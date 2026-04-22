Το διάγγελμα και τα μέτρα Κ.Μ, το κάτω και το φρένο των δημοσκοπήσεων, η Κοβέσι και οι υπουργοί, η Πόπη και το ΠΑΣΟΚ, σμίξαν τα πράσινα αηδόνια με τον Αλέξη
Το διάγγελμα και τα μέτρα Κ.Μ, το κάτω και το φρένο των δημοσκοπήσεων, η Κοβέσι και οι υπουργοί, η Πόπη και το ΠΑΣΟΚ, σμίξαν τα πράσινα αηδόνια με τον Αλέξη
Χαίρετε, να σας δώσω μία σύντομη αλλά περιεκτική εικόνα της ημέρας, αλλά και γενικώς της κατάστασης
Λοιπόν στα γκάλοπ που γίνονται, η ΝΔ έχει… φάει μία προς τα κάτω, περί τις 2,5 μονάδες εξαιτίας χειρισμών στην υπόθεση Λαζαρίδη, αλλά και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι ότι είναι κάτι σπουδαίο γιατί το +2% -2% της κυβέρνησης παίζει αναλόγως με τα γεγονότα τρία χρόνια τώρα. Αναπόφευκτο είναι όταν κυβερνάς να γίνονται αυτά, αλλά είναι και αχρείαστα λάθη. Τέλος πάντων, από την αρχή του έτους η ΝΔ, μία με τα μέτρα της ΔΕΘ, μία με τον πόλεμο πήρε 3-4 μονάδες. Ισως από σήμερα που ο Μητσοτάκης θα ανακοινώσει ένα καλό, θετικό πακέτο μέτρων της τάξεως των 500 εκατ. ευρώ μετά το υπερπλεόνασμα, για μεγάλες κατηγορίες πολιτών, να φρενάρει την πτώση αφού οι περισσότερες έρευνες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, είναι στη μέση. Το ΠΑΣΟΚ πήρε καμία μονάδα βαριά βαριά μού λένε στα έως τώρα, αλλά τι να λέμε και να ξαναλέμε τώρα, αν θα έχει 12, 13 ή 15 μονάδες διαφορά προς τα κάτω από το επί εφτά έτη κυβερνών κόμμα; Πάντως μου λένε ότι και τον Τσίπρα κάπου εκεί κοντά τον μετράνε, δίπλα δίπλα στον Ανδρουλάκη. Ντέρμπι, ε;
Γιατί σήμερα τα μέτρα;
-Πολλοί λένε ότι ο Μητσοτάκης επέλεξε να ανακοινώσει τα θετικά μέτρα σήμερα λόγω της ψηφοφορίας για τις άρσεις της ασυλίας στη Βουλή. Δεν νομίζω ότι έχει πολύ βάση, πάντως σήμερα βγαίνει επισήμως από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες το πλεόνασμα, άρα σήμερα μπορεί και να τα ανακοινώσει. Τέλος πάντων, με τα θετικά μέτρα και το διάγγελμά του «σπάει» τα κακά νέα, αυτό είναι αλήθεια, αν και προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι και τόσο αρνητικό να μην ψηφίσουν όλοι οι βουλευτές της ΝΔ τις άρσεις, γιατί οι περισσότερες υποθέσεις απ’ ό,τι φαίνεται είναι «σότο» που λέγανε και οι παλιοί, δηλαδή το απόλυτο τίποτα.
Κοβέσι – υπουργοί
-Τώρα δεν ξέρω αν για τις υποθέσεις αυτές και τη δικονομική του αρτιότητα θα μιλήσει κανείς σήμερα με την κυρία Κοβέσι που θα τη δει, δηλαδή είτε ο Φλωρίδης, είτε ο Χρυσοχοΐδης, είτε ο Πιερρακάκης. Νομίζω πάντως ότι θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε κατόπιν τι ειπώθηκε, μιας και σίγουρα θα γίνει κουβέντα με την Ευρωπαία εισαγγελέα που βρίσκεται στην Αθήνα.
Μακρόν
-Από Παρασκευή θα έχουμε τον Μακρόν στην Αθήνα, ο οποίος θα μείνει στην προεδρική σουίτα της «Μεγάλης Βρεττανίας» κι όχι στη βασιλική παρακαλώ γιατί… Γάλλοι είμαστε και έχουμε και μία δημοκρατική παράδοση. Ο Μητσοτάκης θα γυρίσει από το άτυπο Ευρωπαϊκό της Κύπρου μαζί με τον Μακρόν, το απόγευμα της Παρασκευής, και θα μιλήσουν σε εκδήλωση της Καθημερινής στη Ρωμαϊκή Αγορά. Θα ακολουθήσει το ίδιο βράδυ το επίσημο δείπνο που θα γίνει στο Προεδρικό, ενώ ο Μακρόν θα δει και τον Τασούλα. Το Σάββατο το πρωί ο "ΚΙΜΩΝ" θα είναι ελλιμενισμένος στα πέριξ, οπότε ενδέχεται οι δύο να κάνουν μια αυτοψία, ενώ μετά ακολουθεί η συνάντηση των δύο και οι υπογραφές που θα πέσουν στην ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας για μια πενταετία και μετά επ' αόριστον. Το απόγευμα του Σαββάτου και αφού γευματίσουν στο Μαξίμου, Μητσοτάκης και Μακρόν θα πάνε στο "Νιάρχος" όπου έχει συγκληθεί ένα event με τη συμμετοχή και του ΣΕΒ για την ελληνογαλλική επιχειρηματική συνεργασία.
Σχοινάς-Ανδρουλάκης
-Η υπόθεση με τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο δεν είναι καινούργια, όμως στο Αγροτικής Ανάπτυξης κλήθηκαν να κάνουν μια διαχείριση, αποζημιώνοντας από τη μια τους παραγωγούς, αλλά χωρίς από την άλλη να τινάξουν στον αέρα όλον τον πρωτογενή τομέα του νησιού. Προφανώς διάφοροι φωνακλάδες στην προκειμένη περίπτωση βρήκαν υποστήριξη από τους τοπικούς άρχοντες - αναμενόμενο. Επειδή όμως ο Ανδρουλάκης πήγαινε για "φιέστα" στο νησί, όπου θα κατέβει και ο φίλος του Παναγιώτης (Τάκης) Δουδωνής για βουλευτής, ο Σχοινάς που είδε "το έργο" έκοψε από νωρίς τις ορέξεις και κάπως έτσι έσπασε ο αποκλεισμός του λιμανιού και παράλληλα λύθηκε το πρόβλημα ανεφοδιασμού της αγοράς.
Η απουσία του Μακάριου και τα μηνύματα στους βουλευτές
-Χθες ορκίστηκε ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καββαδάς και έπιασε δουλειά, χωρίς παράδοση-παραλαβή. Μαξίμου και Σχοινάς συνεννοήθηκαν, ώστε να μη χρειαστεί να μπει στο πλάνο ο Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος θα μονοπωλούσε τη συζήτηση, ενώ δεν είχε και κανένα έργο να παραδώσει. Στο μεταξύ, να σας πω ότι διάφοροι βουλευτές της ΝΔ είναι έξαλλοι με τον Μακάριο, όχι μόνο γιατί έχει κοστίσει στη ΝΔ δημοσκοπικά, αλλά και γιατί τους έχουν καταχερίσει. Διάφοροι πήραν μήνυμα, ορισμένα και με εντελώς άκομψους χαρακτηρισμούς, π.χ. η Δόμνα Μιχαηλίδου, η Ντόρα, ο Πέτσας, ακόμα και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Καιρίδης που είχε προσπαθήσει κάπως να τον υπερασπιστεί, καθώς ήταν και συνάδελφοι στη Βουλή.
Ο προβληματικός γείτονας
Γιατί σήμερα τα μέτρα;
-Πολλοί λένε ότι ο Μητσοτάκης επέλεξε να ανακοινώσει τα θετικά μέτρα σήμερα λόγω της ψηφοφορίας για τις άρσεις της ασυλίας στη Βουλή. Δεν νομίζω ότι έχει πολύ βάση, πάντως σήμερα βγαίνει επισήμως από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες το πλεόνασμα, άρα σήμερα μπορεί και να τα ανακοινώσει. Τέλος πάντων, με τα θετικά μέτρα και το διάγγελμά του «σπάει» τα κακά νέα, αυτό είναι αλήθεια, αν και προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι και τόσο αρνητικό να μην ψηφίσουν όλοι οι βουλευτές της ΝΔ τις άρσεις, γιατί οι περισσότερες υποθέσεις απ’ ό,τι φαίνεται είναι «σότο» που λέγανε και οι παλιοί, δηλαδή το απόλυτο τίποτα.
Κοβέσι – υπουργοί
-Τώρα δεν ξέρω αν για τις υποθέσεις αυτές και τη δικονομική του αρτιότητα θα μιλήσει κανείς σήμερα με την κυρία Κοβέσι που θα τη δει, δηλαδή είτε ο Φλωρίδης, είτε ο Χρυσοχοΐδης, είτε ο Πιερρακάκης. Νομίζω πάντως ότι θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε κατόπιν τι ειπώθηκε, μιας και σίγουρα θα γίνει κουβέντα με την Ευρωπαία εισαγγελέα που βρίσκεται στην Αθήνα.
Μακρόν
-Από Παρασκευή θα έχουμε τον Μακρόν στην Αθήνα, ο οποίος θα μείνει στην προεδρική σουίτα της «Μεγάλης Βρεττανίας» κι όχι στη βασιλική παρακαλώ γιατί… Γάλλοι είμαστε και έχουμε και μία δημοκρατική παράδοση. Ο Μητσοτάκης θα γυρίσει από το άτυπο Ευρωπαϊκό της Κύπρου μαζί με τον Μακρόν, το απόγευμα της Παρασκευής, και θα μιλήσουν σε εκδήλωση της Καθημερινής στη Ρωμαϊκή Αγορά. Θα ακολουθήσει το ίδιο βράδυ το επίσημο δείπνο που θα γίνει στο Προεδρικό, ενώ ο Μακρόν θα δει και τον Τασούλα. Το Σάββατο το πρωί ο "ΚΙΜΩΝ" θα είναι ελλιμενισμένος στα πέριξ, οπότε ενδέχεται οι δύο να κάνουν μια αυτοψία, ενώ μετά ακολουθεί η συνάντηση των δύο και οι υπογραφές που θα πέσουν στην ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας για μια πενταετία και μετά επ' αόριστον. Το απόγευμα του Σαββάτου και αφού γευματίσουν στο Μαξίμου, Μητσοτάκης και Μακρόν θα πάνε στο "Νιάρχος" όπου έχει συγκληθεί ένα event με τη συμμετοχή και του ΣΕΒ για την ελληνογαλλική επιχειρηματική συνεργασία.
Σχοινάς-Ανδρουλάκης
-Η υπόθεση με τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο δεν είναι καινούργια, όμως στο Αγροτικής Ανάπτυξης κλήθηκαν να κάνουν μια διαχείριση, αποζημιώνοντας από τη μια τους παραγωγούς, αλλά χωρίς από την άλλη να τινάξουν στον αέρα όλον τον πρωτογενή τομέα του νησιού. Προφανώς διάφοροι φωνακλάδες στην προκειμένη περίπτωση βρήκαν υποστήριξη από τους τοπικούς άρχοντες - αναμενόμενο. Επειδή όμως ο Ανδρουλάκης πήγαινε για "φιέστα" στο νησί, όπου θα κατέβει και ο φίλος του Παναγιώτης (Τάκης) Δουδωνής για βουλευτής, ο Σχοινάς που είδε "το έργο" έκοψε από νωρίς τις ορέξεις και κάπως έτσι έσπασε ο αποκλεισμός του λιμανιού και παράλληλα λύθηκε το πρόβλημα ανεφοδιασμού της αγοράς.
Η απουσία του Μακάριου και τα μηνύματα στους βουλευτές
-Χθες ορκίστηκε ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καββαδάς και έπιασε δουλειά, χωρίς παράδοση-παραλαβή. Μαξίμου και Σχοινάς συνεννοήθηκαν, ώστε να μη χρειαστεί να μπει στο πλάνο ο Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος θα μονοπωλούσε τη συζήτηση, ενώ δεν είχε και κανένα έργο να παραδώσει. Στο μεταξύ, να σας πω ότι διάφοροι βουλευτές της ΝΔ είναι έξαλλοι με τον Μακάριο, όχι μόνο γιατί έχει κοστίσει στη ΝΔ δημοσκοπικά, αλλά και γιατί τους έχουν καταχερίσει. Διάφοροι πήραν μήνυμα, ορισμένα και με εντελώς άκομψους χαρακτηρισμούς, π.χ. η Δόμνα Μιχαηλίδου, η Ντόρα, ο Πέτσας, ακόμα και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Καιρίδης που είχε προσπαθήσει κάπως να τον υπερασπιστεί, καθώς ήταν και συνάδελφοι στη Βουλή.
Ο προβληματικός γείτονας
-Κάποιες φορές, τα πιο ενδιαφέροντα δεν λέγονται στις ανακοινώσεις, αλλά ανάμεσα στις γραμμές ή, ακόμη καλύτερα, πάνω από ένα ποτήρι κρασί. Στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εσθονός Πρόεδρος Αλάρ Κάρις δεν μάσησε τα λόγια του. Με μια φράση σχεδόν «ψυχρής» ειλικρίνειας, έβαλε Ελλάδα και Εσθονία στο ίδιο γεωπολιτικό κάδρο: «Έχουμε κι οι δύο έναν μεγάλο γείτονα που συχνά μας δημιουργεί προβλήματα». Μετάφραση; Ρωσία από τη μία, Τουρκία από την άλλη, χωρίς περιστροφές. Το υπονοούμενο ήταν σαφές: αυτοί οι γείτονες δεν πρόκειται να εξαφανιστούν. Άρα, το παιχνίδι είναι μακρύ. Και απαιτεί ψυχραιμία, στρατηγική και αντοχές. Από ελληνικής πλευράς, ο Κώστας Τασούλας φρόντισε να «δέσει» το μήνυμα, αντιπαραβάλλοντας εμμέσως πλην σαφώς την Ουκρανία με την Κύπρο, δύο χώρες που δέχτηκαν εισβολή. Ένα μήνυμα με αποδέκτες εντός και εκτός αίθουσας.
Αλβέρτος: Καθυστέρηση με… περιεχόμενο
-Ο Πρίγκιπας Αλβέρτος έφτασε με καθυστέρηση στο Προεδρικό. Όχι από αμέλεια - αλλά επειδή «κόλλησε» στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα δώρα που αντάλλαξε με τον Τασούλα είχαν τη δική τους σημειολογία: Ένα χρυσό νόμισμα για το ίδρυμά του και ένα λεύκωμα με τους κήπους του Μονακό - εικόνα, αισθητική, soft diplomacy. Αλλά η λεπτομέρεια που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν η μπλε γραβάτα που φορούσε με ελληνικές σημαίες. Ελληνικός οίκος. Thalassa Collection. Ο Τασούλας απάντησε με μια ασημένια τριήρη.
Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου και η Παπανδρέου
-Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη κατακεραυνώνει όποιον (κυρίως τον Άδωνι Γεωργιάδη) εκφράζει αρνητική γνώμη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το πώς χειρίζεται την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, στέλνοντας σαλαμοποιημένες δικογραφίες στη Βουλή και προκαλώντας πολιτική ένταση. Επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας είναι, ως γνωστόν, η Πόπη Παπανδρέου. Ωστόσο, το 2014 όταν πρόεδρος του κόμματος ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος, το ΠΑΣΟΚ είχε καταφερθεί με δριμύτητα κατά της κυρίας Πόπης Παπανδρέου που τότε ήταν εισαγγελέας κατά της διαφθοράς και είχε διαβιβάσει στη Βουλή δικογραφία κατά των Ευάγγελου Βενιζέλου και Γιώργου Παπακωνσταντίνου για την υπόθεση των γερμανικών υποβρυχίων. Το ΠΑΣΟΚ μιλούσε για ενέργεια «απαράδεκτη νομικά» που εγείρει πολιτικό ζήτημα. Μάλιστα είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να ζητήσει από την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευτέρπη Κουτζαμάνη, την αναζήτηση ενδεχόμενων πειθαρχικών ευθυνών της κυρίας Παπανδρέου. Κατά το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου τότε, η κυρία Παπανδρέου δεν είχε την αρμοδιότητα να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση και να κάνει οποιαδήποτε αξιολόγηση, πολύ περισσότερο που περιορίστηκε στα πρακτικά της σχετικής συζήτησης στη Βουλή.
Σμίξαν τα αηδόνια
-Λοιπόν ο Τσίπρας έχει φουλάρει τις μηχανές για το νέο κόμμα που, όπως σας έχω γράψει, θα το ανακοινώσει τον Μάιο. «Εγώ θα πάω ως αρχηγός κόμματος στη ΔΕΘ» λέει στους συνομιλητές του. Χθες πήγε σε εκδήλωση βιβλίου για τον αείμνηστο Γιάννη Μπουτάρη μαζί με Δούκα, νυν και πρώην ΣΥΡΙΖαίους και ΠΑΣΟΚους και αύριο Τετάρτη πάει Κόρινθο. Μου έστειλαν την αφίσα για την εκδήλωση στο Εργατικό Κέντρο της πόλης μαζί με την επισήμανση ότι… δεν είναι τρολιά. Λογικό, αφού ξεκινά με το σύνθημα «Ελπίδα ξανά!» και κεντρικούς ομιλητές τον (αλλάζω-κόμμα-κάθε-βδομάδα) Νίκο Μπίστη και τον Διονύση Τεμπονέρα. Σιγά σιγά σμίγουν τα αηδόνια!
Αλλαξομεριές…
-«Ναύαρχε, εμείς σε θέλουμε στο κίνημα» είπε ο Δημήτρης Καρύδης του ΠΑΣΟΚ στον ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη στη παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μάκρη για τον Γιάννη Μπουτάρη. Κάθισε, δε, δίπλα του, γιατί ο ανταγωνισμός των μεταγραφών μεταξύ ΠΑΣΟΚ και… κόμματος Τσίπρα έχει «χτυπήσει κόκκινο». Το ακροατήριο πάντως έφερνε σε εαρινή σύναξη της Κεντροαριστεράς παρόντος του Αλέξη Τσίπρα, με πρώην και νυν στελέχη της Κουμουνδούρου, ανεξάρτητους βουλευτές του άλλοτε κραταιού κάποτε ΣΥΡΙΖΑ όπως η Αθήνα Λινού, πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ όπως ο Αντώνης Σαουλίδης, αλλά και συνεργάτες των «πράσινων» δημάρχων Γιάννη Μώραλη και Χάρη Δούκα. Κοινώς, προβλέπεται άγρια μάχη για τη δεύτερη θέση και το ντέρμπι μόλις ξεκίνησε…
Το beef για την Πτολεμαΐδα 5 της ΔΕΗ
-Σε πεδίο έντονης πολιτικής και ενεργειακής αντιπαράθεσης εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες η υπόθεση της Πτολεμαΐδα 5, με αφορμή το σχέδιο πρόωρης απόσυρσης της λιγνιτικής μονάδας τον προσεχή Σεπτέμβριο και τις πιέσεις που ασκούνται για παραμονή της σε λειτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταλυτικό ρόλο στις τελευταίες εξελίξεις διαδραματίζει μελέτη του ΑΔΜΗΕ, στην οποία επισημαίνεται η ανάγκη διατήρησης της μονάδας στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής, επικαλούμενη τις αυξημένες γεωπολιτικές αβεβαιότητες και τους κινδύνους για την ενεργειακή ασφάλεια που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η εισήγηση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον ρόλο του λιγνίτη ως εφεδρικού καυσίμου σε περιόδους διεθνούς αστάθειας. Για το θέμα έχει πάρει θέση και ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο οποίος τάσσεται με αδιαπραγμάτευτο τρόπο υπέρ της απόσυρσης, υποστηρίζοντας την επιτάχυνση της απολιγνιτοποίησης. Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται με τον σχεδιασμό της ΔΕΗ, η οποία προωθεί τη μετατροπή της Πτολεμαΐδας 5 σε μονάδα φυσικού αερίου στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της για καθαρότερες μορφές ενέργειας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί επαφές μεταξύ του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της ΔΕΗ και της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), με αντικείμενο την αξιολόγηση των νέων δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων για το μέλλον της μονάδας.
Ένας μεγάλος εφοπλιστής ο ανάδοχος της Belharra Νέαρχος
-Εν αναμονή της παραλαβής της δεύτερης φρεγάτας Belharra από το Πολεμικό Ναυτικό, μαθαίνω ότι ανάδοχος θα είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες πλοιοκτήτες με έντονο το επιχειρηματικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Πρόκειται για τον Θανάση Μαρτίνο. Μετά την ολοκλήρωση των εν πλω δοκιμών και των τελικών εργασιών, η φρεγάτα “Νέαρχος”, που φέρει το όνομα του ναυάρχου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αναμένεται να καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας τον προσεχή Οκτώβριο, για να πάρει θέση δίπλα στην Κίμων. Στις 18 του περασμένου Δεκεμβρίου στη Λοριάν της Γαλλίας είχε πραγματοποιηθεί η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της Ελληνικής Σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI Belharra «ΚΙΜΩΝ». Ανάδοχος ήταν ο Υποναύαρχος ε.τ. και Πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, Πάνος Λασκαρίδης, ο οποίος με τον αδελφό του Θανάση έχουν διαχρονικά συνδεθεί με τη στήριξη και ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού και των Ενόπλων Δυνάμεων γενικότερα. Πρόκειται για κινήσεις στο πλαίσιο της πολιτικής του υπουργείου Άμυνας να προσελκύσει τους Έλληνες εφοπλιστές που θα στηρίξουν την αμυντική θωράκιση της πατρίδας.
Έρχονται καλά νέα από τις Τράπεζες
-Τα οικονομικά μεγέθη που θα ανακοινώσουν οι τράπεζες για το πρώτο τρίμηνο του έτους προϊδεάζουν για την πιο παραγωγική περίοδο εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οργανικά κέρδη κινούνται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα τα οποία δεν οφείλονται μόνον στη γενικότερη πιστωτική επέκταση. Το κλειδί βρίσκεται στη σύνθεση του δανειακού χαρτοφυλακίου. Στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια είναι κατηγορίες που παραδοσιακά προσφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους σε σχέση με την εταιρική χρηματοδότηση. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους έχουν αυξηθεί σημαντικά, όπως αποτυπώνουν και τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Οι τράπεζες κερδίζουν περισσότερα όχι μόνο γιατί δανείζουν, αλλά επειδή δανείζουν καλύτερα, δηλαδή με υψηλότερη απόδοση ανά μονάδα κεφαλαίου. Η εγχώρια ζήτηση για δάνεια παραμένει ισχυρή, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου βελτιώνεται και το κόστος κινδύνου συνεχίζει να υποχωρεί. Όλα αυτά σε μια εποχή κατά τη οποία οι διεθνείς επενδυτές, παγκοσμίως, αναζητούν αξία σε αγορές με ισχυρά θεμελιώδη.
Τράπεζα Πειραιώς: Ερχονται αυξήσεις στο προσωπικό
-Οι μέτοχοι κλήθηκαν χθες στη συνέλευση να εγκρίνουν αναθεωρημένες διανομές που αφορούν για το 2025 το 55% των κερδών της τράπεζας Πειραιώς. Πλην όμως ακόμη δεν υπάρχει η έγκριση της EΚΤ, κάτι που άλλωστε συνέβη και πέρυσι. Θεωρείται περίπου βέβαιο πως οι διανομές των τραπεζών θα εγκριθούν από τον επόπτη, καθώς τα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. To θέμα των αποδοχών απασχόλησε αρκετά τη γενική συνέλευση και έτσι ο κ. Μεγάλου απάντησε πως οι σταθερές αποδοχές του διοικητικού συμβουλίου είναι 3,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι μεταβλητές 2,5 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η διοίκηση είπε πως σε έναν μήνα θα ξεκινήσει τις συζητήσεις με το προσωπικό για τις συμβάσεις εργασίας όπου προβλέπεται και αύξηση, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διανομής δωρεάν μετοχών από τις μετοχές που θα αγοράσει η τράπεζα, μειώνοντας τον συνολικό αριθμό τους στο πλαίσιο της διανεμητικής της πολιτικής.
Morgan Stanley καλεί ΟΤΕ
-Σε υψηλά 4ετίας ώθησε το report της Morgan Stanley τη μετοχή του ΟΤΕ που είδε επίπεδα πάνω από τα 18,30 ευρώ ξανά, έπειτα από τον Απρίλιο του 2022. Σε μια πιο προσεκτική ματιά στο 18σέλιδο report, οι αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας ξεκάθαρα στέκονται θετικά απέναντι στον ΟΤΕ και τις προοπτικές τους, δίνοντας τιμή-στόχο στα 21,40 ευρώ, ωστόσο στο bull σενάριo βλέπουν τη μετοχή ακόμη και πάνω από τα 30 ευρώ, ενώ στον αντίποδα το αρνητικό σενάριο τοποθετεί τη μετοχή στα 15,20 ευρώ. Η Morgan Stanley βλέπει αξία στον ΟΤΕ κυρίως σε τρία επίπεδα: στην ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική των βασικών εσόδων (ιδίως στη κινητή τηλεφωνία με ρυθμούς πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο), στην υψηλή παραγωγή ταμειακών ροών που στηρίζει γενναιόδωρες αποδόσεις προς τους μετόχους, αλλά και στην ελκυστική αποτίμηση, με το free cash flow yield να ξεχωρίζει έναντι του κλάδου. Παράλληλα, θετικά αξιολογείται η ηγετική θέση του ΟΤΕ σε δίκτυα και η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, που ενισχύει την κερδοφορία σε βάθος χρόνου. Πάντως, η MS εντοπίζει δύο βασικά «αγκάθια»: πρώτον, τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από την επέκταση της ΔΕΗ στο δίκτυο οπτικών ινών και πιο συγκεκριμένα μέχρι πού θα φτάσει το δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ (δηλαδή, πόσο μεγάλο μέρος της αγοράς θα καλύψει) και πόσο επιθετικά θα μπει στη λιανική αγορά (B2C), δηλαδή στους απλούς καταναλωτές. Δεύτερον, την αβεβαιότητα γύρω από την ένταξη της μετοχής σε δείκτες ανεπτυγμένων αγορών (MSCI), εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει τη ροή κεφαλαίων και τη συμπεριφορά της μετοχής βραχυπρόθεσμα. Όσο για το ζήτημα του αυξανόμενου ενεργειακού κόστους που επιδρά αρνητικά (και) στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, η MS επισημαίνει πως ο ΟΤΕ είναι πολύ καλά προστατευμένος έχοντας κάνει έγκαιρα κινήσεις αντιστάθμισης.
Η ΕΥΔΑΠ έπιασε το 1 δισ. ευρώ με ρεκόρ 12ετίας
-Η ΕΥΔΑΠ με ένα δυναμικό κλείσιμο στο +1,94% αναρριχήθηκε στα 9,45 ευρώ, που αποτελούν ρεκόρ 12 ετών, καθώς ο τίτλος είχε να δει τέτοιες τιμές σε επίπεδο κλεισίματος από τον Αύγουστο του 2014. Στα χθεσινά υψηλά ημέρας έφτασε έως τα 9,5 ευρώ. Η άνοδος αυτή δεν είχε μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά σηματοδότησε την είσοδο της εταιρείας σε ένα ιδιαίτερα κλειστό κλαμπ της εγχώριας κεφαλαιαγοράς. Με τη χθεσινή επίδοση, η χρηματιστηριακή αξία της ΕΥΔΑΠ έσπασε το φράγμα του 1 δισ. ευρώ, καθιστώντας την πλέον την 29η εισηγμένη του Χρηματιστηρίου Αθηνών που καταγράφει αποτίμηση με δέκα ψηφία. Το γεγονός ότι η μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης της χώρας ανακτά την αίγλη της έπειτα από μία και πλέον δεκαετία, αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις μακροπρόθεσμες προοπτικές του ομίλου και τη σταθερότητα των μερισματικών του αποδόσεων. Η αγορά φαίνεται να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στο πλάνο εκσυγχρονισμού των υποδομών και τη στρατηγική θωράκιση απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, τοποθετώντας την ΕΥΔΑΠ ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ειδικά μετά τη συμμετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο μετοχικό κεφάλαιο. Παράλληλα, το ρεκόρ 12ετίας αποτελεί επιβεβαίωση πως οι αμυντικοί τίτλοι με ισχυρή βάση παγίων μπορούν, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, να προσφέρουν επιδόσεις που μοιάζουν με εκείνες των πιο επιθετικών growth stocks.
250 απολύσεις, 3 ασθενοφόρα (ως τώρα)
-Μεγάλος -και κερδοφόρος- χρηματοοικονομικός οργανισμός, έχει αποφασίσει 250 απολύσεις στο προσωπικό που απασχολεί. Συντάσσεται έτσι με την προσπάθεια της μητρικής εταιρείας που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εξυπηρέτησης των δανεισμού της και περιστέλλει δαπάνες. Το κλίμα στα κεντρικά γραφεία της ελληνικής θυγατρικής είναι εκρηκτικό. Οι απολύσεις ανακοινώνονται σε κατ’ ιδίαν «συνεντεύξεις» με τους εργαζόμενους, όπου με συνοπτικές διαδικασίες διαπιστώνεται η «αδυναμία συνέχισης της συνεργασίας». Πολλοί από τους εργαζόμενους πέφτουν κυριολεκτικά από τα σύννεφα καθώς στην Ελλάδα η εταιρεία είναι εξαιρετικά κερδοφόρος. Κάποιοι από αυτούς αντιδρούν χωρίς ψυχραιμία και γι’ αυτό λέγεται πως εκλήθησαν τρεις φορές ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, για να παραλάβουν απολυμένους σε δραματική ψυχολογική κατάσταση.
Στο λιμάνι της Ελευσίνας έγινε η παραλαβή των Highspeed από την Attica
-Δύο ακόμη ταχύπλοα catamaran προστέθηκαν, χθες Τρίτη 21/4 στον στόλο της Attica Group, με το λιμάνι της Ελευσίνας να είναι ο χώρος υποδοχής μιας κίνησης που δεν πέρασε απαρατήρητη στους γνωρίζοντες. Τα νέα αποκτήματα, που θα φέρουν τα ονόματα Aero Highspeed 4 και Aero Highspeed 5, έρχονται να «κουμπώσουν» σε ένα ήδη δοκιμασμένο μοντέλο στον Σαρωνικό, διευρύνοντας την παρουσία της εταιρείας σε μια γραμμή όπου ο ανταγωνισμός οξύνεται σιωπηρά αλλά σταθερά. Με χωρητικότητα σχεδόν 300 επιβατών το καθένα και στόχο την άμεση δρομολόγηση εντός της θερινής περιόδου, η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι. Πρόκειται για πλοία κατασκευής 2017 και 2018, από ανθρακονήματα, που ακολουθούν την τεχνολογική «συνταγή» των Aero Highspeed 1, 2 και 3. Η επιλογή υλικών και σχεδιασμού δεν αφορά μόνο την ταχύτητα, αλλά και τη συμμόρφωση με τις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, καθώς η μείωση εκπομπών CO₂ φτάνει έως και το 60% σε σχέση με τα πλοία που αντικαθιστούν. Το τίμημα της επένδυσης -περί τα 15 εκατ. ευρώ μαζί με τις αναβαθμίσεις- δείχνει ότι ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει σε στοχευμένες κινήσεις. Άλλωστε στον Σαρωνικό οι ισορροπίες αλλάζουν πιο γρήγορα απ’ όσο δείχνουν τα δρομολόγια.
