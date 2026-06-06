Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε λήγει η προθεσμία και πώς κερδίζετε έκπτωση φόρου
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Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε λήγει η προθεσμία και πώς κερδίζετε έκπτωση φόρου

Έκπτωση έως 4% προβλέπεται για έγκαιρη εφάπαξ πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενώ επιστροφές και συμψηφισμοί πραγματοποιούνται πλέον αυτόματα μέσω myAADE, χωρίς αίτηση από τους φορολογούμενους

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε λήγει η προθεσμία και πώς κερδίζετε έκπτωση φόρου
Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τις 15 Ιουνίου δικαιούνται έκπτωση 3% στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου, ενώ το ποσοστό μειώνεται στο 2% για όσους ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι την τελική προθεσμία της 15ης Ιουλίου.

Όσοι είχαν ήδη καταθέσει τη δήλωσή τους έως τις 15 Μαΐου εξασφάλισαν τη μεγαλύτερη έκπτωση, η οποία φθάνει το 4%.

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