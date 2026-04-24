Ενα ελληνικό εστιατόριο στα 101 καλύτερα steakhouses του κόσμου
Πώς το Brutus κατάφερε για δεύτερη χρόνια να βρίσκεται στην αφρόκρεμα των Steakhouses του πλανήτη
Θέση Νο 72. Είκοσι εννέα ολόκληρες θέσεις ανέβηκε το 2026 το Brutus -από την τιμητική 101η που κατείχε στην παρθενική του εμφάνιση το 2025- στην επίσημη κατάταξη των World’s 101 Best Steak Restaurants, και παραμένει το μόνο καταχωρημένο εστιατόριο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Στην καρδιά του Κολωνακίου, το Brutus έχει καθιερωθεί πλέον ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για κρέας στην Αθήνα. Ενα εστιατόριο όπου η σύγχρονη κουλτούρα του Steakhouse εκφράζεται μέσα από τον σεβασμό για τη φωτιά και την δημιουργική ανησυχία του chef & meat master Στέφανου Ρίζου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE