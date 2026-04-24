Πόσο έχουν μικρύνει τα σπίτια στην Ελλάδα; 10 τ.μ. έχει χάσει το κέντρο της Αθήνας από τη δεκαετία του ’90
Η «συρρίκνωση» των διαμερισμάτων είναι υπαρκτή, αλλά δεν αφορά το σύνολο της χώρας, καθώς είναι φαινόμενο κυρίως του κέντρου της Αθήνας - Σε ποια πόλη τα διαμερίσματα παραμένουν χωρίς ουσιαστική μεταβολή κοντά στα 90 τ.μ. εδώ και 60 χρόνια
Μικραίνουν τελικά τα διαμερίσματα στην Ελλάδα;
Στο ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει η τελευταία ανάλυση της εταιρείας ReDataSet, σε συνέχεια της γενικότερης αίσθησης που επικρατεί στην αγορά ότι οι κατασκευαστές τείνουν προς μικρότερα μεγέθη διαμερισμάτων τα τελευταία χρόνια στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, εξετάζοντας την κατάσταση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και Ηράκλειο Κρήτης. Και η απάντηση είναι η εξής: Η «συρρίκνωση» των διαμερισμάτων είναι υπαρκτή, αλλά δεν αφορά το σύνολο της χώρας. Είναι κυρίως ένα φαινόμενο του κέντρου της Αθήνας — όχι της Ελλάδας συνολικά.
Ειδικότερα, από την ανάλυση προκύπτει ότι η μοναδική περιοχή με σαφή πτωτική τάση ως προς το μέγεθος των σπιτιών είναι αυτή του κέντρου της Αθήνας όπου τα διαμερίσματα έχουν χάσει, ούτε λίγο ούτε πολύ, κοντά στα 10 τετραγωνικά μέτρα από το ανώτατο σημείο της δεκαετίας του ’90. Την ίδια στιγμή τα βόρεια προάστια έχουν ανακτήσει το χαμένο έδαφος των προηγούμενων ετών, ενώ στα νότια τα σπίτια έχουν μικρύνει μεν όχι αλλά σε όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό.
