφές και συμψηφισμοί πραγματοποιούνται πλέον αυτόματα μέσω myAADE, χωρίς αίτηση από τους φορολογούμενους
Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τις 15 Ιουνίου δικαιούνται έκπτωση 3% στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου, ενώ το ποσοστό μειώνεται στο 2% για όσους ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι την τελική προθεσμία της 15ης Ιουλίου.
Όσοι είχαν ήδη καταθέσει τη δήλωσή τους έως τις 15 Μαΐου εξασφάλισαν τη μεγαλύτερη έκπτωση, η οποία φθάνει το 4%.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Όσοι είχαν ήδη καταθέσει τη δήλωσή τους έως τις 15 Μαΐου εξασφάλισαν τη μεγαλύτερη έκπτωση, η οποία φθάνει το 4%.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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