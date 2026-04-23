Οι δημοσκοπήσεις πρo πακέτου μέτρων αλλά με Τσίπρα και πρόεδρο Μαρία, η Κοβέσι, οι υπουργοί και η Πόπη (στη θέση της) το όχι σε έκτακτη φορολογία
Χαίρετε, όπως αναμενόταν ο Μητσοτάκης χθες εκμεταλλευόμενος το πλεόνασμα του 2026 έδωσε ένα καλό πακέτο μέτρων, αρτίως μελετημένο από το οικονομικό επιτελείο, δηλαδή τον Πιερρακάκη και τον Πετραλιά και φυσικά κέρδισε τις εντυπώσεις
Αν μάλιστα ο Κ.Μ τους είχε αφήσει να διορθώσουν και κάτι… τραβηγμένα που υπήρχαν στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών (π.χ. όποιοι είναι στο taxisnet να μην υπόκεινται σε τεκμήριο) θα ήταν ακόμη καλύτερο. Μου λένε ότι θα το δουν αργότερα, δηλαδή από Φθινόπωρο στη ΔΕΘ. Νομίζω ότι το πιο ισχυρό μέτρο απ’ όλα είναι οι 72 δόσεις γιατί πράγματι δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσεις καλύτερα τα χρέη σου, αν και μετά σε «τρώνε» οι τόκοι. Πάντως, η δυνατότητα να δίνει κάθε εξάμηνο ένα ισχυρό οικονομικό πακέτο η κυβέρνηση, της «δίνει αέρα» να μαζεύει κάθε τόσο τις αστοχίες και τα λάθη της. Τα λεφτά είναι λεφτά πάντοτε, όπως επίσης η αίσθηση που δημιουργεί ο Μητσοτάκης ότι ξέρει τι κάνει στα βασικά της διακυβέρνησης της χώρας, στην οικονομία και στην άμυνα.
Γκάλοπ (προ πακέτου)
-Χθες σας έγραψα για κάποια πρώτα νούμερα που είχα σκόρπια από γκάλοπ, αλλά σήμερα επειδή μίλησα με την πηγή μου σας λέω πιο συγκεκριμένα. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά και μετρημένα προ της ανακοίνωσης των χθεσινών ευνοϊκών μέτρων η ΝΔ χάνει (ή έχανε) 1,5 μονάδα και το ΠΑΣΟΚ έπαιρνε μια αλλά… Το «αλλά» είναι ότι ατύπως, (γιατί δεν έχουν ανακοινώσει επισήμως κόμματα), ερωτώνται πλέον οι πολίτες και για Τσίπρα αλλά και Καρυστιανού. Θέλω λίγο την προσοχή σας τώρα: αν μετρηθούν όσοι λένε ότι «μπορεί να ψηφίσω» Καρυστιανού, το Μαράκι πάει δεύτερο και ο Αλέξης (μας) τρίτος κοντά στον Νίκο Α. Αν μετρηθούν οι «σίγουρα θα ψηφίσω» τότε ο Αλέξης πάει δεύτερος, η Μαρία τρίτη και ο Νίκος σταθερά τέταρτος. Η αναλογία στο «σίγουρα θα ψηφίσω» μεταξύ Τσίπρα και Καρυστιανού είναι 70-30 υπέρ του Αλέξη. Η πηγή μου είπε ότι θα ξαναμετρήσει πάλι από σήμερα μετά τα μέτρα για να δουν και στο Μ.Μ τι effect έχουν τα λεφτά…
Τι βγάζουν τα focus groups
-Η ίδια πηγή μου που διάβασε τα focus groups (ποιοτικές έρευνες) που πήρε η κυβέρνηση πριν πάρει τα ποσοτικά στοιχεία που τρέχουν αυτές τις μέρες, μου εξήγησε ορισμένα πράγματα. Μου είπε ότι στο πολιτικό ακροατήριο υπάρχει ένα κοινό, κυρίως πολίτες που έχουν ψηφίσει ΝΔ αλλά τώρα έχουν απομακρυνθεί, που παρακολουθούν τη δραστηριότητα της κυβέρνησης, δεν έχουν πάρει οριστικό «διαζύγιο» από τη ΝΔ και ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα οικονομικά μέτρα και τον βιοπορισμό τους. Αυτό ίσως εξηγεί και την επιμονή του Μητσοτάκη να λαμβάνει μέτρα που είναι μεν οριζόντια, αλλά αφορούν ιδιαίτερα πλέον τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους συνταξιούχους που είναι γενικώς «καλά» ακροατήρια της ΝΔ. Προφανώς, μου έλεγε η πηγή, και οι πολίτες αυτοί επηρεάζονται από τη σκανδαλολογία και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, όμως θεωρούν ότι η κυβέρνηση πρέπει να την υπερβεί και να βρει λύσεις στα θέματα της καθημερινότητας.
