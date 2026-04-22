Το διάγγελμα και τα μέτρα Κ.Μ, το κάτω και το φρένο των δημοσκοπήσεων, η Κοβέσι και οι υπουργοί, η Πόπη και το ΠΑΣΟΚ, σμίξαν τα πράσινα αηδόνια με τον Αλέξη

Λοιπόν στα γκάλοπ που γίνονται, η ΝΔ έχει… φάει μία προς τα κάτω, περί τις 2,5 μονάδες εξαιτίας χειρισμών στην υπόθεση Λαζαρίδη, αλλά και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι ότι είναι κάτι σπουδαίο γιατί το +2% -2% της κυβέρνησης παίζει αναλόγως με τα γεγονότα τρία χρόνια τώρα. Αναπόφευκτο είναι όταν κυβερνάς να γίνονται αυτά, αλλά είναι και αχρείαστα λάθη. Τέλος πάντων, από την αρχή του έτους η ΝΔ, μία με τα μέτρα της ΔΕΘ, μία με τον πόλεμο πήρε 3-4 μονάδες. Ισως από σήμερα που ο Μητσοτάκης θα ανακοινώσει ένα καλό, θετικό πακέτο μέτρων της τάξεως των 500 εκατ. ευρώ μετά το υπερπλεόνασμα, για μεγάλες κατηγορίες πολιτών, να φρενάρει την πτώση αφού οι περισσότερες έρευνες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, είναι στη μέση. Το ΠΑΣΟΚ πήρε καμία μονάδα βαριά βαριά μού λένε στα έως τώρα, αλλά τι να λέμε και να ξαναλέμε τώρα, αν θα έχει 12, 13 ή 15 μονάδες διαφορά προς τα κάτω από το επί εφτά έτη κυβερνών κόμμα; Πάντως μου λένε ότι και τον Τσίπρα κάπου εκεί κοντά τον μετράνε, δίπλα δίπλα στον Ανδρουλάκη. Ντέρμπι, ε;Γιατί σήμερα τα μέτρα;-Πολλοί λένε ότι ο Μητσοτάκης επέλεξε να ανακοινώσει τα θετικά μέτρα σήμερα λόγω της ψηφοφορίας για τις άρσεις της ασυλίας στη Βουλή. Δεν νομίζω ότι έχει πολύ βάση, πάντως σήμερα βγαίνει επισήμως από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες το πλεόνασμα, άρα σήμερα μπορεί και να τα ανακοινώσει. Τέλος πάντων, με τα θετικά μέτρα και το διάγγελμά του «σπάει» τα κακά νέα, αυτό είναι αλήθεια, αν και προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι και τόσο αρνητικό να μην ψηφίσουν όλοι οι βουλευτές της ΝΔ τις άρσεις, γιατί οι περισσότερες υποθέσεις απ’ ό,τι φαίνεται είναι «σότο» που λέγανε και οι παλιοί, δηλαδή το απόλυτο τίποτα.Κοβέσι – υπουργοί-Τώρα δεν ξέρω αν για τις υποθέσεις αυτές και τη δικονομική του αρτιότητα θα μιλήσει κανείς σήμερα με την κυρία Κοβέσι που θα τη δει, δηλαδή είτε ο Φλωρίδης, είτε ο Χρυσοχοΐδης, είτε ο Πιερρακάκης. Νομίζω πάντως ότι θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε κατόπιν τι ειπώθηκε, μιας και σίγουρα θα γίνει κουβέντα με την Ευρωπαία εισαγγελέα που βρίσκεται στην Αθήνα.Μακρόν-Από Παρασκευή θα έχουμε τον Μακρόν στην Αθήνα, ο οποίος θα μείνει στην προεδρική σουίτα της «Μεγάλης Βρεττανίας» κι όχι στη βασιλική παρακαλώ γιατί… Γάλλοι είμαστε και έχουμε και μία δημοκρατική παράδοση. Ο Μητσοτάκης θα γυρίσει από το άτυπο Ευρωπαϊκό της Κύπρου μαζί με τον Μακρόν, το απόγευμα της Παρασκευής, και θα μιλήσουν σε εκδήλωση της Καθημερινής στη Ρωμαϊκή Αγορά. Θα ακολουθήσει το ίδιο βράδυ το επίσημο δείπνο που θα γίνει στο Προεδρικό, ενώ ο Μακρόν θα δει και τον Τασούλα. Το Σάββατο το πρωί ο "ΚΙΜΩΝ" θα είναι ελλιμενισμένος στα πέριξ, οπότε ενδέχεται οι δύο να κάνουν μια αυτοψία, ενώ μετά ακολουθεί η συνάντηση των δύο και οι υπογραφές που θα πέσουν στην ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας για μια πενταετία και μετά επ' αόριστον. Το απόγευμα του Σαββάτου και αφού γευματίσουν στο Μαξίμου, Μητσοτάκης και Μακρόν θα πάνε στο "Νιάρχος" όπου έχει συγκληθεί ένα event με τη συμμετοχή και του ΣΕΒ για την ελληνογαλλική επιχειρηματική συνεργασία.Σχοινάς-Ανδρουλάκης-Η υπόθεση με τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο δεν είναι καινούργια, όμως στο Αγροτικής Ανάπτυξης κλήθηκαν να κάνουν μια διαχείριση, αποζημιώνοντας από τη μια τους παραγωγούς, αλλά χωρίς από την άλλη να τινάξουν στον αέρα όλον τον πρωτογενή τομέα του νησιού. Προφανώς διάφοροι φωνακλάδες στην προκειμένη περίπτωση βρήκαν υποστήριξη από τους τοπικούς άρχοντες - αναμενόμενο. Επειδή όμως ο Ανδρουλάκης πήγαινε για "φιέστα" στο νησί, όπου θα κατέβει και ο φίλος του Παναγιώτης (Τάκης) Δουδωνής για βουλευτής, ο Σχοινάς που είδε "το έργο" έκοψε από νωρίς τις ορέξεις και κάπως έτσι έσπασε ο αποκλεισμός του λιμανιού και παράλληλα λύθηκε το πρόβλημα ανεφοδιασμού της αγοράς.Η απουσία του Μακάριου και τα μηνύματα στους βουλευτές-Χθες ορκίστηκε ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καββαδάς και έπιασε δουλειά, χωρίς παράδοση-παραλαβή. Μαξίμου και Σχοινάς συνεννοήθηκαν, ώστε να μη χρειαστεί να μπει στο πλάνο ο Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος θα μονοπωλούσε τη συζήτηση, ενώ δεν είχε και κανένα έργο να παραδώσει. Στο μεταξύ, να σας πω ότι διάφοροι βουλευτές της ΝΔ είναι έξαλλοι με τον Μακάριο, όχι μόνο γιατί έχει κοστίσει στη ΝΔ δημοσκοπικά, αλλά και γιατί τους έχουν καταχερίσει. Διάφοροι πήραν μήνυμα, ορισμένα και με εντελώς άκομψους χαρακτηρισμούς, π.χ. η Δόμνα Μιχαηλίδου, η Ντόρα, ο Πέτσας, ακόμα και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Καιρίδης που είχε προσπαθήσει κάπως να τον υπερασπιστεί, καθώς ήταν και συνάδελφοι στη Βουλή.Ο προβληματικός γείτονας