Wall Street: Κλυδωνίζεται η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή και μαζί της οι δείκτες - Μεγάλος χαμένος ο Dow Jones
Η νέα κλιμάκωση της έντασης με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ πίεσε μετοχές και ομόλογα και αναζωπύρωσε το ράλι του πετρελαίου αυξάνοντας τον φόβο για πληθωρισμό και παρατεταμένες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία
Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, που θέτει υπό αμφισβήτηση την ενός μηνός εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αναπόφευκτα αναζωπύρωσε τη νευρικότητα στη Wall Street, οδηγώντας τους επενδυτές να βάλουν σε δεύτερη μοίρα τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και την μέχρι τώρα ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας. Έτσι η πρώτη εβδομάδα του Μαΐου ξεκίνησε με απώλειες και με τους δείκτες να χάνουν τα νέα υψηλά που είχαν καταγράψει την περασμένη εβδομάδα.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones δέχτηκε τις ισχυρότερες ρευστοποιήσεις κάνοντας «βουτιά» ύψους 557 μονάδων ή 1,13% στις 48.941. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,41% στις 7.200 μονάδες, χάνοντας έτσι το ρεκόρ της περασμένης Παρασκευής, ενώ από τα υψηλά του διολίσθησε και ο Nasdaq με πτώση 0,19% στις 25.067 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις κέρδισαν και πάλι έδαφος με το 10ετές να κερδίζει έξι μονάδες στο 4,43% και το 2ετές να ανεβαίνει στο 3,95%.
Οι ΗΠΑ απέκρουσαν επιθέσεις του Ιράν, διευκολύνοντας παράλληλα τη διέλευση δύο πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Την ίδια στιγμή, τα ΗΑΕ δέχτηκαν χτυπήματα από τους Ιρανούς, μεταξύ άλλων στο λιμάνι της Φουτζάιρα, τα οποία προσπάθησαν να απωθήσουν, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ κατέρριψαν επτά μικρά ιρανικά σκάφη, δημιουργώντας έτσι εύλογα ερωτηματικά για το αν τελικά η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ισχύει ακόμη.
Το νέο κύμα βίας ήρθε μετά το σχέδιο “Ελευθερία” που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τη διευκόλυνση της διέλευσης πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι θα πλήξει αμερικανικές δυνάμεις αν πλησιάσουν τα Στενά.
Το Ιράν θα «εξαφανιστεί από τον χάρτη» αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που καθοδηγούν τη ναυσιπλοΐα, δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News.
Τα κρίσιμης σημασίας Στενά του Ορμούζ έχουν μετατραπεί σε επίκεντρο της σύγκρουσης, καθώς το Ιράν επιδεικνύει την ικανότητά του να προκαλεί ασύμμετρο οικονομικό πλήγμα, ενώ οι ΗΠΑ προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Το πέρασμα έχει ουσιαστικά αποκλειστεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.
«Το Σαββατοκύριακο αρκετοί διακεκριμένοι οικονομολόγοι και ειδικοί στην ενέργεια επισήμαναν σωστά ότι ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν σήμερα, μπορεί να χρειαστούν μήνες για να επανέλθει η εφοδιαστική αλυσίδα — με άλλα λόγια, τα χειρότερα όσον αφορά τις τιμές ενέργειας ίσως δεν έχουν ακόμη έρθει», επεσήμανε ο Όλιβερ Πέρσε της Wealthspire Advisors.
Ήδη υπό τη σκιά των εξελίξεων, το ράλι των πετρελαϊκών τιμών αναζωπυρώθηκε και πάλι με την προθεσμιακή τιμή του Brent να πλησιάζει τα 114 δολάρια και το αμερικανικό WTI να ανεβαίνει περίπου στα 105 δολάρια το βαρέλι.
«Ακόμη και αν η άμεση σύγκρουση αποκλιμακωθεί, αναμένουμε ότι οι επιπτώσεις θα μας συνοδεύουν για κάποιο χρονικό διάστημα», υποστήριξε ο Ντάρελ Κρονκ της Wells Fargo Investment Institute. «Οι συνέπειες, στις τιμές ενέργειας, τη βιομηχανική δραστηριότητα και τα γεωπολιτικά ασφάλιστρα κινδύνου, δεν πρόκειται να υποχωρήσουν γρήγορα».
«Μια διπλωματική λύση παραμένει το πιο πιθανό σενάριο», συμφώνησε ο Τζέιμς ΜακΚαν της Edward Jones. «Ωστόσο, ο κίνδυνος μιας πιο παρατεταμένης ή ευρύτερης διαταραχής στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας παραμένει σημαντικός και πρέπει να παρακολουθείται στενά, ιδιαίτερα μετά το πρόσφατο ισχυρό ράλι των αγορών».
Πέρα από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι αμερικανικές αγορές προέρχονται από μία από τις πιο «βαριές» εβδομάδες του έτους. Οι επενδυτές επεξεργάστηκαν ένα πυκνό οικονομικό ημερολόγιο, την κρίσιμη απόφαση επιτοκίων της Federal Reserve και τα αποτελέσματα μεγάλων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων πέντε μελών της περίφημης ομάδας των «Υπέροχων Επτά».
Η πρώτη εκτίμηση για το ΑΕΠ των ΗΠΑ έδειξε επιτάχυνση το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το τέλος του 2025, αν και ελαφρώς χαμηλότερη από τις προσδοκίες. Παράλληλα, ο βασικός πληθωριστικός δείκτης που παρακολουθεί στενά η Fed κινήθηκε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ενώ οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1969.
Η Fed διατήρησε τα επιτόκια σταθερά, αλλά οι επενδυτές εστίασαν σε δύο εξελίξεις: πρώτον τη βαθιά ρήξη στους κόλπους της FOMC με τέσσερα μέλη της Επιτροπής – την μεγαλύτερη απόκλιση από το 1992 – να διαχωρίζουν τη θέση τους και δεύτερον τη δήλωση του προέδρου Τζερόμ Πάουελ ότι θα παραμείνει στο συμβούλιο ως απλός διοικητής μετά τη λήξη της θητείας του, ενώ ο υποψήφιος του Τραμπ, Κέβιν Γουόρς, αναμένεται να τον διαδεχθεί.
«Η διττή εικόνα της οικονομίας συνεχίστηκε την περασμένη εβδομάδα. Από τη μία πλευρά, τα στοιχεία ήταν ισχυρά, οι δείκτες κατέγραψαν νέα ρεκόρ και οι τεχνολογικοί κολοσσοί αύξησαν τις επενδύσεις τους. Από την άλλη, η απουσία προόδου σε μια ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης στα υψηλότερα επίπεδα της χρονιάς», ανέφεραν αναλυτές της JPMorgan υπό τον Μάικλ Φερόλι.
«Το βασικό ερώτημα παραμένει αν οι τιμές ενέργειας θα αυξηθούν περαιτέρω και θα επιβαρύνουν σοβαρότερα την ανάπτυξη ή αν θα υπάρξει πολιτική λύση πριν συμβεί αυτό», πρόσθεσαν.
Η εβδομάδα αναμένεται εξίσου κρίσιμη, με σημαντικούς καταλύτες όπως τα αποτελέσματα εταιρειών όπως η AMD, η Super Micro Computer και η Disney, καθώς και τα στοιχεία απασχόλησης Απριλίου (το Jobs Report) που θα δημοσιευτεί την ερχόμενη Παρασκευή.
Σε επίπεδο μετοχών, στους κερδισμένους ξεχώρισαν οι εταιρείες crypto, όπως η Coinbase και η Robinhood μετά το άλμα του Bitcoin, καθώς και η eBay μετά την ύψους 56 δισ. δολαρίων πρόταση εξαγοράς από τη GameStop, καθώς η αγορά προεξοφλεί premium στην αποτίμηση. Αν και η μετοχή της GameStop κινήθηκε πτωτικά.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσε και η Amazon, η οποία ανακοίνωσε σημαντική επέκταση στον κλάδο των logistics, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αγοράζουν ως ενιαία λύση τις υπηρεσίες μεταφοράς και διανομής της, εξέλιξη που αντιθέτως άσκησε ισχυρές πιέσεις σε ανταγωνιστικές εταιρείες του κλάδου μεταφορών, όπως η FedEx και η UPS.
Στις μεγάλες χαμένες βρέθηκε η Norwegian Cruise Line, καθώς οι αυξημένες τιμές καυσίμων και η γεωπολιτική ένταση επηρεάζουν τη ζήτηση ταξιδιών, ενώ απώλειες κατέγραψε η AMD μετά από υποβάθμιση της μετοχής της από την HSBC.
Υπό πίεση βρέθηκε και η μετοχή της Berkshire Hathaway, μετά τη γενική συνέλευση των μετόχων της το Σάββατο, την πρώτη χωρίς τον Γουόρεν Μπάφετ στο τιμόνι, καθώς ο νέος CEO, Γκρεγκ Έιμπελ, έχει δύσκολο έργο μπροστά του προκειμένου να αποδείξει ότι είναι άξιος διάδοχος του βετεράνου μεγαλοεπενδυτή.