Κοβέσι, υπουργοί
-Χθες συναντήθηκε η Κοβέσι με τους τρεις αρμόδιους με το αντικείμενό της υπουργούς, τον Φλωρίδη, τον Χρυσοχοΐδη και τον Πιερρακάκη, στον τελευταίο μάλιστα πήγε και κάτι σοκολατάκια, δεν έμαθα αν πήγε και στους άλλους δυο. Την πιο ενδιαφέρουσα κουβέντα την είχε μάλλον λόγω αντικειμένου με τον Φλωρίδη, ο οποίος της είπε ευθέως ότι ο Μητσοτάκης «δεν κατανοεί τις διαρροές στον Τύπο για υπουργούς αλλά και τη σε δόσεις αποστολή των δικογραφιών». Σε απλά ελληνικά της είπε ο Φλωρίδης, αλλά λίγο μετά και ο Χρυσοχοΐδης, ότι με την τακτική τους οι εισαγγελείς παρεμβαίνουν στην πολιτική ζωή του τόπου. Όταν κάνετε έξι μήνες διαρροές στοιχείων για πολιτικούς και «κόβετε σε μερίδες» κακής δημοσιότητας τις δικογραφίες, τι άλλο κάνουν άραγε. Τώρα τι απάντησε η Κοβέσι; Μάθαμε ότι υποσχέθηκε να επισπεύσει και να τελειώνει με τις εκκρεμότητες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά μην το δένετε κιόλας, γιατί όπως είναι γνωστό ο εισαγγελέας ποτέ δεν σου δίνει και το χέρι.
Στην ΑΑΔΕ η συνάντηση με Πιερρακάκη
-Πολλοί από εκείνους που είδαν τις φωτογραφίες από τη χθεσινή συνάντηση του Κυριάκου Πιερρακάκη με τη Λάουρα Κοβέσι παραξενεύτηκαν από το ότι δεν έλαβε χώρα στο υπουργείο Οικονομικών. Ωστόσο, η χθεσινή συνέντευξη Τύπου και τα… αναγκαία logistics οδήγησαν στην απόφαση το «ραντεβού» με την Ευρωπαία Εισαγγελέα να κλειστεί για τα γραφεία της ΑΑΔΕ. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι το «στρατηγείο» του Γιώργου Πιτσιλή είχε επιλεγεί και για την προηγούμενη επίσκεψή της Κοβέσι. Επί της ουσίας της συνάντησης τώρα, αυτή επικεντρώθηκε στα τελωνεία, την αναβάθμιση των οποίων ο Πιερρακάκης χαρακτήρισε «success story». Μαθαίνω, μάλιστα, ότι το επιτελείο του υπουργείου Οικονομικών είχε ετοιμάσει μια λεπτομερέστατη παρουσίαση, η οποία άφησε απόλυτα ικανοποιημένη την Κοβέσι και τους συνεργάτες της.
Μένουν η Πόπη και οι άλλοι δυο εισαγγελείς
-Όσον αφορά για το αν θα παραμείνει στη θέση της η Πόπη Παπανδρέου και οι άλλοι δυο εισαγγελείς που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο την ανανέωση της θητείας τους, η απάντηση είναι ναι, θα παραμείνουν. Σας το γράφω εγκύρως.
Άρσεις ασυλίας: Η θαλασσοταραχή που έγινε μπουνάτσα
-Πολλή κουβέντα έγινε για την ψηφοφορία των άρσεων ασυλίας των «13» της ΝΔ στη Βουλή και τελικά η θαλασσοταραχή έγινε κανονική μπουνάτσα, αφού οι άρσεις πέρασαν με συντριπτική πλειοψηφία. Ορισμένοι έλειπαν, ορισμένοι είχαν επιφυλάξεις, ένας τις καταψήφιζε όλες και στο τέλος όλοι θα πάνε για καφέ στον εισαγγελέα για να δούμε τι θα γίνει. Ακόμα και ο Βορίδης που είχε εκφράσει χοντρές νομικές επιφυλάξεις έκανε την ανάγκη φιλοτιμία και υπερψήφισε, προτάσσοντας το πολιτικό σκεπτικό ότι οι ίδιοι οι ελεγχόμενοι ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους. Βέβαια, θα γίνει για το θέμα συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ που θεωρητικά είναι να γίνει την άλλη Πέμπτη, αλλά για καθίστε να το δούμε...
Ο άτακτος Στέλιος και ο φευγάτος Μίλτος
-Στη χθεσινή ψηφοφορία η ΝΔ κατέγραψε τρεις αποχές στην ψηφοφορία. Ο ένας ήταν ο Πέτσας, ο οποίος έχει αρχίσει και βγαίνει αιχμηρά σε κάθε θέμα, κάτι σαν τον αρχηγό των ατάκτων. Στο θέμα του Μακάριου του βγήκε, στο θέμα των βουλευτών όχι. Και ένας ακόμα είναι ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης, ο οποίος είναι γενικώς εξαφανισμένος και... φευγάτος, ακολουθώντας το παράδειγμα του πολιτικού του μέντορα και στενού του φίλου Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος επίσης δεν εμφανίστηκε να ψηφίσει. Επίσης δεν ψήφισε από τους ελεγχόμενους ο Μηταράκης, ο οποίος έλεγε σε συνομιλητή του ότι το βρίσκει άκομψο να ψηφίσει για μια δικογραφία που τον αναφέρει.
Η ελληνογαλλική δήλωση για τα πυρηνικά
-Σας έγραψα χθες αναλυτικά το πρόγραμμα του Μακρόν στην Αθήνα, τώρα να σας δώσω και μια είδηση για τις συμφωνίες που θα υπογραφούν το Σάββατο. Μου λένε ότι ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα υπογράψει δήλωση προθέσεων μαζί με τον Γάλλο υπουργό Οικονομικών και Βιομηχανίας για συνεργασία των δύο χώρων στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας. Θα γίνει το Σάββατο το μεσημέρι σε διμερή συνάντηση και ουσιαστικά θα είναι σε συνέχεια της συμμετοχής του πρωθυπουργού στη σύνοδο των Παρισίων για την πυρηνική ενέργεια τον περασμένο Μάρτιο. Η δήλωση αυτή θα αφορά στην εγκαθίδρυση συνεργασίας των δύο χωρών στην πυρηνική τεχνολογία με έμφαση στα θέματα έρευνας και καινοτομίας και της πυρηνικής ασφάλειας και της εκπαίδευσης!
Χατζηδάκης-Κόρμαν
-Από χθες ξεκίνησε το Φόρουμ των Δελφών με πολλές international παρουσίες, π.χ. ο Μητσοτάκης συζήτησε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα που είναι φίλος και του δανείσαμε και το πρωθυπουργικό αεροσκάφος τις προάλλες για να πάει περιοδεία στις χώρες του Κόλπου. Σήμερα τη σκυτάλη στις διεθνείς συζητήσεις παίρνει ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης, ο οποίος συζητά με τον γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν, με θέμα το αναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας. Επομένως η παρέμβαση Χατζηδάκη δεν θα είναι μόνο μια πολιτική τοποθέτηση. Θα είναι κυρίως μια στρατηγική τοποθέτηση για την Ελλάδα του 2030 που θα σκιαγραφεί το αφήγημα της ΝΔ για την επόμενη τετραετία. Και στο πλαίσιο αυτό θα προκύψουν ειδήσεις, απ' ό,τι καταλαβαίνω.
Όχι σε νέα φορολόγηση των διυλιστηρίων
-Στο σχέδιο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης μετά τον πόλεμο με το Ιράν (accelerateEU) που παρουσίασε χθες η ΕΕ, δίνεται η δυνατότητα στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών να φορολογήσουν εκτάκτως τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων. Από την ελληνική πλευρά δεν τίθεται τέτοιο θέμα, καθώς η έκτακτη φορολόγηση των διυλιστηρίων επιβλήθηκε πέρυσι, αλλά και πρόπερσι. Τελεία και παύλα.
Ελεγχόμενη είσοδος στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών
-Κάτι αλλάζει στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τέσσερις ακριβώς μήνες μετά την εκκένωση της κατάληψης, τον περασμένο Δεκέμβριο, πλέον μπήκε σύστημα ελεγχόμενης εισόδου! Μοιάζει απίθανο, αλλά εχθές, για πρώτη φορά λειτούργησε το σύστημα που επιτρέπει την είσοδο μόνο με ηλεκτρονική κάρτα σε όσους δικαιούνται να διαμένουν στη συγκεκριμένη φοιτητική εστία. Η πρωτοβουλία ανήκει στην πρόεδρο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Άννα Ροκοφύλλου και στον πρύτανη Γεράσιμο Σιάσο, οι οποίοι έκαναν πράξη ένα αίτημα της πλειοψηφίας των δικαιούχων διαμενόντων που θέλουν να αισθάνονται ασφάλεια και να αποφεύγονται τα φαινόμενα ασύδοτης εισόδου άσχετων στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου. Επόμενη κίνηση η θέσπιση του μέτρου της ελεγχόμενης εισόδου στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ και στις υπόλοιπες εστίες αρμοδιότητας ΙΝΕΔΙΒΙΜ ανά τη χώρα.
Ο Γ. Στουρνάρας για τα κεφάλαια του RRF
-Ο δημοσιογράφος Christian Shubert, ανταποκριτής στην Ιταλία της Franfurter Allgemein Zeitung, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Forum των Δελφών ρώτησε τον διοικητή της ΤτΕ, Γ. Στουρνάρα, για το αν αξιοποιήθηκαν σωστά τα χρήματα του RRF, ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο διοικητής της ΤτΕ υπεραμύνθηκε της προόδου που έχει σημειώσει ο Ευρωπαϊκός Νότος με εφαλτήριο τους πόρους του Ταμείου και έθεσε τέρμα στη σκανδαλολογία λέγοντας: "Αφήστε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της". Ο διοικητής θύμισε τα έργα και τις ημέρες της Novartis που τον ήθελαν κατηγορούμενο για το σκάνδαλο, ενώ οι κατηγορίες εν τέλει βάρυναν τους κατηγόρους.
Η απόφαση του Αρείου Πάγου
-Πιθανόν θυμάστε την απόφαση που εξέδωσε στις 5/2/26 κατά πλειοψηφία (35-12) ο Άρειος Πάγος για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια του Νόμου Κατσέλη, απόφαση που δικαίωσε τους δανειολήπτες. Όλη η αγορά περίμενε (και περιμένει) το πλήρες κείμενο της απόφασης, προκειμένου να υπάρξει όσο το δυνατόν πιο ακριβής εικόνα για τις οικονομικές επιπτώσεις. Κοντεύουν να συμπληρωθούν τρεις μήνες κι η απόφαση ακόμη καθαρογράφεται. Οι πληροφορίες είναι ότι το υπουργείο Οικονομικών ανέθεσε εδώ και καιρό σε ελεγκτική εταιρεία, λέγεται ότι είναι η KPMG, να μελετήσει την υπόθεση και να προσδιορίσει ποιες τιτλοποιήσεις θα χτυπήσουν. Συγκεκριμένα έχει αναλάβει να δει χαρτοφυλάκιο προς χαρτοφυλάκιο αν θα υπάρξουν και πόσες απώλειες σε σχέση με το 1,1 δισ. που είναι το ταβάνι. (Υπενθυμίζεται ότι η KPMG είχε εξετάσει για λογαριασμό των servicers την ενδεχόμενη ζημία από την απόφαση στις εγγυήσεις του Ηρακλή και την υπολόγισε στο 1,1 δισ.) Η ίδια ελεγκτική έχει αναλάβει και ρόλο άτυπου monitory trustee, δηλαδή ανεξάρτητου επόπτη συναλλαγών και παρακολουθεί αν όλα γίνονται σύμφωνα με τα business plan, τις συμβάσεις, ενώ ελέγχει την απόδυση της τιτλοποίησης και εντοπίζει πιθανότητες αποκλίσεων. Στο μεταξύ, οι πληροφορίες από την αγορά είναι ότι οι περισσότερες τιτλοποιήσεις είναι εκτός των χρονοδιαγραμμάτων, η κατάσταση με τους πλειστηριασμούς είναι γνωστή, ενώ όπως φαίνεται από τα εισηγμένα Mezz, κατ΄ επανάληψη χάνονται και αναβάλλονται πληρωμές.
Ευτ. Βασιλάκης: Εχουμε επάρκεια καυσίμων για τρεις με τέσσερις μήνες
-Ο Ευτύχης Βασιλάκης, επικεφαλής της Aegean, δεν μίλησε μόνο για το πλέον συνταρακτικό, όπως το χαρακτήρισε, κόστος καυσίμων που επιδρά στις τιμές και τη ζήτηση των εισιτηρίων, την τουριστική κίνηση και συνολικά τη λειτουργία των αεροπορικών εταιρειών στη χθεσινή γενική συνέλευση της εισηγμένης. Έδωσε και το στίγμα για την πορεία της Aegean, τη στρατηγική που θα ακολουθήσει και τι (θα) πρέπει να περιμένουν οι μέτοχοι. Καταρχάς, ανέφερε πως στα 27 χρόνια ζωής της, η εταιρεία έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία διαχείρισης κρίσεων στέλνοντας το μήνυμα πως στηριζόμενη, μεταξύ άλλων, στην ισχυρή κεφαλαιακή της βάση (διαθέτει καθαρά διαθέσιμα 290 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025) και τον σύγχρονο στόλο αεροσκαφών, θα διαχειριστεί με επιτυχία και αυτή την απαιτητική περίοδο διεθνώς. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Aegean αναμένει νέα αεροσκάφη και παράλληλα από το καλοκαίρι θα αρχίζει να μετριάζεται η επίπτωση από τα καθηλωμένα αεροσκάφη λόγω του γνωστού θέματος με τους κινητήρες της P&W, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «είμαστε στην ουρά του προβλήματος». Από εκεί και πέρα, ο κ. Βασιλάκης στάθηκε στην πολιτική ανταμοιβής των μετόχων, σημειώνοντας πως η εταιρεία την τελευταία τριετία έχει διανέμει αθροιστικά μερίσματα ύψους 2,45 ευρώ/μετοχή. Σημειωτέον πως για τη χρήση του 2025 η εταιρεία θα μοιράσει μέρισμα 0,90 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση λίγο κάτω από το 7%. Αναφορικά με την επάρκεια καυσίμων, ο κ. Βασιλάκης υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με την επικοινωνία που έχει υπάρξει με τους βασικούς προμηθευτές, τη Helleniq Energy και τη Motor Oil, δεν διαφαίνεται ζήτημα επάρκειας για το επόμενο τρίμηνο έως τετράμηνο. Τέλος, προανήγγειλε αρκετές, όπως είπε, οργανωτικές αλλαγές στη δομή της Aegean, κάτι που έχει τη σημασία του αφού τόνισε πως πρέπει μια νεότερη γενιά να παίξει πιο καίριο ρόλο για τα επόμενα 10-15 χρόνια και να αποδείξει ότι η εταιρεία μπορεί να αναγεννιέται μέσα από την εξέλιξη των ανθρώπων της. Κλείνοντας, δε, τις εργασίες της ΓΣ ευχήθηκε «και του χρόνου, όσο καλύτερα γίνεται»…
Παρέμβαση Αγγελικούση, Τσάκου, Χατζηπατέρα στον ΙΜΟ για την πράσινη μετάβαση
-Η νέα παρέμβαση προς τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό-ΙΜΟ δεν είναι απλώς άλλη μία τεχνική διαφωνία για το καύσιμο του μέλλοντος. Είναι σήμα ισχύος. Όταν πίσω από μια ανοιχτή επιστολή συντάσσονται ονόματα όπως η Μαρία Αγγελικούση, ο όμιλος Τσάκου, η Overseas Shipholding Group, η DHT Holdings, η Dorian LPG των Τζον και Άλεξ Χατζηπατέρα, και η Bahri, το μήνυμα δεν είναι διπλωματικό αλλά και οικονομικό. Και γίνεται ακόμη βαρύτερο όταν ευθυγραμμίζονται μαζί τους νηολόγια-κλειδιά και πιο συγκεκριμένα της Λιβερίας, του Παναμά και των Νήσων Μάρσαλ καθώς και νηογνώμονες όπως ο ιταλικός RINA και ο γαλλικός Bureau Veritas. Το κεντρικό νόημα είναι απλό. Οι μεγάλοι παίκτες της ναυτιλίας δεν αμφισβητούν την ανάγκη απανθρακοποίησης της ναυτιλίας, αλλά το ποιος θα πληρώσει, πότε και με ποιους όρους. Και, κυρίως, αρνούνται να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα πλαίσιο που μπορεί να αλλάξει στα μέσα της διαδρομής. Η επιμονή τους στη χρήση LNG ως καυσίμου για τα πλοία είναι υπεράσπιση ήδη δρομολογημένων επενδύσεων και στρατηγικών επιλογών. Με άλλα λόγια, η συμμαχία ζητά χρόνο και ευελιξία για να μη βρεθούν κεφάλαια και στόλοι εκτός παιχνιδιού. Αυτό που πραγματικά διακυβεύεται δεν είναι μόνο το καύσιμο, αλλά ο έλεγχος της μετάβασης. Αν ο IMO επιβάλει αυστηρό, ενιαίο πλαίσιο, περιορίζει τα περιθώρια ελιγμών των εφοπλιστών. Αν υποχωρήσει, δίνει χώρο στη βιομηχανία να καθορίσει η ίδια τον ρυθμό. Και κάπου εκεί μπαίνει η EΕ, που λειτουργεί ως αντίβαρο αφού υπενθυμίζει ότι αν η παγκόσμια συμφωνία αποδυναμωθεί, οι περιφερειακοί κανόνες θα παραμείνουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολυδιάσπαση ρυθμιστικών πλαισίων που θα προκαλέσει μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος και ασάφειες.
H Genco τα παίζει όλα για όλα πριν από τη μάχη με την Diana
-Η Genco Shipping & Trading δεν παίζει άμυνα. Στην πράξη κάνει αυτό που οι εισηγμένες στη Wall Street πράττουν όταν θέλουν να ελέγξουν το αφήγημα ήτοι ανακύκλωση στόλου, κεφαλαιοποίηση κύκλου και ταυτόχρονα πολιτικό positioning πριν από τη μάχη. Η αγορά του capesize 2019 έναντι 65 εκατ. δολαρίων και η πώληση δύο supramax 21 ετών δεν είναι απλώς fleet optimization. Είναι σήμα ότι η εταιρεία προτιμά να εμπλακεί σε πιθανή εταιρική σύγκρουση με πιο ξεκάθαρο balance sheet και νεότερο asset base. Το timing είναι χαρακτηριστικό: spot exposure στο capesize και ταυτόχρονη έξοδος από παλαιό τονάζ. Η διοίκησή της επαναλαμβάνει το γνωστό μοτίβο της τελευταίας τριετίας: επιθετική ανανέωση στόλου και ρευστοποίηση παλαιών πλοίων σε ισχυρή αγορά second-hand. Η αναφορά σε «cash flow accretion» και «asset value uplift» μεταφράζεται απλά: βελτίωση metrics πριν από τη σύγκρουση με την Diana Shipping της Σεμίραμις Παληού. Το πραγματικό story όμως δεν είναι το tonnage. Είναι το proxy fight. Η Diana Shipping προσπαθεί να αποκτήσει έλεγχο του board με πλήρη αλλαγή διοίκησης. Η Genco απορρίπτει τις προσφορές ως χαμηλές και κατηγορεί την Diana για υποτίμηση του κύκλου. Η αγορά, όμως, διαβάζει αλλιώς τη σύγκρουση. Η Diana επιμένει ότι η διοίκηση δεν ενσωματώνει επαρκώς την ανοδική φάση των bulk rates. Η Genco απαντά ότι οι προσφορές της Diana αγνοούν την πραγματική αξία του στόλου και το upside του market cycle. Στο παρασκήνιο, η πώληση παλαιών supramax και η είσοδος σε scrubber-fitted capesize δείχνει ότι η Genco πριν από ένα proxy fight χτίζει αφήγημα όχι μόνο με λόγια, αλλά με πλοία.
Η επιμονή στο «Made in Greece» για τις ναυπηγήσεις
-Στο περιθώριο της ομιλίας του Τάκη Θεοδωρικάκου στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά, το μεσημέρι της περασμένης τρίτης, τα βλέμματα δεν ήταν στραμμένα μόνο στα όσα είπε από το βήμα, αλλά και στα όσα συζητήθηκαν χαμηλόφωνα στα πηγαδάκια. Η ισχυρή παρουσία κορυφαίων εφοπλιστών, όπως οι καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, Αθανάσιος Μαρτίνος και Σίμος Παληός, μόνο τυχαία δεν θεωρήθηκε. Αντιθέτως, πολλοί έσπευσαν να διαβάσουν πίσω από τις τοποθετήσεις για την ουσιαστική επανεκκίνηση της ναυπηγικής βιομηχανίας μια πιο σαφή πρόθεση της κυβέρνησης να ανοίξει δίαυλο πιο στενής συνεργασίας με τον πυρήνα της ναυτιλιακής ισχύος της χώρας, την ελληνική πλοιοκτησία. Παρευρισκόμενοι σχολίασαν ότι η επιμονή στο «Made in Greece» δεν είναι απλώς σύνθημα, αλλά προαναγγελία κινήσεων που ήδη ωριμάζουν. Δεν έλειψαν, μάλιστα, εκείνοι που εκτίμησαν ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν πιο απτές εξελίξεις, τόσο σε επίπεδο επενδύσεων, όσο και σε ευρωπαϊκές διεκδικήσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος η κινητικότητα γύρω από σχήματα όπως του Πάνου Ξενοκώστα με την ΟΝΕΧ σε Νεώριο και Ελευσίνα και του Γιώργου Προκοπίου με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, σχολιάστηκαν ως ένδειξη ότι το restart της ναυπηγικής δεν περιορίζεται σε εξαγγελίες, αλλά συνδέεται με συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια.
Η Moody's άλλαξε το outlook για Εθνική και Eurobank
-Τα αποτελέσματα που ανακοινώνουν οι ελληνικές τράπεζες εκπλήσσουν ευχάριστα τους αναλυτές, η Moody's ωστόσο προχώρησε χθες σε μια ιδιαίτερη αξιολόγηση 5 τραπεζών. Πήρε αφορμή από τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία CMDI (Crisis Management and Deposit Insurance) που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 26 Μαρτίου 2026. Το νέο καθεστώς εισάγει την πλήρη προτεραιότητα των καταθετών έναντι των κατόχων ανώτερου χρέους (full depositor preference) σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ενσωμάτωση στις εθνικές νομοθεσίες είναι υποχρεωτική εντός διετίας. Η Moody’s στα «μουλωχτά» υποβάθμισε το outlook (προοπτικές) της Εθνικής και της Eurobank. Η ανάλυση θεωρεί πως το outlook των μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων, ανώτερου χρέους (senior unsecured) και issuer ratings, υποβαθμίζεται από σταθερό σε αρνητικό. Η αιτιολόγηση είναι μάλλον πολύ τεχνική, δεν παύει ωστόσο να έχει πρακτικές συνέπειες. Με την αναβάθμιση των καταθέσεων στην πρώτη ζώνη προστασίας, το ανώτερο χρέος χάνει μέρος του «ειδικού βάρους» που παλαιότερα είχε στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων ζημιών. Κατά συνέπεια, οι δύο τράπεζες καλούνται να αποδείξουν, εντός 12-18 μηνών, ότι διατηρούν επαρκή αποθεματικά ανώτερου χρέους. Σύμφωνα με τη Moody’s, η Piraeus Bank ανεβαίνει μία βαθμίδα στις καταθετικές αξιολογήσεις, καθώς oι καταθέσεις της κρίθηκαν ότι ωφελούνται ουσιαστικά από τη νέα ιεράρχηση. Η Alpha Bank παραμένει σε σταθερό outlook παντού και η Optima Bank είδε το outlook των καταθέσεων να γίνεται θετικό, με πιθανή αναβάθμιση, αν βελτιωθεί ο Βασικός Δείκτης Πιστοληπτικής Ικανότητας (BCA). Η Moody's δεν αμφισβητεί την τρέχουσα φερεγγυότητα οποιασδήποτε ελληνικής τράπεζας. Αναγνωρίζει τη βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού, τη δυναμική κερδοφορία και τα μειωμένα προβληματικά δάνεια. Η αλλαγή της αξιολόγησης outlook στις 2 τράπεζες αφορά αποκλειστικά τη δομή υποχρεώσεων στο πλαίσιο ενός νέου ευρωπαϊκού πλαισίου εξυγίανσης.
Ρεκόρ ανοικτών συμβολαίων τον Μάρτιο στα παράγωγα
-Ο Μάρτιος του 2026 έγραψε ιστορία στο Χρηματιστήριο Παραγώγων του Euronext Athens. Τα ανοικτά συμβόλαια έφτασαν τα 1.669.836 ύψος-ρεκόρ για την αγορά, ολοκληρώνοντας μια ανοδική πορεία που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025 και ακόμη δεν έχει δείξει σημάδια κόπωσης. Το 51,4% των ανοικτών συμβολαίων ανήκει σε επενδυτές ελληνικής καταγωγής, έναντι 48,6% σε αλλοδαπούς. Η αναλογία αυτή αντιστρέφει την εικόνα που υπάρχει στην παραδοσιακή spot αγορά μετοχών, όπου οι Έλληνες κατέχουν μόλις το 30% και οι ξένοι το υπόλοιπο 70%. Με άλλα λόγια, στο Χρηματιστήριο Παραγώγων ο εγχώριος επενδυτής δεν είναι μειοψηφία, είναι ο πρωταγωνιστής. Μια καλοπροαίρετη ανάλυση θα έλεγε ότι η ελληνική επενδυτική κοινότητα ωρίμασε και χρησιμοποιεί εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) με τρόπο που παλαιότερα ήταν αποκλειστικό προνόμιο θεσμικών. Κάποιοι άλλοι όμως θα έλεγαν ότι οι Έλληνες επενδυτές αναζητούν εύκολη μόχλευση σε ένα περιβάλλον αγοράς που μετά την ένταξη στο Euronext και την αναβάθμιση στους δείκτες MSCI προσελκύει ξένα κεφάλαια και δημιουργεί μεγάλες κινήσεις με υψηλές αποδόσεις (και ρίσκο). Η αλήθεια πάντως είναι πως σε συνθήκες αυξημένης αστάθειας (γεωπολιτικής έντασης, διακυμάνσεων επιτοκίων, ενεργειακής αβεβαιότητας κλπ) τα ΣΜΕ προσφέρουν αυτό που η spot αγορά δεν μπορεί, δηλαδή ευελιξία κατεύθυνσης με περιορισμένο αρχικό κεφάλαιο. Φυσικά όλα αυτά ισχύουν για εκείνους που γνωρίζουν τι κάνουν και τι κινδύνους αναλαμβάνουν στην κάθε αγορά…
Νέες κορυφές για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με διπλό «καύσιμο»
-Η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνεχίζει να εντυπωσιάζει, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως έναν από τους ισχυρότερους αναπτυξιακούς πόλους της εγχώριας κεφαλαιαγοράς. Με μία νέα άνοδο της τάξης του 1,23%, ο τίτλος αναρριχήθηκε στα 41,2 ευρώ σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ και σφραγίζοντας μια περίοδο έντονης επενδυτικής κινητικότητας. Το «καύσιμο» για την κατάκτηση των νέων κορυφών προέρχεται από το μέτωπο των στρατηγικών συνεργασιών και όχι μόνον. Η αγορά αναμένει εξελίξεις με τη Masdar για την απόκτηση του 50% του έργου αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, ενώ η επενδυτική ψυχολογία τροφοδοτείται και από τις ιδιαίτερα αισιόδοξες εκθέσεις των αναλυτών. Την προηγούμενη εβδομάδα η Santander ανέβασε τον πήχη για τη μετοχή, ορίζοντας την τιμή-στόχο στα 53 ευρώ. Η ανάλυση αυτή βασίζεται στις ισχυρές ταμειακές ροές που παράγουν οι παραχωρήσεις του ομίλου, οι οποίες προσφέρουν μια σταθερή και προβλέψιμη βάση εσόδων για τα επόμενα χρόνια.
Νέο «Προεδρικό» χτύπημα
-Όπως είναι γνωστό, από τις αρχές της χρονιάς στη δημοφιλή αλυσίδα εστιατορίων «Ο Πρόεδρος» των αδελφών Τσαρούχα, μπήκε με πλειοψηφικό ποσοστό το fund Golden Age Capital. Ακολούθησαν ορισμένες ενδιαφέρουσες κινήσεις, όπως η «απόβαση» στη Μύκονο μέσω δύο εταιρειών, της «Πρόεδρος Μυκόνου Ι.Κ.Ε.» για την… core δραστηριότητα, δηλαδή τις υπηρεσίες παροχής γευμάτων από ψητοπωλεία-σουβλατζίδικα (ποιος είπε ότι τα κεμπάπ δεν είναι για τους celebrities;) και «Διαχείριση Μυκόνου Ι.Κ.Ε.», με σκοπό τις υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων στο νησί των ανέμων. Οι δύο νέες εταιρείες είναι συμφερόντων των αδελφών Τσαρούχα. Μαθαίνω όμως ότι χθες, Τετάρτη 22 Απριλίου, συστάθηκε άλλη μια εταιρεία με την επωνυμία «Urban Rose Investments», με έδρα στην Καλλιθέα Αττικής και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 900.000 ευρώ. Σκοπός της εταιρείας είναι η αγοραπωλησία και διαχείριση ακινήτων, η κατασκευή ξενοδοχείων, βιομηχανικών και άλλων κτηρίων, αμαξοστασίων και κτηρίων σταθμών μέσων συγκοινωνίας, κτηρίων δημοσίων θεαμάτων, εκπαίδευσης, νοσοκομείων κ.ά. Τα λεφτά μπήκαν από την Argo Holding που κατέβαλε 180.000 ευρώ μετρητά και έλαβε 18.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ έκαστο (ποσοστό 20%) και από την BMX Holding, που κατέβαλε 720.000 ευρώ μετρητά και έλαβε 72.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ έκαστο (ποσοστό 80%). Τη διοίκηση της εταιρείας ανέλαβε η Τριανταφυλιά Τσαρούχα. Να προσθέσω ότι οι δύο εταιρείες holding ιδρύθηκαν τον Νοέμβριο του 2025 και η μεν BMX Holding, με μοναδικό εταίρο και διαχειριστή τον Βασίλη Τσαρούχα, έχει μετοχικό κεφάλαιο 24.400.000 ευρώ, ενώ η Argo Holdings, με μοναδικό εταίρο και διαχειριστή τον Ιάσονα Τσαρούχα, έχει μετοχικό κεφάλαιο 6.100.000 ευρώ.
Πού βρίσκεται το χρυσάφι όλης της Γης
-Από την αρχή του χρόνου, στον πλανήτη, έχουν μέχρι σήμερα εξορυχθεί περίπου 220.000 τόνοι χρυσού. Αυτό είναι το χρυσάφι που υπάρχει σήμερα στη Γη. Από αυτό, το 43% (97.645 τόνοι), βρίσκεται στα κοσμηματοπωλεία και στα σώματα ανθρώπων που χαίρονται τη λάμψη του. Το 23% βρίσκεται σε ράβδους, νομίσματα και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια ETFs (50.978 τόνοι), ενώ το 18% βρίσκεται στα θησαυροφυλάκια των κεντρικών τραπεζών - 38.666 τόνοι. Τα στοιχεία του Metals Focus/World Gold Council καταγράφουν ότι το 2025 οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως απορρόφησαν 863 τόνους χρυσού, ποσότητα σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο της δεκαετίας 2010-2021 (473 τόνοι). Η Κεντρική Τράπεζα της Πολωνίας πρωταγωνίστησε με 102 τόνους αγορών, αυξάνοντας τα αποθέματά της στους 550 τόνους. Το Καζακστάν κατέγραψε ρεκόρ ετήσιων αγορών από το 1993. Η Βραζιλία επέστρεψε στην αγορά μετά από 4 χρόνια απουσίας. Το Metals Focus/World Gold Council ρώτησε όλες τις κεντρικές τράπεζες οι οποίες σε ποσοστό 95% απάντησαν ότι σχεδιάζουν να αυξήσουν περαιτέρω τα αποθέματά τους. Την εποχή που το χρυσάφι πετάει στα 4.800 δολάρια η ουγκιά, η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι κεντρικές τράπεζες αγοράζουν ήδη περί τους 80 τόνους τον μήνα, κυρίως μέσω «αδιαφανών οδών». Ο χρυσός δεν αποδίδει μέρισμα. Δεν εκδίδει κουπόνι. Προστατεύει όμως από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις.
Ο παππούς και η γιαγιά ανακάλυψαν το TACO Trade
-Η Vanda Research είναι μια εταιρεία χρηματοοικονομικής έρευνας με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία από 2018 έχει χτίσει τη φήμη της σε ένα εξειδικευμένο αντικείμενο, την παρακολούθηση και ανάλυση των ροών των μικροεπενδυτών (retail flows) στις αμερικανικές αγορές σε ημερήσια βάση. Την περασμένη Δευτέρα 21 Απριλίου, όταν όλος ο πλανήτης κρατούσε την αναπνοή του περιμένοντας την επόμενη ανάρτηση του Προέδρου Τραμπ, η Vanda Research κατέγραψε ότι οι μικροεπενδυτές στις ΗΠΑ αγόρασαν μετοχές στο υψηλότερο ημερήσιο επίπεδο από τις 6 Απριλίου. Ήταν η δεύτερη υψηλότερη ημερήσια είσοδος από την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου. Ένα σαφές μήνυμα ότι οι μικροεπενδυτές (retail) ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι των αγορών ύστερα από παρατεταμένη αποχή. Από τα τέλη Φεβρουαρίου, οι ροές των μικροεπενδυτών σε μεμονωμένες μετοχές (single stocks) υποχωρούσαν σταθερά. Στα μέσα Απριλίου έγιναν για λίγο αρνητικές, δηλαδή οι πωλήσεις ξεπέρασαν τις αγορές, πριν ανακάμψουν. Τα χρηματιστήρια της Wall Street προφανώς δεν ανέβηκαν χάρη στους μικροεπενδυτές. Η ανοδική κίνηση των αγορών έγινε χωρίς αυτούς. Πρώτα ξεκίνησαν οι θεσμικοί και οι συστηματικοί παίκτες των αγορών, κυρίως CTAs (Commodity Trading Advisors) που ακολουθούν τα αλγοριθμικά μοντέλα. Η απόκλιση ανάμεσα σε ανερχόμενες τιμές και πτωτικές retail ροές φαίνεται ευκρινώς στο γράφημα της VR που έδωσε στη δημοσιότητα. To ζήτημα είναι ότι όλοι τώρα έχουν αποδεχθεί και ενσωματώσει στην επενδυτική τους στρατηγική το TACO Trade (Trump always chickens out). Ακόμη και ο παππούς και η γιαγιά στο 50% των αμερικανικών νοικοκυριών που έχουν εμπιστευθεί τις αποταμιεύσεις τους στη Wall Street.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα