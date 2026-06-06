Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε λήγει η προθεσμία και πώς κερδίζετε έκπτωση φόρου

Έκπτωση έως 4% προβλέπεται για έγκαιρη εφάπαξ πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενώ επιστροφές και συμψηφισμοί πραγματοποιούνται πλέον αυτόματα μέσω myAADE, χωρίς αίτηση από τους φορολογούμενους