Η συνταγή της Αγγελικής Φράγκου για την κρίση
-Στο μικροσκόπιο των αναλυτών της ναυτιλιακής αγοράς μπαίνουν οι δηλώσεις που κάνει, κάθε φορά, η Αγγελική Φράγκου. Αυτό συνέβη και πρόσφατα με αφορμή συνέντευξη που έδωσε σε γιαπωνέζικο μέσο ενημέρωσης. Τόνισε ότι η διασπορά ρίσκου, η ταυτόχρονη τοποθέτηση σε κύκλους ζήτησης και ναύλων, που δεν είναι ίδιοι για όλους τους τύπους πλοίων και το διαφορετικό timing, είναι η στρατηγική της στη ναυτιλία εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων. Για την αγορά, το μήνυμα της Χιώτισσας καπετάνισσας επικεφαλής της Navios Maritime Partners L.P, που έχει στόλο από δεξαμενόπλοια, φορτηγά πλοία και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, είναι λιγότερο στρατηγικό αφήγημα και περισσότερο ένδειξη ότι η εταιρεία δεν βλέπει καθαρό μονοπάτι σε κανέναν επιμέρους κλάδο. Τα δεξαμενόπλοια παραμένουν trade με γεωπολιτικό premium. Οι κυρώσεις και οι ανακατευθύνσεις φορτίων κρατούν τα ton-miles ψηλά, αλλά πρόκειται για παράγοντες που δεν τιμολογούνται με σταθερότητα. Η επισήμανση της Φράγκου για περιορισμένη προσφορά χωρητικότητας είναι σωστή, αλλά η αγορά έχει δείξει ότι αντιδρά γρήγορα όταν τα περιθώρια παραμένουν ελκυστικά. Στα dry bulk, η επισήμανσή της για τον Ατλαντικό και την αυξημένη παραγωγή σιδηρομεταλλεύματος δείχνει προσδοκία για στήριξη στα Capesize, που είναι τα μεγάλης χωρητικότητας φορτηγά. Ωστόσο, δεν πρόκειται για καθαρό ανοδικό κύκλο, αλλά για τακτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται τακτικά και δημιουργούν ισχυρούς μεσοπρόθεσμους παράγοντες ζήτησης. Τα containerships δεν αναλύονται εκτενώς, και αυτό από μόνο του λέει κάτι. Μετά την αποσυμπίεση των ναύλων, ο κλάδος παραμένει πιο ασταθής και εξαρτημένος από τη ζήτηση καταναλωτικών αγαθών και τη διαχείριση χωρητικότητας από τις γραμμές. Συνολικά, η στρατηγική διαφοροποίησης λειτουργεί ως hedge απέναντι σε μια αγορά χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση. Δεν είναι επιθετική τοποθέτηση σε έναν ανοδικό κύκλο, αλλά διαχείριση μεταβλητότητας. Για τους επενδυτές, αυτό μεταφράζεται σε πιο σταθερές ταμειακές ροές, αλλά και περιορισμένο upside σε περίπτωση που κάποιος επιμέρους κλάδος τρέξει πιο δυνατά από τους υπόλοιπους.
Τα απόνερα από την κίνηση της ΤΕΝ να παρακάμψει τα Στενά
-Η ναυτιλία έχει έναν τρόπο να προαναγγέλλει τις γεωπολιτικές μετατοπίσεις πριν αυτές αποτυπωθούν σε επίσημες αναλύσεις ή δείκτες. Η πρόσφατη κίνηση με τη μεταφορά ιρακινού fuel oil μέσω Συρίας προς τη Μεσόγειο, από δεξαμενόπλοιο της Tsakos Energy Navigation, δεν διαβάζεται απλώς ως ένα νέο εμπορικό routing. Στα μάτια των αναλυτών της Wall Street μοιάζει περισσότερο με ένδειξη ότι οι ενεργειακές ροές της Μέσης Ανατολής μπαίνουν σε φάση πιο σύνθετης, λιγότερο γραμμικής, αναδιάταξης. Το βασικό στοιχείο δεν είναι το φορτίο, αλλά η γεωγραφία του ρίσκου. Όταν μια ναυτιλιακή εταιρεία, εισηγμένη στη χρηματιστηριακή αγορά της Νέας Υόρκης, ακολουθεί διαδρομές που συνδυάζουν χερσαία και θαλάσσια σκέλη μέσα σε πολιτικά ευαίσθητες ζώνες, η αγορά δεν βλέπει απλώς εμπορική ευκαιρία. Βλέπει την επέκταση του geopolitical envelope μέσα στο οποίο κινείται η ναυτιλία. Και αυτό αλλάζει τον τρόπο που αποτιμώνται οι εταιρείες του κλάδου. Πρώτον, τέτοιες ροές αυξάνουν τη ζήτηση για ευέλικτα δεξαμενόπλοια. Όταν δημιουργούνται νέες ή σύνθετες διαδρομές, όπως αυτή που εμπλέκει χερσαία και θαλάσσια μεταφορά, χρειάζονται πλοία που μπορούν να εκμεταλλευτούν γρήγορα τις spot ευκαιρίες. Αυτό συνήθως ευνοεί εταιρείες όπως η Tsakos Energy Navigation που έχουν στόλο με διεθνή παρουσία και ευελιξία. Δεύτερον, δημιουργούνται ευκαιρίες για υψηλότερα ναύλα σε συγκεκριμένα ταξίδια. Οι πιο περίπλοκες ή λιγότερο συνηθισμένες διαδρομές συχνά “τιμολογούνται” με premium, γιατί ενσωματώνουν περισσότερη επιχειρησιακή πολυπλοκότητα και χρόνο. Τρίτον, ενισχύεται η σημασία των μεγάλων, διεθνών operators έναντι μικρότερων παικτών. Σε τέτοιες ροές δεν αρκεί απλώς ένα πλοίο. Χρειάζονται compliance, χρηματοοικονομική αξιοπιστία και δυνατότητα διαχείρισης ρίσκου. Αυτό δίνει πλεονέκτημα στις εισηγμένες ναυτιλιακές. Τέλος, σε ένα πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο, η ύπαρξη πολλαπλών ενεργειακών διαδρομών αυξάνει τη συνολική ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές, όχι απαραίτητα μειώνοντας το ρίσκο, αλλά διευρύνοντας το “παιχνίδι” για όσους μπορούν να το υποστηρίξουν επιχειρησιακά.
Η Ελλάδα καταφύγιο δεδομένων για χώρες της Μ. Ανατολής
-Ο πόλεμος στο Ιράν δεν ανατρέπει μόνο τις ενεργειακές ισορροπίες της Μέσης Ανατολής. Δημιουργεί και μια νέα ψηφιακή γεωγραφία. Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, κυβερνήσεις αραβικών κρατών έχουν προσεγγίσει την ελληνική κυβέρνηση, εκδηλώνοντας την πρόθεση να κατασκευάσουν Data Centers στην Ελλάδα, για τις δικές τους κρατικές ανάγκες. Οι χώρες αυτές γειτονεύουν μ’ ένα ενεργό σήμερα πολεμικό μέτωπο, ενώ προφανώς υπάρχει αβεβαιότητα για τη μακροχρόνια σταθερότητα της περιοχής. Δημιουργήθηκε -ξαφνικά- ένας νέος εθνικός κίνδυνος, οι χώρες αυτές είναι ψηφιακά ευάλωτες. Κρίσιμα κυβερνητικά δεδομένα, υποδομές επικοινωνιών και αρχεία που φιλοξενούνται σε servers εντός ή πλησίον της ζώνης συγκρούσεων και πλέον αποτελούν στρατηγικό ρίσκο. Η Ελλάδα, εκτός από τη φυσική εγγύτητα στη Μέση Ανατολή και το ασφαλές ευρωπαϊκό θεσμικό και νομικό πλαίσιο, διαθέτει επιπλέον υποθαλάσσιες καλωδιακές υποδομές που τη συνδέουν με τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Δυτική Ευρώπη. Έχει σταθερό πολιτικό περιβάλλον, είναι μέλος του ΝΑΤΟ, διατηρεί αξιόπιστες διπλωματικές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο. Το οικοσύστημα υποδομών cloud που ήδη αναπτύσσεται, με επενδύσεις από τις Microsoft, Google και Amazon Web Services, συμβάλει επίσης θετικά. Το ενδιαφέρον αραβικών κυβερνήσεων για κυβερνητικά data centers στην Ελλάδα είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες γεωπολιτικές ευκαιρίες που της έχει προσφέρει η αναταραχή της Μέσης Ανατολής.
