Γιατί ανησυχεί η Αθήνα για τα drones, ο Νίκος, ο λογιστής και οι δημοσκόποι, μπάσκετ ή Lolita’s σήμερα, ο Αδωνις και το AI, το greek party στη Wall Street

Και το θυμήθηκα γιατί χθες διάβασα την ανάρτηση του Στράτου Φαναρά που αναφέρει ότι «συνεχίζονται οι επιθέσεις από ένα διευρυνόμενο κύκλο στελεχών του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, μέσα από σειρά ακατάληπτων και αντιφατικών επιχειρημάτων» και τους εύχεται «άντε και καλά μυαλά». Στην Ελλάδα υπάρχει κακή παράδοση να την πέφτουν στους δημοσκόπους όποιοι δεν βολεύονται από τις έρευνες. Και φυσικά την κακή αρχή των προσωπικών επιθέσεων και σ’ αυτή την περίπτωση την έκανε από το 2019 και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντοτε βέβαια στις κανονικές δημοσκοπήσεις υπάρχουν «οι μυστικές δημοσκοπήσεις» και οι «δημοσκοπήσεις των πρεσβειών» που τους βολεύουν και αποτελούν αντίβαρο.Ο λογιστής, ο Νίκος και μία απορία-Τώρα, αν σας πω ότι η γκάφα του Νίκου μας ή έστω του λογιστή του να μη δηλώσει τις καταθέσεις του αξίας ενός εκατομμυρίου σχολιάστηκε κυρίως εντός ΠΑΣΟΚ, θα σας παραπληροφορήσω. Σχολιάστηκε επίσης όχι μόνο εντός κόμματος αλλά γενικά αυτή η επιλογή του Νίκου μας να κρατάει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Αλήθεια γιατί αυτό, είναι ένα ερώτημα, γιατί κακό δεν είναι βέβαια, ούτε παράνομο, αλλά πόσο αρμόζει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εν δυνάμει πρωθυπουργό της Ελλάδας να κρατάει στις ξένες τράπεζες τις καταθέσεις του; Να πω ότι είσαι επιχειρηματίας και φοβάσαι τα ρίσκα της δουλειάς να το καταλάβω, να πω ότι σε κυνηγάνε τα χρέη, η γυναίκα σου κ.λπ. να το κατανοήσω, αλλά δόξα τον Θεό ο αρχηγός μας δεν γνωρίζουμε να έχει τίποτα απ’ όλα αυτά. Οπότε γιατί πρέπει να «λες» στους Eλληνες ότι εσύ δεν έχεις τα λεφτά σου στη χώρα; Τέλος πάντων, δικαίωμά του, δικά του είναι, όπου θέλει τα πάει, αλλά λέμε τώρα και για πολιτικούς.Το δείπνο στο Lolita's και ο Παναθηναϊκός-Να πάω και σε μερικά κοσμικά. Απόψε έχει προγραμματίσει τραπέζι στο Lolita's o Νότης Μηταράκης, καλώντας καμιά 25αριά βουλευτές της ΝΔ για να "ζυμωθούν" ενόψει του συνεδρίου. Τώρα, αντάρτικο με ταρτάρτ και κοπές δεν γίνεται, αλλά προφανώς η συζήτηση θα είναι ανοιχτή. Ένα πρόβλημα πάντως που αντιμετωπίζει η ομήγυρη είναι το πέμπτο παιχνίδι του ΠΑΟ στο μπάσκετ, ο οποίος την ώρα της πρόσκλησης δίνει αγώνα με τη Βαλένθια για να περάσει στο Final 4 της Euroleague και υπάρχουν πολλοί που καίγονται γι' αυτό.Ο Οδυσσέας δεν βιάζεται (γενικώς)-Επειδή ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος είναι Χαλανδραίος και η εκδήλωση του Τσίπρα έγινε τις προάλλες στο θεατράκι της Ρεματιάς, άναψαν και πάλι τα σενάρια για πολιτική τους προσέγγιση. Αυτό δεν μοιάζει να είναι ώριμο, αν και θεωρητικά το κόμμα Τσίπρα και το ψηφοδέλτιο της Αρκαδίας θα μπορούσε να είναι ένας προορισμός για τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Πάντως μαθαίνω ότι δεν βιάζεται καθόλου, καθώς η ζωή εκτός πολιτικής είναι κανονική και εισπράττει συμπάθεια από κόσμο που ενδεχομένως δεν εισέπραττε όταν ήταν εντός.Γιατί ανησυχεί η Αθήνα με τα drones-Πριν ακόμη ολοκληρωθεί το πόρισμα των πραγματογνωμόνων για όλα τα στοιχεία που αφορούν το σκάφος-drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τόσο ο υπουργός Άμυνας όσο και ο υπουργός Εξωτερικών το χαρακτήρισαν ως εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό. Ο Δένδιας μάλιστα το έθεσε στον Ουκρανό ομόλογό του στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης στο ΣΕΥ, ενώ και ο Γεραπετρίτης προανήγγειλε και διάβημα. Και είναι φυσικά η ανησυχία για την προσπάθεια επέκτασης του πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο που εκ των πραγμάτων επηρεάζει άμεσα την Ελλάδα, καθώς ανεξέλεγκτα, έστω και στοχευμένα, πλήγματα εναντίον πλοίων που ανήκουν στον ρωσικό «σκιώδη στόλο» και άλλων πλοίων που πιθανόν συνδέονται με τη Ρωσία, δημιουργούν μείζονα απειλή για την ελεύθερη και ασφαλή ναυσιπλοΐα, σοβαρούς περιβαλλοντικούς κινδύνους, αλλά και ενδεχόμενα αντίποινα της Ρωσίας. Η Αθήνα από την πρώτη στιγμή θέλει να στείλει το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί τέτοιες κινήσεις, όταν μάλιστα το σκάφος-drone βρέθηκε όχι απλώς στα χωρικά ύδατα αλλά σχεδόν στην ακτή, πολύ περισσότερο μάλιστα να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι γνώριζε τις επιχειρησιακές κινήσεις των χειριστών του drone. Στο Κίεβο μαθαίνουμε ότι κρατούν χαμηλούς τόνους και περιμένουν προφανώς την αντίδραση της Αθήνας. Πάντως, αφού δοθούν τα μηνύματα που πρέπει στο Κίεβο, ας δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος, πιέζοντας ώστε να υλοποιηθεί η συμφωνία Μητσοτάκη-Ζελένσκι τον περασμένο Νοέμβριο για προμήθεια και συμπαραγωγή drones, τομέα στον οποίο οι Ουκρανοί έχουν κάνει θαύματα…Ο Άδωνις και το ΑΙ-Δεν πέρασε απαρατήρητη η περίπτωση με τη φωτογραφία που αποδόθηκε στον Άδωνι Γεωργιάδη από ένα εστιατόριο, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ένας Σέρβος πολιτικός. Η ιστορία με τα deepfakes και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για άλλους σκοπούς θα είναι στο επίκεντρο της προετοιμασίας της κυβέρνησης ενόψει εκλογών, ενώ μαθαίνω ότι χθες Άδωνις και Μητσοτάκης έκαναν μια συζήτηση για το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα αφορά το ΑΙ. Πάντως, κρατήστε ότι ήδη το θέμα απασχολεί την ΕΥΠ, την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος που καλούνται να λειτουργήσουν και προληπτικά.Τι δεν είπε ο Επίτροπος