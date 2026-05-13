Γιατί ανησυχεί η Αθήνα για τα drones, ο Νίκος, ο λογιστής και οι δημοσκόποι, μπάσκετ ή Lolita’s σήμερα, ο Αδωνις και το AI, το greek party στη Wall Street

Χαίρετε, υπάρχει μία χυδαία λαϊκή παροιμία η οποία λέει ότι της κοντής… αυτής της φταίνε οι τρίχες, αλλά είναι η άτιμη (η παροιμία) χαρακτηριστική και εδώ ταιριάζει απόλυτα στο ΠΑΣΟΚ με τους δημοσκόπους
Και το θυμήθηκα γιατί χθες διάβασα την ανάρτηση του Στράτου Φαναρά που αναφέρει ότι «συνεχίζονται οι επιθέσεις από ένα διευρυνόμενο κύκλο στελεχών του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, μέσα από σειρά ακατάληπτων και αντιφατικών επιχειρημάτων» και τους εύχεται «άντε και καλά μυαλά». Στην Ελλάδα υπάρχει κακή παράδοση να την πέφτουν στους δημοσκόπους όποιοι δεν βολεύονται από τις έρευνες. Και φυσικά την κακή αρχή των προσωπικών επιθέσεων και σ’ αυτή την περίπτωση την έκανε από το 2019 και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντοτε βέβαια στις κανονικές δημοσκοπήσεις υπάρχουν «οι μυστικές δημοσκοπήσεις» και οι «δημοσκοπήσεις των πρεσβειών» που τους βολεύουν και αποτελούν αντίβαρο.
Ο λογιστής, ο Νίκος και μία απορία
-Τώρα, αν σας πω ότι η γκάφα του Νίκου μας ή έστω του λογιστή του να μη δηλώσει τις καταθέσεις του αξίας ενός εκατομμυρίου σχολιάστηκε κυρίως εντός ΠΑΣΟΚ, θα σας παραπληροφορήσω. Σχολιάστηκε επίσης όχι μόνο εντός κόμματος αλλά γενικά αυτή η επιλογή του Νίκου μας να κρατάει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Αλήθεια γιατί αυτό, είναι ένα ερώτημα, γιατί κακό δεν είναι βέβαια, ούτε παράνομο, αλλά πόσο αρμόζει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εν δυνάμει πρωθυπουργό της Ελλάδας να κρατάει στις ξένες τράπεζες τις καταθέσεις του; Να πω ότι είσαι επιχειρηματίας και φοβάσαι τα ρίσκα της δουλειάς να το καταλάβω, να πω ότι σε κυνηγάνε τα χρέη, η γυναίκα σου κ.λπ. να το κατανοήσω, αλλά δόξα τον Θεό ο αρχηγός μας δεν γνωρίζουμε να έχει τίποτα απ’ όλα αυτά. Οπότε γιατί πρέπει να «λες» στους Eλληνες ότι εσύ δεν έχεις τα λεφτά σου στη χώρα; Τέλος πάντων, δικαίωμά του, δικά του είναι, όπου θέλει τα πάει, αλλά λέμε τώρα και για πολιτικούς.
Το δείπνο στο Lolita's και ο Παναθηναϊκός
-Να πάω και σε μερικά κοσμικά. Απόψε έχει προγραμματίσει τραπέζι στο Lolita's o Νότης Μηταράκης, καλώντας καμιά 25αριά βουλευτές της ΝΔ για να "ζυμωθούν" ενόψει του συνεδρίου. Τώρα, αντάρτικο με ταρτάρτ και κοπές δεν γίνεται, αλλά προφανώς η συζήτηση θα είναι ανοιχτή. Ένα πρόβλημα πάντως που αντιμετωπίζει η ομήγυρη είναι το πέμπτο παιχνίδι του ΠΑΟ στο μπάσκετ, ο οποίος την ώρα της πρόσκλησης δίνει αγώνα με τη Βαλένθια για να περάσει στο Final 4 της Euroleague και υπάρχουν πολλοί που καίγονται γι' αυτό.
Ο Οδυσσέας δεν βιάζεται (γενικώς)
-Επειδή ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος είναι Χαλανδραίος και η εκδήλωση του Τσίπρα έγινε τις προάλλες στο θεατράκι της Ρεματιάς, άναψαν και πάλι τα σενάρια για πολιτική τους προσέγγιση. Αυτό δεν μοιάζει να είναι ώριμο, αν και θεωρητικά το κόμμα Τσίπρα και το ψηφοδέλτιο της Αρκαδίας θα μπορούσε να είναι ένας προορισμός για τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Πάντως μαθαίνω ότι δεν βιάζεται καθόλου, καθώς η ζωή εκτός πολιτικής είναι κανονική και εισπράττει συμπάθεια από κόσμο που ενδεχομένως δεν εισέπραττε όταν ήταν εντός.
Γιατί ανησυχεί η Αθήνα με τα drones
-Πριν ακόμη ολοκληρωθεί το πόρισμα των πραγματογνωμόνων για όλα τα στοιχεία που αφορούν το σκάφος-drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τόσο ο υπουργός Άμυνας όσο και ο υπουργός Εξωτερικών το χαρακτήρισαν ως εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό. Ο Δένδιας μάλιστα το έθεσε στον Ουκρανό ομόλογό του στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης στο ΣΕΥ, ενώ και ο Γεραπετρίτης προανήγγειλε και διάβημα. Και είναι φυσικά η ανησυχία για την προσπάθεια επέκτασης του πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο που εκ των πραγμάτων επηρεάζει άμεσα την Ελλάδα, καθώς ανεξέλεγκτα, έστω και στοχευμένα, πλήγματα εναντίον πλοίων που ανήκουν στον ρωσικό «σκιώδη στόλο» και άλλων πλοίων που πιθανόν συνδέονται με τη Ρωσία, δημιουργούν μείζονα απειλή για την ελεύθερη και ασφαλή ναυσιπλοΐα, σοβαρούς περιβαλλοντικούς κινδύνους, αλλά και ενδεχόμενα αντίποινα της Ρωσίας. Η Αθήνα από την πρώτη στιγμή θέλει να στείλει το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί τέτοιες κινήσεις, όταν μάλιστα το σκάφος-drone βρέθηκε όχι απλώς στα χωρικά ύδατα αλλά σχεδόν στην ακτή, πολύ περισσότερο μάλιστα να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι γνώριζε τις επιχειρησιακές κινήσεις των χειριστών του drone. Στο Κίεβο μαθαίνουμε ότι κρατούν χαμηλούς τόνους και περιμένουν προφανώς την αντίδραση της Αθήνας. Πάντως, αφού δοθούν τα μηνύματα που πρέπει στο Κίεβο, ας δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος, πιέζοντας ώστε να υλοποιηθεί η συμφωνία Μητσοτάκη-Ζελένσκι τον περασμένο Νοέμβριο για προμήθεια και συμπαραγωγή drones, τομέα στον οποίο οι Ουκρανοί έχουν κάνει θαύματα…
Ο Άδωνις και το ΑΙ
-Δεν πέρασε απαρατήρητη η περίπτωση με τη φωτογραφία που αποδόθηκε στον Άδωνι Γεωργιάδη από ένα εστιατόριο, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ένας Σέρβος πολιτικός. Η ιστορία με τα deepfakes και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για άλλους σκοπούς θα είναι στο επίκεντρο της προετοιμασίας της κυβέρνησης ενόψει εκλογών, ενώ μαθαίνω ότι χθες Άδωνις και Μητσοτάκης έκαναν μια συζήτηση για το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα αφορά το ΑΙ. Πάντως, κρατήστε ότι ήδη το θέμα απασχολεί την ΕΥΠ, την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος που καλούνται να λειτουργήσουν και προληπτικά.
Τι δεν είπε ο Επίτροπος
-Αρκετή συζήτηση έγινε χθες για τα επαινετικά σχόλια του Ευρωπαίου Επιτρόπου για το Κράτος Δικαίου, ο οποίος συνάντησε τον Μητσοτάκη, αλλά δεν τον... έδειρε, καθώς η χώρα έχει επιδείξει συμμόρφωση με τα αιτούμενα της Κομισιόν. Αυτό για το οποίο δεν έγινε πολλή συζήτηση είναι ότι ο Επίτροπος Μακ Γκραθ δεν είπε αυτά που λένε ο Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου και οι άλλοι της αντιπολίτευσης ότι το κράτος δικαίου έχει καταρρεύσει στην Ελλάδα και ότι τη χώρα την κυβερνά μια συμμορία, όσα δηλαδή ακούγονται καθημερινά εντός και εκτός Βουλής. Ο Επίτροπος που είδε νωρίτερα και τον εκπρόσωπο Μαρινάκη που έχει τη θεσμική αρμοδιότητα για τα ΜΜΕ, αντιθέτως επεσήμανε ότι η Ελλάδα κάνει πρόοδο και αυτό αντανακλάται στα οικονομικά μεγέθη και στην προσέλκυση επενδύσεων. Να σημειώσω ότι ο Επίτροπος δεν μας τη χρωστάει την καλή κουβέντα πολιτικά, με δεδομένο ότι δεν προέρχεται από το ΕΛΚ, αλλά από το Renew Europe του Μακρόν.
Euroxx–Pantelakis και τα επόμενα deals στις χρηματιστηριακές
-Η εξαγορά του ελληνικού Χρηματιστηρίου από τη Euronext θεωρείται βέβαιο πως θα μεταμορφώσει πλήρως το τοπίο στην αγορά των χρηματιστηριακών εταιρειών. Οι εξελίξεις προκρίνουν τη δημιουργία μεγάλων σχημάτων, κυρίως τραπεζοκεντρικών, οι εξαγορές και το consolidation θεωρούνται βέβαιες (ήδη η Pantelakis και η Euroxx περνούν σε Credia Bank και Optima αντίστοιχα), ενώ πολλές, ΑΧΕ όπως έλεγε έμπειρος χρηματιστής, θα περιοριστούν σε δραστηριότητες αντίστοιχες των προ ετών ΕΛΔΕ… Η αγορά πάντως αναμένει αργά ή γρήγορα και άλλες συμφωνίες στις χρηματιστηριακές. Ήδη η Credia Bank απέκτησε το 70% της Pantelakis, με το deal να περιλαμβάνει και δικαίωμα προαιρετικής αγοράς και πώλησης (Call and Put Option) για την απόκτηση του υπόλοιπου 30% των μετοχών της χρηματιστηριακής. Η Pantelakis με βάση τα οικονομικά της στοιχεία για το 2025, είχε κύκλο εργασιών 6 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 1,3 εκατ. ευρώ. Η εξαγορά της Παντελάκης εντάσσεται πλήρως στη στρατηγική της διοίκησης Βρεττού, καθώς προσθέτει μια ακόμη σταθερή πηγή εσόδων από προμήθειες, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για αξιοποίηση συνεργειών και ανάπτυξη cross-selling μεταξύ της πελατειακής βάσης της CrediaBank και των υπηρεσιών που προσφέρει η χρηματιστηριακή εταιρεία. Όσο για τη Euroxx, η διοίκηση της Optima έλεγε χθες στους αναλυτές πως το συνδυασμένο σχήμα εκτιμάται ότι θα ελέγχει μερίδιο που ξεπερνά το 18% στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω της Euronext Athens Brokerage, δίνοντας παράλληλα σε αυτήν την οντότητα τη 2η θέση στην αγορά χρηματιστηριακών υπηρεσιών, ενώ προέβλεψε πως οι προμήθειες της Optima εξαιτίας της συμφωνίας με τη Euroxx αναμένεται να αυξηθούν κατά 10%. Η συναλλαγή αναμένεται επίσης να αυξήσει σημαντικά την επενδυτική τραπεζική εντός του ομίλου και να αυξήσει τα υπό διαχείριση κεφάλαια κατά περίπου 1 δισ. ευρώ.
Πιθανή επιπλέον επιστροφή κεφαλαίου στην IDEAL Holdings
-Μια μεγάλη επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,70 ευρώ ανά μετοχή ανακοίνωσε χθες η IDEAL Holdings και εάν υπολογιστούν και τα 0,15 ευρώ ανά μετοχή που είχε επιστρέψει στους μετόχους της στις 30 Ιανουαρίου, η εταιρεία θα έχει επιστρέψει στους μετόχους της μέσα στο 2026 συνολικά 0,85 ευρώ. Με τη μετοχή να κλείνει στο Χ.Α. στα 6,70 ευρώ, η νέα επιστροφή κεφαλαίου αντιστοιχεί σε απόδοση ύψους 10,5%. Ακόμα και αν η μετοχή διαπραγματευόταν στην περιοχή των 7,5 ευρώ, η μερισματική απόδοση θα ήταν 9,3%. Και όλα αυτά χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τα επιπλέον μετρητά που θα έχει η IDEAL Holdings στο ταμείο της, μετά και την ολοκλήρωση της εισαγωγής των attica στο Χρηματιστήριο. Όπως έχει δηλώσει η εταιρεία, όταν αποεπενδύει μερικώς ή ολικώς, θα εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει επιπλέον κεφάλαια στους μετόχους της. Άρα δεν αποκλείεται, η IDEAL Holdings να εξετάσει το ενδεχόμενο και επιπλέον επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους της μετά το καλοκαίρι.
Χρυσά bonus στην AustriaCard
-Στη διάθεση ιδίων μετοχών που συνδέονται με πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης προχώρησε η AUSTRIACARD HOLDINGS AG. Συγκεκριμένα, η εταιρεία μεταβίβασε συνολικά 448.799 ίδιες μετοχές χωρίς καταβολή τιμήματος, σε κορυφαία διοικητικά στελέχη, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Share Option Program. Από τη διανομή, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Εμμανουήλ Κόντος έλαβε 170.971 μετοχές, ισάριθμες μετοχές έλαβε και ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Jon Neeraas, ενώ ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου Markus Kirchmayr απέκτησε 85.485 μετοχές. Επιπλέον, 21.372 μετοχές μεταβιβάστηκαν σε ανώτερο στέλεχος θυγατρικής της εταιρείας, χωρίς να κατονομάζεται. Η συνολική αξία των μετοχών που διανεμήθηκαν ξεπερνά τα 3,6 εκατ. ευρώ με βάση τις τιμές κλεισίματος της 7ης Μαΐου 2026, ενώ μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν κατέχει πλέον ίδιες μετοχές.
H ΟΝΥΞ Τουριστική ετοιμάζει διεθνή συνεργασία
-Την περασμένη εβδομάδα η ΟΝΥΞ Τουριστική -που στο Χρηματιστήριο έπιασε αποτίμηση 110 εκατ. ευρώ- υπέγραψε με την Credia Bank πρόγραμμα έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου. Ουσιαστικά η ΟΝΥΞ «κλείδωσε« την κεφαλαιακή δομή που θα χρηματοδοτήσει τουριστικό project που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη στη Βόρεια Ελλάδα. Η εγκεκριμένη χρηματοδότηση έφτασε στα 286,97 εκατ. ευρώ. Το δάνειο από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης ανέρχεται σε 130,44 εκατ. ευρώ (45,45%), η συγχρηματοδότηση από την Credia Bank 99,13 εκατ. ευρώ (34,55%) και η ίδια συμμετοχή 57,39 εκατ. ευρώ (20%). Παράλληλα, ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιακού δανείου έως 229,57 εκατ. ευρώ. Η έγκριση του ΕΣΧΑΣΕ αναμένεται εντός του 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα σύνθετο τουριστικό και αγροτουριστικό συγκρότημα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 388 εκατ. ευρώ. Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με χρηματιστηριακούς κύκλους, θα είναι αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω της οποίας θα μπει στρατηγικός εταίρος στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται διεθνή hospitality operator που θα αναλάβει τη λειτουργία του masterplan στη Σάνη.
Ποιοι Ελληνες εφοπλιστές κάνουν πάρτι στη Wall Street
-Με τον Baltic Dry Index να περνά ξανά με άνεση το ψυχολογικό φράγμα των 3.000 μονάδων, στην ελληνική ναυτιλιακή αγορά δεν κρύβουν πλέον την αισιοδοξία τους. Και όχι άδικα. Τα capes έχουν αναλάβει ρόλο «ατμομηχανής» στη νέα κούρσα του ξηρού φορτίου, με ημερήσιους ναύλους που ξεπερνούν τα 45.000 δολάρια, την ώρα που οι ελληνικών συμφερόντων εισηγμένες στην αμερικανική χρηματαγορά βλέπουν τις μετοχές τους να καταγράφουν αποδόσεις που θυμίζουν τις δυνατές εποχές της προ κρίσης ναυτιλιακής ευφορίας. Στον Πειραιά, όσοι γνωρίζουν καλά τα cycles της αγοράς, λένε ότι η σημερινή συγκυρία διαφέρει από προηγούμενα ξεσπάσματα. Η προσφορά νεότευκτων παραμένει περιορισμένη, η ζήτηση για μεταφορά πρώτων υλών κρατά γερά και οι μεγάλοι παίκτες δείχνουν αποφασισμένοι να εκμεταλλευτούν το timing μέχρι τέλους. Γι’ αυτό και ονόματα όπως η Seanergy του Σταμάτη Τσαντάνη, η Star Bulk του Πέτρου Παππά, η Costamare Bulkers του Κωστή Κωνσταντακόπουλου, η Diana Shipping της Σεμίραμις Παληού, η Safe Bulkers του Πόλυ Β.Χατζηιωάννου και η Eurodry, συμφερόντων Αριστείδη Πίττα βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο των συζητήσεων. Κυβερνητικά στελέχη, τραπεζικοί παράγοντες και πρόσωπα με επιρροή στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν στενά τη νέα άνοδο του dry bulk, αντιλαμβανόμενοι ότι η ναυτιλία παραμένει ίσως ο μοναδικός ελληνικός κλάδος που μπορεί να παράγει διεθνές χρήμα σε τέτοια κλίμακα. Κάποιοι, μάλιστα, στην Ακτή Μιαούλη, σχολιάζουν ότι το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί οι διακριτικές επαφές με γνωστές ναυτιλιακές εταιρείες, όχι μόνο για business, αλλά και για κάτι ευρύτερο. Τη διαμόρφωση των νέων οικονομικών ισορροπιών της επόμενης ημέρας.
Στα suezmax εισέρχονται οι Παναγιώτης και Δημήτρης Αγγελόπουλος
-Στην αγορά των Suezmax, όπου οι αποτιμήσεις ανεβοκατεβαίνουν πιο γρήγορα από τα fixtures, μια ακόμη ελληνική κίνηση πέρασε σχεδόν αθόρυβα αλλά όχι απαρατήρητα από τους γνωρίζοντες. Η Metrostar Management, των Παναγιώτη και Δημήτρη Θόδωρου Αγγελόπουλου, επανεμφανίζεται με την απόκτηση του Metro Moon ναυπηγημένο το 2013, μεταφορικής ικανότητας 160.250 dwt, ενός πλοίου που στην αγορά είχε ήδη εμφανιστεί με διαφορετικές αποτιμήσεις μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, από τα επίπεδα των περίπου 44,5 εκατ. δολαρίων έως τα 56 εκατ. Η ίδια εταιρεία έχει ήδη καταγραφεί σε πιο «δομικές» κινήσεις αναδιάρθρωσης, με την αποχώρησή της από τα Suezmax μέσω της πώλησης δύο πλοίων στη Delta Tankers έναντι περίπου 156 εκατ. δολαρίων. Στελέχη της αγοράς μιλούν για συνεπή τακτική «κύκλου κεφαλαίου». Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στα επιμέρους deals.
Το παρασκήνιο της μεγάλης αντεπίθεσης του Γιώργου Οικονόμου
-Η πρόσφατη κίνηση του Γιώργου Οικονόμου να ενισχύσει το orderbook της TMS Cardiff Gas με δύο ακόμη VLGCs στα ναυπηγεία της HD Hyundai Heavy Industries εντάσσεται σε μια ήδη εμφανώς επιθετική στρατηγική διεύρυνσης στον κλάδο των gas carriers. Η επιλογή πλοίων διπλού καυσίμου χωρητικότητας 90.000 κ.μ. και η χρονική τοποθέτηση των παραδόσεων προς το 2029 δείχνουν σχεδιασμό με ορίζοντα όχι συγκυριακό, αλλά μεσο-μακροπρόθεσμο, την ώρα που ο όμιλος ήδη «τρέχει» παράλληλα σειρά παραγγελιών και στα Samsung Heavy Industries, ανεβάζοντας το σύνολο των VLGCs σε έξι υπό ναυπήγηση. Στο φόντο, η ευρύτερη κινητικότητα στην αγορά VLGCs, με έντονη αύξηση παραγγελιών το 2026 και συνολικό βιβλίο παραγγελιών που αγγίζει σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου στόλου, δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου αρκετοί παίκτες τοποθετούνται με προσδοκία αυξημένων tonne-miles και ενίσχυσης της αγοράς LPG. Η συγκεκριμένη στρατηγική της TMS Cardiff Gas, που περιλαμβάνει και δυνατότητα μεταφοράς αμμωνίας σύμφωνα με πηγές της αγοράς, δείχνει επίσης προσαρμογή σε ένα πιο ευέλικτο ενεργειακό μίγμα, χωρίς ωστόσο να απομακρύνεται από τον πυρήνα της κλασικής αγοράς gas shipping. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ενός εφοπλιστή που συνεχίζει να «χτίζει μέγεθος» σε έναν κλάδο με αυξημένη μεταβλητότητα, επιλέγοντας timing έντονης επενδυτικής δραστηριότητας, την ώρα που η αγορά ακόμη επεξεργάζεται αν η τρέχουσα έκρηξη παραγγελιών είναι δομική τάση ή κύκλος προσδοκιών.
Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τα ανοικτά συμβόλαια
-Ο Μάρτιος ήταν μήνας τριπλής λήξης παραγώγων (δείκτες, μετοχές δικαιώματα) και ως εκ τούτου ήταν μάλλον αναμενόμενη η αύξηση του Open interest σε ιστορικά υψηλά επίπεδα (1.669.836). Ωστόσο ο Απρίλιος όχι μόνο δεν εμφάνισε αποκλιμάκωση της δραστηριότητας, αλλά έγραψε νέο ιστορικό υψηλό με 1.805.755 ανοικτά συμβόλαια. Από τον Ιούνιο του 2025, όταν και ανακοινώθηκε η ένταξη της ελληνικής αγοράς στις ώριμες αγορές, οι ανοικτές θέσεις στα παράγωγα αυξάνονται κάθε μήνα προοδευτικά από τα 515 χιλιάδες συμβόλαια, στα 1,8 εκατομμύρια. Αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι αγορά βρίσκεται στο κατώφλι κάποιας μεγάλης πτώσης καθώς οι κινήσεις στην αγορά παραγώγων μπορεί να αφορούν αντιστάθμιση κινδύνου ή σύνθετες κινήσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ενόψει της αναβάθμισης της αγοράς και η αγορά παραγώγων παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Πόσο αξίζει τελικά το eBay;
-Χθες η eBay απέρριψε την πρόταση εξαγοράς των 55,5 δισ. δολαρίων που είχε υποβάλει ο CEO της GameStop, Ράιαν Κοέν. Η eBay χαρακτήρισε την πρόταση του Ryan Cohen, «ούτε αξιόπιστη ούτε ελκυστική». Το φλερτ ξεκίνησε στις 4 Φεβρουαρίου, όταν η GameStop άρχισε στα κρυφά να αγοράζει μετοχές του eBay και ανέβασε το ποσοστό της στο 5% πριν κάνει την πρότασή της. Στις 3 Μαΐου, ο Κοέν υπέβαλε μη δεσμευτική πρόταση για το 100% του eBay στα 125 δολάρια ανά μετοχή. Η πρόταση έλεγε 50% μετρητά, 50% μετοχές GameStop και προσέφερε ένα premium 46% επί της τιμής κλεισίματος της 4ης Φεβρουαρίου και + 20% επί της τρέχουσας τιμής. To επιχειρηματικό σχέδιο ήταν απλό. Τα 1.600 καταστήματα της GameStop θα έδιναν στο eBay ένα «εθνικό δίκτυο» που θα εγγυόταν την αυθεντικότητα, την παραλαβή και την ολοκλήρωση των παραγγελιών. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα που βασανίζει κάθε πλατφόρμα marketplace στον ανταγωνισμό με την Amazon. Η GameStop αποτιμάται σε περίπου 12 δισ. δολάρια. Ήθελε να αγοράσει μια εταιρεία αξίας 47 δισ. έχοντας εξασφαλίσει επιστολή χρηματοδότησης (letter of credit) 20 δισ. δολαρίων από την TD Bank. Επισήμως, η eBay απέρριψε την πρόταση λόγω αβεβαιότητας γύρω από τη χρηματοδότηση της εξαγοράς ανέφερε όμως και τους κινδύνους επιχειρησιακής ενοποίησης. Οι μετοχές του eBay ανέβηκαν μόλις +5% μετά την ανακοίνωση, στα 109 δολάρια, πολύ κάτω από την προσφερόμενη τιμή των 125 δολαρίων. Φαίνεται όμως ότι το φλερτ είναι πολύ επίμονο…
Η Βρετανία δεν αισθάνεται πολύ καλά
-Στην αρχή του χρόνου, τον Ιανουάριο, η απόδοση του Βρετανικού 10ετούς ομολόγου δεν ξεπερνούσε το 4,4%. Χθες, έφτασε στο 5,10%. Προφανώς ένα μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης του κόστους δανεισμού οφείλεται στον πόλεμο. Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτό που ανησυχεί τους αναλυτές, τους επενδυτές και τις αγορές, είναι η εσωτερική πολιτική αστάθεια στη Βρετανία. Οι αγορές αναθεωρούν τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και την αύξηση επιτοκίων από την Bank of England. Πριν από τον πόλεμο όλοι περίμεναν μειώσεις στα επιτόκια της βρετανικής λίρας. Σήμερα, οι αγορές τιμολογούν σχεδόν μηδενική πιθανότητα μείωσης επιτοκίων φέτος αλλά και τουλάχιστον δύο αυξήσεις έως το τέλος του έτους. Στην εσωτερική σκηνή, η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ τρώει γκολ από παντού. Το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ κέρδισε έδαφος στις δημοτικές εκλογές, ενώ οι Εργατικοί έχασαν εκατοντάδες έδρες. Ο Στάρμερ δηλώνει ότι δεν παραιτείται, αλλά τα ερωτήματα για την ηγεσία πολλαπλασιάζονται και οι αγορές ομολόγων θυμήθηκαν πάλι τις μέρες της Λιζ Τρας. Χθες η απόδοση του 30ετούς gilt εκτινάχθηκε έως τις 5,78%. το υψηλότερο επίπεδο από το 1998. Οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων μεταφράζονται αυτόματα σε υψηλότερο κόστος δανεισμού, στενεύοντας τα περιθώρια κινήσεων ακριβώς τη στιγμή που αυξάνονται οι πιέσεις για στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.
Πηγή: newmoney.gr