Πλαστικά Θράκης: Πάνω από τον πήχη
-Ενθουσιάστηκε η αγορά από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Πλαστικά Θράκης και ανέβασε την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας πάνω από τα 176 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη ξεπέρασαν ακόμη και τις εκτιμήσεις της διοίκησης στα 48,4 εκατ. ευρώ (+17% έναντι του 2024). Η υπέρβαση του αρχικού στόχου των 45 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκε στο 4ο τρίμηνο, που παραδοσιακά είναι το πιο «αδύναμο» για τον κλάδο. Ένα σημείο που χρήζει ερμηνείας είναι η αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων, στα 56,9 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη Καθαρός Δανεισμός/EBITDA να παραμένει ωστόσο σε φυσιολογικά επίπεδα, στο 1,18. Η διοίκηση εκμεταλλεύτηκε τη χαμηλή τιμή του προπυλενίου, βασική πρώτη ύλη για τον όμιλο, για να γεμίσει τις αποθήκες της. Στο 3ο τρίμηνο του 2025 οι ευρωπαϊκές τιμές προπυλενίου είχαν υποχωρήσει στα 884 δολάρια/τόνο περίπου, με περαιτέρω πτώση στις αρχές του 4ου τριμήνου, πριν ανακάμψουν στα 1.030 δολάρια/τόνο στα τέλη Δεκεμβρίου λόγω χειμερινών συντηρήσεων. Η διοίκηση δανείστηκε βραχυπρόθεσμα για να κλειδώσει χαμηλό κόστος παραγωγής μακροπρόθεσμα. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 19,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 77,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Bally's Intralot
-Η τηλεδιάσκεψη της διοίκησης της Bally's Intralot για την ενημέρωση των αναλυτών άφησε γενικά καλές εντυπώσεις. Στις πρώτες εβδομάδες του 2026, το βρετανικό online τμήμα κατέγραψε αύξηση εσόδων 11,1% σε ετήσια βάση, παράγοντας περίπου 121,5 εκατ. δολάρια μόνο στους δύο πρώτους μήνες και αυτό ενώ από 1ης Απριλίου η βρετανική κυβέρνηση είχε ήδη υπερδιπλασιάσει τον φόρο στο online casino, από 21% στο 40%. Η διοίκηση επιχειρηματολόγησε ότι ως δυνατός πάροχος με υψηλά περιθώρια, η εταιρεία είναι «καλά τοποθετημένη» να απορροφήσει την αλλαγή και να κερδίσει μερίδιο αγοράς. Το επόμενο μήνυμα αφορούσε τις εξαγορές. Η Bally’s Intralot έχει “χτίσει” ικανό απόθεμα μέσω αγοράς ιδίων μετοχών για να χρηματοδοτήσει την επόμενη κίνηση. H Evoke, η λονδρέζικη μητρική της William Hill και της 888, επιβεβαίωσε ότι αξιολογεί πρόταση εξαγοράς από τη Bally's Intralot στις 50 πένες ανά μετοχή, με τίμημα περίπου £225 εκατ. Η Bally's Intralot έχει προθεσμία έως τις 18 Μαΐου να επιβεβαιώσει ή να αποσύρει την πρόταση. Η Evoke έχει καθαρό χρέος περίπου £1,8 δισ. (δηλαδή 5 φορές τη λειτουργική της κερδοφορία) και έχει ανακοινώσει κλείσιμο καταστημάτων από τον Μάιο. Η Bally's Intralot θέλει το βρετανικό δίκτυο για αναγνωρισιμότητα και μερίδιο αγοράς, τη στιγμή που ο ανταγωνισμός περιορίζεται λόγω της φορολογικής πίεσης. Στην αγορά φημολογείται πως η βρετανική κίνηση δεν είναι κατ' ανάγκην η μόνη που επεξεργάζεται η διοίκηση, αλλά ως γνωστόν στο χρηματιστήριο χρειάζεται να είναι κάποιος επιφυλακτικός σε αόριστες φήμες.
Επενδυτική παράλυση στη Γερμανία
-Το ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) είναι το Κέντρο Ευρωπαϊκής Οικονομικής Έρευνας, ένα ανεξάρτητο γερμανικό ερευνητικό ίδρυμα με έδρα το Μάνχαϊμ. Οι μηνιαίες εκθέσεις του θεωρούνται πρόδρομος δείκτης για τη γερμανική οικονομία αφού αποτυπώνει προσδοκίες, όχι ήδη καταγεγραμμένα στοιχεία και συχνά προαναγγέλλει στροφές στον οικονομικό κύκλο πριν αυτές εμφανιστούν στα επίσημα δεδομένα. Η τελευταία έρευνα ZEW του Απριλίου, μετά την απότομη πτώση του Μαρτίου, βύθισε τον Δείκτη Οικονομικών Προσδοκιών στις 17,2 μονάδες, δηλαδή 16,7 μονάδες χαμηλότερα από τον Μάρτιο. Δύο συνεχόμενοι μήνες ελεύθερης πτώσης που συνοδεύουν δραματική αξιολόγηση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης. Οι επιχειρήσεις ανησυχούν για μακροχρόνιες ελλείψεις ενεργειακού εφοδιασμού. Είναι ένα σενάριο που αποθαρρύνει τις επενδύσεις. Οι επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν τι θα κοστίζει η ενέργεια τον επόμενο χρόνο ή αν θα υπάρχει επαρκής ενέργεια. Γι’ αυτό δεν επενδύουν. Αν δεν επενδύουν οι επιχειρηματίες, τα κρατικά πακέτα στήριξης παραμένουν ανενεργά. Η Γερμανία πάσχει από την αποβιομηχανοποίηση και την ενεργειακή μετάβαση. Δοκιμάζεται τώρα από την αβεβαιότητα εφοδιασμού, κόστος που ανατρέπει τις προβλέψεις και προκαλεί επενδυτική παράλυση. Ίσως έτσι να εξηγείται και η σπουδή της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τις σημερινές ανακοινώσεις.
Η περίεργη πρόταση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ
-Καθώς εκπνέει η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έδωσε στους… εργαζόμενους, μία περίεργη συμβουλή. «Μειώστε την παρακράτηση φόρου από τη μισθοδοσία σας (tax withholding) και θα έτσι θα έχετε αυτόματη αύξηση πραγματικού μισθού, κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα!». Η παρακράτηση φόρου (withholding) στη μισθοδοσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ποσό που παρακρατεί ο εργοδότης από κάθε μισθό για να καλύψει τον ετήσιο φόρο εισοδήματος του εργαζόμενου. Μειώνοντας την παρακράτηση, ο εργαζόμενος έχει περισσότερα χρήματα κάθε μήνα, αλλά η συνολική φορολογική υποχρέωση παραμένει ακριβώς η ίδια. Δεν είναι αύξηση. Η πρόταση Μπέσεντ ανακοινώθηκε στο πλαίσιο παρουσίασης του συνόλου των φορολογικών ελαφρύνσεων του Προέδρου Τραμπ που περιλαμβάνουν απαλλαγές φόρου για φιλοδωρήματα, υπερωρίες, συνταξιούχους και τόκους δανείων αυτοκινήτων αμερικανικής κατασκευής. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι με αυτές τις ανακοινώσεις επιστρέφονται 3.397 δολάρια σε κάθε εργαζόμενο. Ο υπουργός Οικονομικών θέλει οι πολίτες να νιώσουν αυτή τη βελτίωση στην τσέπη τους τώρα, όχι την άνοιξη του 2027, πολύ αργότερα από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Το πρόβλημα είναι ότι η συμβουλή κρύβει σοβαρές παγίδες. Το IRS δεν έχει ακόμη ενημερώσει τις κλίμακες παρακράτησης για τους εργοδότες μετά τις πρόσφατες φορολογικές αλλαγές, πράγμα που οδήγησε σε υψηλότερες επιστροφές φέτος. Μια γενικευμένη σύσταση για μεμονωμένες αλλαγές παρακρατήσεων ωστόσο μπορεί να επιφέρει «αρνητικές συνέπειες» την επόμενη φορολογική χρονιά. Το πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι -και- η κυβέρνηση Τραμπ αναζητά μεθόδους ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης, σε μια εποχή που τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν, αλλά οι μισθωτοί φτωχαίνουν.
Πηγή: newmoney.gr
Αλβέρτος: Καθυστέρηση με… περιεχόμενο
-Ο Πρίγκιπας Αλβέρτος έφτασε με καθυστέρηση στο Προεδρικό. Όχι από αμέλεια - αλλά επειδή «κόλλησε» στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα δώρα που αντάλλαξε με τον Τασούλα είχαν τη δική τους σημειολογία: Ένα χρυσό νόμισμα για το ίδρυμά του και ένα λεύκωμα με τους κήπους του Μονακό - εικόνα, αισθητική, soft diplomacy. Αλλά η λεπτομέρεια που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν η μπλε γραβάτα που φορούσε με ελληνικές σημαίες. Ελληνικός οίκος. Thalassa Collection. Ο Τασούλας απάντησε με μια ασημένια τριήρη.
Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου και η Παπανδρέου
-Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη κατακεραυνώνει όποιον (κυρίως τον Άδωνι Γεωργιάδη) εκφράζει αρνητική γνώμη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το πώς χειρίζεται την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, στέλνοντας σαλαμοποιημένες δικογραφίες στη Βουλή και προκαλώντας πολιτική ένταση. Επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας είναι, ως γνωστόν, η Πόπη Παπανδρέου. Ωστόσο, το 2014 όταν πρόεδρος του κόμματος ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος, το ΠΑΣΟΚ είχε καταφερθεί με δριμύτητα κατά της κυρίας Πόπης Παπανδρέου που τότε ήταν εισαγγελέας κατά της διαφθοράς και είχε διαβιβάσει στη Βουλή δικογραφία κατά των Ευάγγελου Βενιζέλου και Γιώργου Παπακωνσταντίνου για την υπόθεση των γερμανικών υποβρυχίων. Το ΠΑΣΟΚ μιλούσε για ενέργεια «απαράδεκτη νομικά» που εγείρει πολιτικό ζήτημα. Μάλιστα είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να ζητήσει από την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευτέρπη Κουτζαμάνη, την αναζήτηση ενδεχόμενων πειθαρχικών ευθυνών της κυρίας Παπανδρέου. Κατά το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου τότε, η κυρία Παπανδρέου δεν είχε την αρμοδιότητα να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση και να κάνει οποιαδήποτε αξιολόγηση, πολύ περισσότερο που περιορίστηκε στα πρακτικά της σχετικής συζήτησης στη Βουλή.
Σμίξαν τα αηδόνια
-Λοιπόν ο Τσίπρας έχει φουλάρει τις μηχανές για το νέο κόμμα που, όπως σας έχω γράψει, θα το ανακοινώσει τον Μάιο. «Εγώ θα πάω ως αρχηγός κόμματος στη ΔΕΘ» λέει στους συνομιλητές του. Χθες πήγε σε εκδήλωση βιβλίου για τον αείμνηστο Γιάννη Μπουτάρη μαζί με Δούκα, νυν και πρώην ΣΥΡΙΖαίους και ΠΑΣΟΚους και αύριο Τετάρτη πάει Κόρινθο. Μου έστειλαν την αφίσα για την εκδήλωση στο Εργατικό Κέντρο της πόλης μαζί με την επισήμανση ότι… δεν είναι τρολιά. Λογικό, αφού ξεκινά με το σύνθημα «Ελπίδα ξανά!» και κεντρικούς ομιλητές τον (αλλάζω-κόμμα-κάθε-βδομάδα) Νίκο Μπίστη και τον Διονύση Τεμπονέρα. Σιγά σιγά σμίγουν τα αηδόνια!
Αλλαξομεριές…
-«Ναύαρχε, εμείς σε θέλουμε στο κίνημα» είπε ο Δημήτρης Καρύδης του ΠΑΣΟΚ στον ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη στη παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μάκρη για τον Γιάννη Μπουτάρη. Κάθισε, δε, δίπλα του, γιατί ο ανταγωνισμός των μεταγραφών μεταξύ ΠΑΣΟΚ και… κόμματος Τσίπρα έχει «χτυπήσει κόκκινο». Το ακροατήριο πάντως έφερνε σε εαρινή σύναξη της Κεντροαριστεράς παρόντος του Αλέξη Τσίπρα, με πρώην και νυν στελέχη της Κουμουνδούρου, ανεξάρτητους βουλευτές του άλλοτε κραταιού κάποτε ΣΥΡΙΖΑ όπως η Αθήνα Λινού, πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ όπως ο Αντώνης Σαουλίδης, αλλά και συνεργάτες των «πράσινων» δημάρχων Γιάννη Μώραλη και Χάρη Δούκα. Κοινώς, προβλέπεται άγρια μάχη για τη δεύτερη θέση και το ντέρμπι μόλις ξεκίνησε…
Το beef για την Πτολεμαΐδα 5 της ΔΕΗ
-Σε πεδίο έντονης πολιτικής και ενεργειακής αντιπαράθεσης εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες η υπόθεση της Πτολεμαΐδα 5, με αφορμή το σχέδιο πρόωρης απόσυρσης της λιγνιτικής μονάδας τον προσεχή Σεπτέμβριο και τις πιέσεις που ασκούνται για παραμονή της σε λειτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταλυτικό ρόλο στις τελευταίες εξελίξεις διαδραματίζει μελέτη του ΑΔΜΗΕ, στην οποία επισημαίνεται η ανάγκη διατήρησης της μονάδας στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής, επικαλούμενη τις αυξημένες γεωπολιτικές αβεβαιότητες και τους κινδύνους για την ενεργειακή ασφάλεια που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η εισήγηση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον ρόλο του λιγνίτη ως εφεδρικού καυσίμου σε περιόδους διεθνούς αστάθειας. Για το θέμα έχει πάρει θέση και ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο οποίος τάσσεται με αδιαπραγμάτευτο τρόπο υπέρ της απόσυρσης, υποστηρίζοντας την επιτάχυνση της απολιγνιτοποίησης. Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται με τον σχεδιασμό της ΔΕΗ, η οποία προωθεί τη μετατροπή της Πτολεμαΐδας 5 σε μονάδα φυσικού αερίου στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της για καθαρότερες μορφές ενέργειας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί επαφές μεταξύ του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της ΔΕΗ και της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), με αντικείμενο την αξιολόγηση των νέων δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων για το μέλλον της μονάδας.
Ένας μεγάλος εφοπλιστής ο ανάδοχος της Belharra Νέαρχος
-Εν αναμονή της παραλαβής της δεύτερης φρεγάτας Belharra από το Πολεμικό Ναυτικό, μαθαίνω ότι ανάδοχος θα είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες πλοιοκτήτες με έντονο το επιχειρηματικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Πρόκειται για τον Θανάση Μαρτίνο. Μετά την ολοκλήρωση των εν πλω δοκιμών και των τελικών εργασιών, η φρεγάτα “Νέαρχος”, που φέρει το όνομα του ναυάρχου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αναμένεται να καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας τον προσεχή Οκτώβριο, για να πάρει θέση δίπλα στην Κίμων. Στις 18 του περασμένου Δεκεμβρίου στη Λοριάν της Γαλλίας είχε πραγματοποιηθεί η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της Ελληνικής Σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI Belharra «ΚΙΜΩΝ». Ανάδοχος ήταν ο Υποναύαρχος ε.τ. και Πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, Πάνος Λασκαρίδης, ο οποίος με τον αδελφό του Θανάση έχουν διαχρονικά συνδεθεί με τη στήριξη και ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού και των Ενόπλων Δυνάμεων γενικότερα. Πρόκειται για κινήσεις στο πλαίσιο της πολιτικής του υπουργείου Άμυνας να προσελκύσει τους Έλληνες εφοπλιστές που θα στηρίξουν την αμυντική θωράκιση της πατρίδας.
Έρχονται καλά νέα από τις Τράπεζες
-Τα οικονομικά μεγέθη που θα ανακοινώσουν οι τράπεζες για το πρώτο τρίμηνο του έτους προϊδεάζουν για την πιο παραγωγική περίοδο εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οργανικά κέρδη κινούνται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα τα οποία δεν οφείλονται μόνον στη γενικότερη πιστωτική επέκταση. Το κλειδί βρίσκεται στη σύνθεση του δανειακού χαρτοφυλακίου. Στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια είναι κατηγορίες που παραδοσιακά προσφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους σε σχέση με την εταιρική χρηματοδότηση. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους έχουν αυξηθεί σημαντικά, όπως αποτυπώνουν και τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Οι τράπεζες κερδίζουν περισσότερα όχι μόνο γιατί δανείζουν, αλλά επειδή δανείζουν καλύτερα, δηλαδή με υψηλότερη απόδοση ανά μονάδα κεφαλαίου. Η εγχώρια ζήτηση για δάνεια παραμένει ισχυρή, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου βελτιώνεται και το κόστος κινδύνου συνεχίζει να υποχωρεί. Όλα αυτά σε μια εποχή κατά τη οποία οι διεθνείς επενδυτές, παγκοσμίως, αναζητούν αξία σε αγορές με ισχυρά θεμελιώδη.
Τράπεζα Πειραιώς: Ερχονται αυξήσεις στο προσωπικό
-Οι μέτοχοι κλήθηκαν χθες στη συνέλευση να εγκρίνουν αναθεωρημένες διανομές που αφορούν για το 2025 το 55% των κερδών της τράπεζας Πειραιώς. Πλην όμως ακόμη δεν υπάρχει η έγκριση της EΚΤ, κάτι που άλλωστε συνέβη και πέρυσι. Θεωρείται περίπου βέβαιο πως οι διανομές των τραπεζών θα εγκριθούν από τον επόπτη, καθώς τα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. To θέμα των αποδοχών απασχόλησε αρκετά τη γενική συνέλευση και έτσι ο κ. Μεγάλου απάντησε πως οι σταθερές αποδοχές του διοικητικού συμβουλίου είναι 3,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι μεταβλητές 2,5 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η διοίκηση είπε πως σε έναν μήνα θα ξεκινήσει τις συζητήσεις με το προσωπικό για τις συμβάσεις εργασίας όπου προβλέπεται και αύξηση, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διανομής δωρεάν μετοχών από τις μετοχές που θα αγοράσει η τράπεζα, μειώνοντας τον συνολικό αριθμό τους στο πλαίσιο της διανεμητικής της πολιτικής.
Morgan Stanley καλεί ΟΤΕ
-Σε υψηλά 4ετίας ώθησε το report της Morgan Stanley τη μετοχή του ΟΤΕ που είδε επίπεδα πάνω από τα 18,30 ευρώ ξανά, έπειτα από τον Απρίλιο του 2022. Σε μια πιο προσεκτική ματιά στο 18σέλιδο report, οι αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας ξεκάθαρα στέκονται θετικά απέναντι στον ΟΤΕ και τις προοπτικές τους, δίνοντας τιμή-στόχο στα 21,40 ευρώ, ωστόσο στο bull σενάριo βλέπουν τη μετοχή ακόμη και πάνω από τα 30 ευρώ, ενώ στον αντίποδα το αρνητικό σενάριο τοποθετεί τη μετοχή στα 15,20 ευρώ. Η Morgan Stanley βλέπει αξία στον ΟΤΕ κυρίως σε τρία επίπεδα: στην ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική των βασικών εσόδων (ιδίως στη κινητή τηλεφωνία με ρυθμούς πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο), στην υψηλή παραγωγή ταμειακών ροών που στηρίζει γενναιόδωρες αποδόσεις προς τους μετόχους, αλλά και στην ελκυστική αποτίμηση, με το free cash flow yield να ξεχωρίζει έναντι του κλάδου. Παράλληλα, θετικά αξιολογείται η ηγετική θέση του ΟΤΕ σε δίκτυα και η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, που ενισχύει την κερδοφορία σε βάθος χρόνου. Πάντως, η MS εντοπίζει δύο βασικά «αγκάθια»: πρώτον, τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από την επέκταση της ΔΕΗ στο δίκτυο οπτικών ινών και πιο συγκεκριμένα μέχρι πού θα φτάσει το δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ (δηλαδή, πόσο μεγάλο μέρος της αγοράς θα καλύψει) και πόσο επιθετικά θα μπει στη λιανική αγορά (B2C), δηλαδή στους απλούς καταναλωτές. Δεύτερον, την αβεβαιότητα γύρω από την ένταξη της μετοχής σε δείκτες ανεπτυγμένων αγορών (MSCI), εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει τη ροή κεφαλαίων και τη συμπεριφορά της μετοχής βραχυπρόθεσμα. Όσο για το ζήτημα του αυξανόμενου ενεργειακού κόστους που επιδρά αρνητικά (και) στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, η MS επισημαίνει πως ο ΟΤΕ είναι πολύ καλά προστατευμένος έχοντας κάνει έγκαιρα κινήσεις αντιστάθμισης.
Η ΕΥΔΑΠ έπιασε το 1 δισ. ευρώ με ρεκόρ 12ετίας
-Η ΕΥΔΑΠ με ένα δυναμικό κλείσιμο στο +1,94% αναρριχήθηκε στα 9,45 ευρώ, που αποτελούν ρεκόρ 12 ετών, καθώς ο τίτλος είχε να δει τέτοιες τιμές σε επίπεδο κλεισίματος από τον Αύγουστο του 2014. Στα χθεσινά υψηλά ημέρας έφτασε έως τα 9,5 ευρώ. Η άνοδος αυτή δεν είχε μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά σηματοδότησε την είσοδο της εταιρείας σε ένα ιδιαίτερα κλειστό κλαμπ της εγχώριας κεφαλαιαγοράς. Με τη χθεσινή επίδοση, η χρηματιστηριακή αξία της ΕΥΔΑΠ έσπασε το φράγμα του 1 δισ. ευρώ, καθιστώντας την πλέον την 29η εισηγμένη του Χρηματιστηρίου Αθηνών που καταγράφει αποτίμηση με δέκα ψηφία. Το γεγονός ότι η μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης της χώρας ανακτά την αίγλη της έπειτα από μία και πλέον δεκαετία, αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις μακροπρόθεσμες προοπτικές του ομίλου και τη σταθερότητα των μερισματικών του αποδόσεων. Η αγορά φαίνεται να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στο πλάνο εκσυγχρονισμού των υποδομών και τη στρατηγική θωράκιση απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, τοποθετώντας την ΕΥΔΑΠ ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ειδικά μετά τη συμμετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο μετοχικό κεφάλαιο. Παράλληλα, το ρεκόρ 12ετίας αποτελεί επιβεβαίωση πως οι αμυντικοί τίτλοι με ισχυρή βάση παγίων μπορούν, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, να προσφέρουν επιδόσεις που μοιάζουν με εκείνες των πιο επιθετικών growth stocks.
250 απολύσεις, 3 ασθενοφόρα (ως τώρα)
-Μεγάλος -και κερδοφόρος- χρηματοοικονομικός οργανισμός, έχει αποφασίσει 250 απολύσεις στο προσωπικό που απασχολεί. Συντάσσεται έτσι με την προσπάθεια της μητρικής εταιρείας που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εξυπηρέτησης των δανεισμού της και περιστέλλει δαπάνες. Το κλίμα στα κεντρικά γραφεία της ελληνικής θυγατρικής είναι εκρηκτικό. Οι απολύσεις ανακοινώνονται σε κατ’ ιδίαν «συνεντεύξεις» με τους εργαζόμενους, όπου με συνοπτικές διαδικασίες διαπιστώνεται η «αδυναμία συνέχισης της συνεργασίας». Πολλοί από τους εργαζόμενους πέφτουν κυριολεκτικά από τα σύννεφα καθώς στην Ελλάδα η εταιρεία είναι εξαιρετικά κερδοφόρος. Κάποιοι από αυτούς αντιδρούν χωρίς ψυχραιμία και γι’ αυτό λέγεται πως εκλήθησαν τρεις φορές ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, για να παραλάβουν απολυμένους σε δραματική ψυχολογική κατάσταση.
Στο λιμάνι της Ελευσίνας έγινε η παραλαβή των Highspeed από την Attica
-Δύο ακόμη ταχύπλοα catamaran προστέθηκαν, χθες Τρίτη 21/4 στον στόλο της Attica Group, με το λιμάνι της Ελευσίνας να είναι ο χώρος υποδοχής μιας κίνησης που δεν πέρασε απαρατήρητη στους γνωρίζοντες. Τα νέα αποκτήματα, που θα φέρουν τα ονόματα Aero Highspeed 4 και Aero Highspeed 5, έρχονται να «κουμπώσουν» σε ένα ήδη δοκιμασμένο μοντέλο στον Σαρωνικό, διευρύνοντας την παρουσία της εταιρείας σε μια γραμμή όπου ο ανταγωνισμός οξύνεται σιωπηρά αλλά σταθερά. Με χωρητικότητα σχεδόν 300 επιβατών το καθένα και στόχο την άμεση δρομολόγηση εντός της θερινής περιόδου, η χρονική συγκυρία μόνο τυχαία δεν είναι. Πρόκειται για πλοία κατασκευής 2017 και 2018, από ανθρακονήματα, που ακολουθούν την τεχνολογική «συνταγή» των Aero Highspeed 1, 2 και 3. Η επιλογή υλικών και σχεδιασμού δεν αφορά μόνο την ταχύτητα, αλλά και τη συμμόρφωση με τις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, καθώς η μείωση εκπομπών CO₂ φτάνει έως και το 60% σε σχέση με τα πλοία που αντικαθιστούν. Το τίμημα της επένδυσης -περί τα 15 εκατ. ευρώ μαζί με τις αναβαθμίσεις- δείχνει ότι ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει σε στοχευμένες κινήσεις. Άλλωστε στον Σαρωνικό οι ισορροπίες αλλάζουν πιο γρήγορα απ’ όσο δείχνουν τα δρομολόγια.
Η συνταγή της Αγγελικής Φράγκου για την κρίση
-Στο μικροσκόπιο των αναλυτών της ναυτιλιακής αγοράς μπαίνουν οι δηλώσεις που κάνει, κάθε φορά, η Αγγελική Φράγκου. Αυτό συνέβη και πρόσφατα με αφορμή συνέντευξη που έδωσε σε γιαπωνέζικο μέσο ενημέρωσης. Τόνισε ότι η διασπορά ρίσκου, η ταυτόχρονη τοποθέτηση σε κύκλους ζήτησης και ναύλων, που δεν είναι ίδιοι για όλους τους τύπους πλοίων και το διαφορετικό timing, είναι η στρατηγική της στη ναυτιλία εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων. Για την αγορά, το μήνυμα της Χιώτισσας καπετάνισσας επικεφαλής της Navios Maritime Partners L.P, που έχει στόλο από δεξαμενόπλοια, φορτηγά πλοία και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, είναι λιγότερο στρατηγικό αφήγημα και περισσότερο ένδειξη ότι η εταιρεία δεν βλέπει καθαρό μονοπάτι σε κανέναν επιμέρους κλάδο. Τα δεξαμενόπλοια παραμένουν trade με γεωπολιτικό premium. Οι κυρώσεις και οι ανακατευθύνσεις φορτίων κρατούν τα ton-miles ψηλά, αλλά πρόκειται για παράγοντες που δεν τιμολογούνται με σταθερότητα. Η επισήμανση της Φράγκου για περιορισμένη προσφορά χωρητικότητας είναι σωστή, αλλά η αγορά έχει δείξει ότι αντιδρά γρήγορα όταν τα περιθώρια παραμένουν ελκυστικά. Στα dry bulk, η επισήμανσή της για τον Ατλαντικό και την αυξημένη παραγωγή σιδηρομεταλλεύματος δείχνει προσδοκία για στήριξη στα Capesize, που είναι τα μεγάλης χωρητικότητας φορτηγά. Ωστόσο, δεν πρόκειται για καθαρό ανοδικό κύκλο, αλλά για τακτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται τακτικά και δημιουργούν ισχυρούς μεσοπρόθεσμους παράγοντες ζήτησης. Τα containerships δεν αναλύονται εκτενώς, και αυτό από μόνο του λέει κάτι. Μετά την αποσυμπίεση των ναύλων, ο κλάδος παραμένει πιο ασταθής και εξαρτημένος από τη ζήτηση καταναλωτικών αγαθών και τη διαχείριση χωρητικότητας από τις γραμμές. Συνολικά, η στρατηγική διαφοροποίησης λειτουργεί ως hedge απέναντι σε μια αγορά χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση. Δεν είναι επιθετική τοποθέτηση σε έναν ανοδικό κύκλο, αλλά διαχείριση μεταβλητότητας. Για τους επενδυτές, αυτό μεταφράζεται σε πιο σταθερές ταμειακές ροές, αλλά και περιορισμένο upside σε περίπτωση που κάποιος επιμέρους κλάδος τρέξει πιο δυνατά από τους υπόλοιπους.
Τα απόνερα από την κίνηση της ΤΕΝ να παρακάμψει τα Στενά
-Η ναυτιλία έχει έναν τρόπο να προαναγγέλλει τις γεωπολιτικές μετατοπίσεις πριν αυτές αποτυπωθούν σε επίσημες αναλύσεις ή δείκτες. Η πρόσφατη κίνηση με τη μεταφορά ιρακινού fuel oil μέσω Συρίας προς τη Μεσόγειο, από δεξαμενόπλοιο της Tsakos Energy Navigation, δεν διαβάζεται απλώς ως ένα νέο εμπορικό routing. Στα μάτια των αναλυτών της Wall Street μοιάζει περισσότερο με ένδειξη ότι οι ενεργειακές ροές της Μέσης Ανατολής μπαίνουν σε φάση πιο σύνθετης, λιγότερο γραμμικής, αναδιάταξης. Το βασικό στοιχείο δεν είναι το φορτίο, αλλά η γεωγραφία του ρίσκου. Όταν μια ναυτιλιακή εταιρεία, εισηγμένη στη χρηματιστηριακή αγορά της Νέας Υόρκης, ακολουθεί διαδρομές που συνδυάζουν χερσαία και θαλάσσια σκέλη μέσα σε πολιτικά ευαίσθητες ζώνες, η αγορά δεν βλέπει απλώς εμπορική ευκαιρία. Βλέπει την επέκταση του geopolitical envelope μέσα στο οποίο κινείται η ναυτιλία. Και αυτό αλλάζει τον τρόπο που αποτιμώνται οι εταιρείες του κλάδου. Πρώτον, τέτοιες ροές αυξάνουν τη ζήτηση για ευέλικτα δεξαμενόπλοια. Όταν δημιουργούνται νέες ή σύνθετες διαδρομές, όπως αυτή που εμπλέκει χερσαία και θαλάσσια μεταφορά, χρειάζονται πλοία που μπορούν να εκμεταλλευτούν γρήγορα τις spot ευκαιρίες. Αυτό συνήθως ευνοεί εταιρείες όπως η Tsakos Energy Navigation που έχουν στόλο με διεθνή παρουσία και ευελιξία. Δεύτερον, δημιουργούνται ευκαιρίες για υψηλότερα ναύλα σε συγκεκριμένα ταξίδια. Οι πιο περίπλοκες ή λιγότερο συνηθισμένες διαδρομές συχνά “τιμολογούνται” με premium, γιατί ενσωματώνουν περισσότερη επιχειρησιακή πολυπλοκότητα και χρόνο. Τρίτον, ενισχύεται η σημασία των μεγάλων, διεθνών operators έναντι μικρότερων παικτών. Σε τέτοιες ροές δεν αρκεί απλώς ένα πλοίο. Χρειάζονται compliance, χρηματοοικονομική αξιοπιστία και δυνατότητα διαχείρισης ρίσκου. Αυτό δίνει πλεονέκτημα στις εισηγμένες ναυτιλιακές. Τέλος, σε ένα πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο, η ύπαρξη πολλαπλών ενεργειακών διαδρομών αυξάνει τη συνολική ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές, όχι απαραίτητα μειώνοντας το ρίσκο, αλλά διευρύνοντας το “παιχνίδι” για όσους μπορούν να το υποστηρίξουν επιχειρησιακά.
Η Ελλάδα καταφύγιο δεδομένων για χώρες της Μ. Ανατολής
-Ο πόλεμος στο Ιράν δεν ανατρέπει μόνο τις ενεργειακές ισορροπίες της Μέσης Ανατολής. Δημιουργεί και μια νέα ψηφιακή γεωγραφία. Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, κυβερνήσεις αραβικών κρατών έχουν προσεγγίσει την ελληνική κυβέρνηση, εκδηλώνοντας την πρόθεση να κατασκευάσουν Data Centers στην Ελλάδα, για τις δικές τους κρατικές ανάγκες. Οι χώρες αυτές γειτονεύουν μ’ ένα ενεργό σήμερα πολεμικό μέτωπο, ενώ προφανώς υπάρχει αβεβαιότητα για τη μακροχρόνια σταθερότητα της περιοχής. Δημιουργήθηκε -ξαφνικά- ένας νέος εθνικός κίνδυνος, οι χώρες αυτές είναι ψηφιακά ευάλωτες. Κρίσιμα κυβερνητικά δεδομένα, υποδομές επικοινωνιών και αρχεία που φιλοξενούνται σε servers εντός ή πλησίον της ζώνης συγκρούσεων και πλέον αποτελούν στρατηγικό ρίσκο. Η Ελλάδα, εκτός από τη φυσική εγγύτητα στη Μέση Ανατολή και το ασφαλές ευρωπαϊκό θεσμικό και νομικό πλαίσιο, διαθέτει επιπλέον υποθαλάσσιες καλωδιακές υποδομές που τη συνδέουν με τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Δυτική Ευρώπη. Έχει σταθερό πολιτικό περιβάλλον, είναι μέλος του ΝΑΤΟ, διατηρεί αξιόπιστες διπλωματικές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο. Το οικοσύστημα υποδομών cloud που ήδη αναπτύσσεται, με επενδύσεις από τις Microsoft, Google και Amazon Web Services, συμβάλει επίσης θετικά. Το ενδιαφέρον αραβικών κυβερνήσεων για κυβερνητικά data centers στην Ελλάδα είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες γεωπολιτικές ευκαιρίες που της έχει προσφέρει η αναταραχή της Μέσης Ανατολής.
Πλαστικά Θράκης: Πάνω από τον πήχη
-Ενθουσιάστηκε η αγορά από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Πλαστικά Θράκης και ανέβασε την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας πάνω από τα 176 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη ξεπέρασαν ακόμη και τις εκτιμήσεις της διοίκησης στα 48,4 εκατ. ευρώ (+17% έναντι του 2024). Η υπέρβαση του αρχικού στόχου των 45 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκε στο 4ο τρίμηνο, που παραδοσιακά είναι το πιο «αδύναμο» για τον κλάδο. Ένα σημείο που χρήζει ερμηνείας είναι η αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων, στα 56,9 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη Καθαρός Δανεισμός/EBITDA να παραμένει ωστόσο σε φυσιολογικά επίπεδα, στο 1,18. Η διοίκηση εκμεταλλεύτηκε τη χαμηλή τιμή του προπυλενίου, βασική πρώτη ύλη για τον όμιλο, για να γεμίσει τις αποθήκες της. Στο 3ο τρίμηνο του 2025 οι ευρωπαϊκές τιμές προπυλενίου είχαν υποχωρήσει στα 884 δολάρια/τόνο περίπου, με περαιτέρω πτώση στις αρχές του 4ου τριμήνου, πριν ανακάμψουν στα 1.030 δολάρια/τόνο στα τέλη Δεκεμβρίου λόγω χειμερινών συντηρήσεων. Η διοίκηση δανείστηκε βραχυπρόθεσμα για να κλειδώσει χαμηλό κόστος παραγωγής μακροπρόθεσμα. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 19,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 77,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Bally's Intralot
-Η τηλεδιάσκεψη της διοίκησης της Bally's Intralot για την ενημέρωση των αναλυτών άφησε γενικά καλές εντυπώσεις. Στις πρώτες εβδομάδες του 2026, το βρετανικό online τμήμα κατέγραψε αύξηση εσόδων 11,1% σε ετήσια βάση, παράγοντας περίπου 121,5 εκατ. δολάρια μόνο στους δύο πρώτους μήνες και αυτό ενώ από 1ης Απριλίου η βρετανική κυβέρνηση είχε ήδη υπερδιπλασιάσει τον φόρο στο online casino, από 21% στο 40%. Η διοίκηση επιχειρηματολόγησε ότι ως δυνατός πάροχος με υψηλά περιθώρια, η εταιρεία είναι «καλά τοποθετημένη» να απορροφήσει την αλλαγή και να κερδίσει μερίδιο αγοράς. Το επόμενο μήνυμα αφορούσε τις εξαγορές. Η Bally’s Intralot έχει “χτίσει” ικανό απόθεμα μέσω αγοράς ιδίων μετοχών για να χρηματοδοτήσει την επόμενη κίνηση. H Evoke, η λονδρέζικη μητρική της William Hill και της 888, επιβεβαίωσε ότι αξιολογεί πρόταση εξαγοράς από τη Bally's Intralot στις 50 πένες ανά μετοχή, με τίμημα περίπου £225 εκατ. Η Bally's Intralot έχει προθεσμία έως τις 18 Μαΐου να επιβεβαιώσει ή να αποσύρει την πρόταση. Η Evoke έχει καθαρό χρέος περίπου £1,8 δισ. (δηλαδή 5 φορές τη λειτουργική της κερδοφορία) και έχει ανακοινώσει κλείσιμο καταστημάτων από τον Μάιο. Η Bally's Intralot θέλει το βρετανικό δίκτυο για αναγνωρισιμότητα και μερίδιο αγοράς, τη στιγμή που ο ανταγωνισμός περιορίζεται λόγω της φορολογικής πίεσης. Στην αγορά φημολογείται πως η βρετανική κίνηση δεν είναι κατ' ανάγκην η μόνη που επεξεργάζεται η διοίκηση, αλλά ως γνωστόν στο χρηματιστήριο χρειάζεται να είναι κάποιος επιφυλακτικός σε αόριστες φήμες.
Επενδυτική παράλυση στη Γερμανία
-Το ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) είναι το Κέντρο Ευρωπαϊκής Οικονομικής Έρευνας, ένα ανεξάρτητο γερμανικό ερευνητικό ίδρυμα με έδρα το Μάνχαϊμ. Οι μηνιαίες εκθέσεις του θεωρούνται πρόδρομος δείκτης για τη γερμανική οικονομία αφού αποτυπώνει προσδοκίες, όχι ήδη καταγεγραμμένα στοιχεία και συχνά προαναγγέλλει στροφές στον οικονομικό κύκλο πριν αυτές εμφανιστούν στα επίσημα δεδομένα. Η τελευταία έρευνα ZEW του Απριλίου, μετά την απότομη πτώση του Μαρτίου, βύθισε τον Δείκτη Οικονομικών Προσδοκιών στις 17,2 μονάδες, δηλαδή 16,7 μονάδες χαμηλότερα από τον Μάρτιο. Δύο συνεχόμενοι μήνες ελεύθερης πτώσης που συνοδεύουν δραματική αξιολόγηση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης. Οι επιχειρήσεις ανησυχούν για μακροχρόνιες ελλείψεις ενεργειακού εφοδιασμού. Είναι ένα σενάριο που αποθαρρύνει τις επενδύσεις. Οι επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν τι θα κοστίζει η ενέργεια τον επόμενο χρόνο ή αν θα υπάρχει επαρκής ενέργεια. Γι’ αυτό δεν επενδύουν. Αν δεν επενδύουν οι επιχειρηματίες, τα κρατικά πακέτα στήριξης παραμένουν ανενεργά. Η Γερμανία πάσχει από την αποβιομηχανοποίηση και την ενεργειακή μετάβαση. Δοκιμάζεται τώρα από την αβεβαιότητα εφοδιασμού, κόστος που ανατρέπει τις προβλέψεις και προκαλεί επενδυτική παράλυση. Ίσως έτσι να εξηγείται και η σπουδή της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τις σημερινές ανακοινώσεις.
Η περίεργη πρόταση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ
-Καθώς εκπνέει η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έδωσε στους… εργαζόμενους, μία περίεργη συμβουλή. «Μειώστε την παρακράτηση φόρου από τη μισθοδοσία σας (tax withholding) και θα έτσι θα έχετε αυτόματη αύξηση πραγματικού μισθού, κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα!». Η παρακράτηση φόρου (withholding) στη μισθοδοσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ποσό που παρακρατεί ο εργοδότης από κάθε μισθό για να καλύψει τον ετήσιο φόρο εισοδήματος του εργαζόμενου. Μειώνοντας την παρακράτηση, ο εργαζόμενος έχει περισσότερα χρήματα κάθε μήνα, αλλά η συνολική φορολογική υποχρέωση παραμένει ακριβώς η ίδια. Δεν είναι αύξηση. Η πρόταση Μπέσεντ ανακοινώθηκε στο πλαίσιο παρουσίασης του συνόλου των φορολογικών ελαφρύνσεων του Προέδρου Τραμπ που περιλαμβάνουν απαλλαγές φόρου για φιλοδωρήματα, υπερωρίες, συνταξιούχους και τόκους δανείων αυτοκινήτων αμερικανικής κατασκευής. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι με αυτές τις ανακοινώσεις επιστρέφονται 3.397 δολάρια σε κάθε εργαζόμενο. Ο υπουργός Οικονομικών θέλει οι πολίτες να νιώσουν αυτή τη βελτίωση στην τσέπη τους τώρα, όχι την άνοιξη του 2027, πολύ αργότερα από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Το πρόβλημα είναι ότι η συμβουλή κρύβει σοβαρές παγίδες. Το IRS δεν έχει ακόμη ενημερώσει τις κλίμακες παρακράτησης για τους εργοδότες μετά τις πρόσφατες φορολογικές αλλαγές, πράγμα που οδήγησε σε υψηλότερες επιστροφές φέτος. Μια γενικευμένη σύσταση για μεμονωμένες αλλαγές παρακρατήσεων ωστόσο μπορεί να επιφέρει «αρνητικές συνέπειες» την επόμενη φορολογική χρονιά. Το πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι -και- η κυβέρνηση Τραμπ αναζητά μεθόδους ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης, σε μια εποχή που τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν, αλλά οι μισθωτοί φτωχαίνουν.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα