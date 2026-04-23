Οι δημοσκοπήσεις πρo πακέτου μέτρων αλλά με Τσίπρα και πρόεδρο Μαρία, η Κοβέσι, οι υπουργοί και η Πόπη (στη θέση της) το όχι σε έκτακτη φορολογία

Κλείσιμο

Αν μάλιστα ο Κ.Μ τους είχε αφήσει να διορθώσουν και κάτι… τραβηγμένα που υπήρχαν στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών (π.χ. όποιοι είναι στο taxisnet να μην υπόκεινται σε τεκμήριο) θα ήταν ακόμη καλύτερο. Μου λένε ότι θα το δουν αργότερα, δηλαδή από Φθινόπωρο στη ΔΕΘ. Νομίζω ότι το πιο ισχυρό μέτρο απ’ όλα είναι οι 72 δόσεις γιατί πράγματι δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσεις καλύτερα τα χρέη σου, αν και μετά σε «τρώνε» οι τόκοι. Πάντως, η δυνατότητα να δίνει κάθε εξάμηνο ένα ισχυρό οικονομικό πακέτο η κυβέρνηση, της «δίνει αέρα» να μαζεύει κάθε τόσο τις αστοχίες και τα λάθη της. Τα λεφτά είναι λεφτά πάντοτε, όπως επίσης η αίσθηση που δημιουργεί ο Μητσοτάκης ότι ξέρει τι κάνει στα βασικά της διακυβέρνησης της χώρας, στην οικονομία και στην άμυνα.Γκάλοπ (προ πακέτου)-Χθες σας έγραψα για κάποια πρώτα νούμερα που είχα σκόρπια από γκάλοπ, αλλά σήμερα επειδή μίλησα με την πηγή μου σας λέω πιο συγκεκριμένα. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά και μετρημένα προ της ανακοίνωσης των χθεσινών ευνοϊκών μέτρων η ΝΔ χάνει (ή έχανε) 1,5 μονάδα και το ΠΑΣΟΚ έπαιρνε μια αλλά… Το «αλλά» είναι ότι ατύπως, (γιατί δεν έχουν ανακοινώσει επισήμως κόμματα), ερωτώνται πλέον οι πολίτες και για Τσίπρα αλλά και Καρυστιανού. Θέλω λίγο την προσοχή σας τώρα: αν μετρηθούν όσοι λένε ότι «μπορεί να ψηφίσω» Καρυστιανού, το Μαράκι πάει δεύτερο και ο Αλέξης (μας) τρίτος κοντά στον Νίκο Α. Αν μετρηθούν οι «σίγουρα θα ψηφίσω» τότε ο Αλέξης πάει δεύτερος, η Μαρία τρίτη και ο Νίκος σταθερά τέταρτος. Η αναλογία στο «σίγουρα θα ψηφίσω» μεταξύ Τσίπρα και Καρυστιανού είναι 70-30 υπέρ του Αλέξη. Η πηγή μου είπε ότι θα ξαναμετρήσει πάλι από σήμερα μετά τα μέτρα για να δουν και στο Μ.Μ τι effect έχουν τα λεφτά…Τι βγάζουν τα focus groups-Η ίδια πηγή μου που διάβασε τα focus groups (ποιοτικές έρευνες) που πήρε η κυβέρνηση πριν πάρει τα ποσοτικά στοιχεία που τρέχουν αυτές τις μέρες, μου εξήγησε ορισμένα πράγματα. Μου είπε ότι στο πολιτικό ακροατήριο υπάρχει ένα κοινό, κυρίως πολίτες που έχουν ψηφίσει ΝΔ αλλά τώρα έχουν απομακρυνθεί, που παρακολουθούν τη δραστηριότητα της κυβέρνησης, δεν έχουν πάρει οριστικό «διαζύγιο» από τη ΝΔ και ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα οικονομικά μέτρα και τον βιοπορισμό τους. Αυτό ίσως εξηγεί και την επιμονή του Μητσοτάκη να λαμβάνει μέτρα που είναι μεν οριζόντια, αλλά αφορούν ιδιαίτερα πλέον τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους συνταξιούχους που είναι γενικώς «καλά» ακροατήρια της ΝΔ. Προφανώς, μου έλεγε η πηγή, και οι πολίτες αυτοί επηρεάζονται από τη σκανδαλολογία και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, όμως θεωρούν ότι η κυβέρνηση πρέπει να την υπερβεί και να βρει λύσεις στα θέματα της καθημερινότητας.Κοβέσι, υπουργοί-Χθες συναντήθηκε η Κοβέσι με τους τρεις αρμόδιους με το αντικείμενό της υπουργούς, τον Φλωρίδη, τον Χρυσοχοΐδη και τον Πιερρακάκη, στον τελευταίο μάλιστα πήγε και κάτι σοκολατάκια, δεν έμαθα αν πήγε και στους άλλους δυο. Την πιο ενδιαφέρουσα κουβέντα την είχε μάλλον λόγω αντικειμένου με τον Φλωρίδη, ο οποίος της είπε ευθέως ότι ο Μητσοτάκης «δεν κατανοεί τις διαρροές στον Τύπο για υπουργούς αλλά και τη σε δόσεις αποστολή των δικογραφιών». Σε απλά ελληνικά της είπε ο Φλωρίδης, αλλά λίγο μετά και ο Χρυσοχοΐδης, ότι με την τακτική τους οι εισαγγελείς παρεμβαίνουν στην πολιτική ζωή του τόπου. Όταν κάνετε έξι μήνες διαρροές στοιχείων για πολιτικούς και «κόβετε σε μερίδες» κακής δημοσιότητας τις δικογραφίες, τι άλλο κάνουν άραγε. Τώρα τι απάντησε η Κοβέσι; Μάθαμε ότι υποσχέθηκε να επισπεύσει και να τελειώνει με τις εκκρεμότητες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά μην το δένετε κιόλας, γιατί όπως είναι γνωστό ο εισαγγελέας ποτέ δεν σου δίνει και το χέρι.Στην ΑΑΔΕ η συνάντηση με Πιερρακάκη-Πολλοί από εκείνους που είδαν τις φωτογραφίες από τη χθεσινή συνάντηση του Κυριάκου Πιερρακάκη με τη Λάουρα Κοβέσι παραξενεύτηκαν από το ότι δεν έλαβε χώρα στο υπουργείο Οικονομικών. Ωστόσο, η χθεσινή συνέντευξη Τύπου και τα… αναγκαία logistics οδήγησαν στην απόφαση το «ραντεβού» με την Ευρωπαία Εισαγγελέα να κλειστεί για τα γραφεία της ΑΑΔΕ. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι το «στρατηγείο» του Γιώργου Πιτσιλή είχε επιλεγεί και για την προηγούμενη επίσκεψή της Κοβέσι. Επί της ουσίας της συνάντησης τώρα, αυτή επικεντρώθηκε στα τελωνεία, την αναβάθμιση των οποίων ο Πιερρακάκης χαρακτήρισε «success story». Μαθαίνω, μάλιστα, ότι το επιτελείο του υπουργείου Οικονομικών είχε ετοιμάσει μια λεπτομερέστατη παρουσίαση, η οποία άφησε απόλυτα ικανοποιημένη την Κοβέσι και τους συνεργάτες της.Μένουν η Πόπη και οι άλλοι δυο εισαγγελείς-Όσον αφορά για το αν θα παραμείνει στη θέση της η Πόπη Παπανδρέου και οι άλλοι δυο εισαγγελείς που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο την ανανέωση της θητείας τους, η απάντηση είναι ναι, θα παραμείνουν. Σας το γράφω εγκύρως.Άρσεις ασυλίας: Η θαλασσοταραχή που έγινε μπουνάτσα