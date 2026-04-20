Η δύσκολη εβδομάδα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα και τα (πολλά) «Οχι» στις άρσεις ασυλίας γαλάζιων βουλευτών, η Κοβέσι και οι θητείες, το ανέκδοτο Μυλωνά με την Allianz

Ήταν αυτή η εβδομάδα σε προσωπικό επίπεδο πολύ δύσκολη και για τον ίδιο τον Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν αυτός που κράτησε στα χέρια του τον στενό συνεργάτη του μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, μιας και συνέβη κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια του το εγκεφαλικό επεισόδιο του Γιώργου. Λίγες ημέρες αργότερα (προχθές) ο πρωθυπουργός βρέθηκε στον Ευαγγελισμό για τη Μαρέβα που υποβλήθηκε σε μια μεγάλη εγχείρηση ειλεού. Ας είναι για όλους περαστικά γιατί συμβαίνει σε όλους μας να αντιλαμβανόμαστε την άλλη πλευρά της ζωής έτσι ξαφνικά, εκεί που νομίζουμε ότι πολλά άλλα ζητήματα ως πιο σημαντικά από την υγεία μας. Τέλος πάντων, στα πολιτικά ταυτοχρόνως με τα ιατρικά είχαμε το Σάββατο την παραίτηση του Λαζαρίδη, εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι γελοίος ο λόγος, αλλά με το στιλ του και τις δημόσιες παρουσίες του το έκανε ο ίδιος χάλια. Απλά καθίσταται σαφές από τους χειρισμούς της υπόθεσης στο Μ.Μ ότι δεν υπάρχει καθαρό μυαλό για σχετικά απλές αποφάσεις και κινήσεις, αλλά συμβαίνουν αυτά έπειτα από τόσα χρόνια διακυβέρνησης.Τοξικότητα ναι ε και τι θα γίνει; Απολύτως τίποτα!-Διάβασα επίσης χθες στο κυριακάτικο σημείωμα του Κ.Μ που έγραφε ότι «δεν θα σιωπήσω στην τοξικότητα του δημόσιου λόγου», εννοώντας τα media τα οποία φτιάχνουν ψευδείς ειδήσεις και μετά τις αναπαράγουν κάτι παπατζήδες που παριστάνουν τους δημοσιογράφους ή τα ΜΜΕ στα social media. Και αναρωτιέμαι και τι θα κάνει άραγε, τι θα τους κάνει που δεν τους έκανε σε επτά χρόνια διακυβέρνησής του; Στην πραγματικότητα αυτό που έχει συμβεί από την αρχή της θητείας της κυβέρνησης είναι το εξής: Οι πολιτικοί του αντίπαλοι, ακροδεξιοί και κυρίως αριστεροί, τον… πλάκωσαν με το παραμύθι ότι στην Ελλάδα υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας στα media, παρουσίασαν κάτι εκθέσεις περί ελευθερίας του Τύπου που περιέγραφαν μια μαγική εικόνα ότι ελέγχονται όλα από την κυβέρνηση και έτσι φοβήθηκε όλο το σύστημα κυρίως στο Μ.Μ (το οποίο δεν θέλει και πολύ) και τώρα κλαίνε πάνω από το χυμένο γάλα που λένε και οι Εγγλέζοι. Στην Ελλάδα καλώς ή κακώς, όπως θέλετε το παίρνετε, γράφει δημοσίως ό,τι θέλει ο καθένας για τον καθένα χωρίς καμία σχεδόν ευθύνη ή τίμημα. Δηλαδή, τι είναι για τον επιχειρηματία να βάλει ένα media να πλακώσει τον εχθρό του (πολιτικό ή ανταγωνιστή) με ένα βαρύτατο ψέμα και μετά από 5 χρόνια το δικαστήριο να επιδικάσει μια αγωγή 5-10 χιλιάδες ευρώ στο Μέσον και να το πληρώσει ο εντολοδόχος ή ηθικός αυτουργός του; Απολύτως τίποτα θα έλεγα και ναι μεν κρίνεται όλων η αξιοπιστία, η ελευθερία των media και των social media είναι δημοκρατικό προαπαιτούμενο, αλλά... το να ξυπνάει ο άλλος και να τον γράφεις κλέφτη ή παιδεραστή χωρίς στοιχεία, ε πώς να το κάνουμε, είναι βαθύτατα ανήθικο και παραπέμπει σε φασιστικό καθεστώς. Υ.Γ.: Τουλάχιστον πριν από μήνες έγινε μια πρόταση από τον εκπρόσωπο Μαρινάκη να επιχειρηθεί ένα σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης όσων γράφουν ανωνύμως στο διαδίκτυο μέσω των διεθνών πλατφορμών. Ας δούμε μια προσπάθεια, έστω και τώρα.To μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές…-Η εβδομάδα που ξεκινά θα έχει αρκετό ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για τις light περιπτώσεις του Χατζηβασιλείου και του Αθανασίου που δεν ερευνώνται καν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, και την Τετάρτη ακολουθεί η συζήτηση στην Ολομέλεια και για τους 13 (11+2) που περιλαμβάνονται στις νέες δικογραφίες. Ενόψει των καλπών που θα στηθούν, καλό είναι να μην περάσει απαρατήρητο το μήνυμα που έστειλε χθες ο Μητσοτάκης στους βουλευτές της ΝΔ που διαμηνύουν ότι δεν ψηφίζουν όλες τις άρσεις ασυλίας. «Ως βουλευτές, ωστόσο, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μη μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές, ούτε σε δικαστές», έγραψε ο Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια σε επιχειρήματα για καμία σκιά στη στάση μας». Τι λέει ο Μητσοτάκης στους βουλευτές του; Να μην καταψηφίσουν μαζικά τις άρσεις ασυλίας, για να μη σταλεί το μήνυμα ότι οι βουλευτές της ΝΔ «ξεπλένουν» τους δικούς τους.…και των βουλευτών στον Μητσοτάκη-Πρέπει να σας πω πάντως ότι πολλοί βουλευτές έχουν σταματήσει να ακούνε τα μηνύματα του Μ.Μ. Αυτοί που ετοιμάζονται να μην ψηφίσουν όλες τις άρσεις ασυλιών υπολογίζονται στους 40-60 και μένει να φανεί αν θα απόσχουν συνολικά από τη διαδικασία ή θα πάνε και σε κάποιες κάλπες θα ψηφίσουν αρνητικά για την παραπομπή συναδέλφων τους με αστείες περιπτώσεις. «Είναι καθήκον του βουλευτή να κρίνει εξατομικευμένα για κάθε περίπτωση και να σταθμίσει τι αποτελεί σε κάθε περίπτωση άσκηση βουλευτικής δραστηριότητας», λένε οι βουλευτές αυτοί, οι οποίοι θεωρούν ότι ο χειρισμός του Μ.Μ οδηγεί στην ποινικοποίηση του ρόλου τους, την ώρα που τους ζητείται παράλληλα να συσπειρώσουν τον κόσμο τους. Βεβαίως, δεν τίθεται θέμα να μην περάσουν οι άρσεις ασυλίας, καθώς θα ψηφίσει και η αντιπολίτευση, τα νούμερα όμως έχουν τη σημασία τους.Η Κοβέσι και η θητεία Παπανδρέου-Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, έρχεται στην Ελλάδα και η Λάουρα Κοβέσι, η απερχόμενη Ευρωπαία Εισαγγελέας. Λέω «απερχόμενη», γιατί σε μερικούς μήνες αφυπηρετεί και αναλαμβάνει ο Γερμανός Αντρές Ρίτερ. Η Κοβέσι θα δει την Τετάρτη τον Φλωρίδη και Έλληνες Εισαγγελείς και την Πέμπτη θα ανέβει στους Δελφούς, όπου συμμετέχει σε προγραμματισμένη συζήτηση με τον Παύλο Τσίμα. Λέγεται ότι θα δώσει και συνέντευξη Τύπου, όπως είχε κάνει και την προηγούμενη φορά που είχε έρθει στα μέρη μας. Τότε είχε επιλέξει ως σκηνικό το τελωνείο στο Νέο Ικόνιο, καθώς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την ενδιέφερε πολύ η αποκάλυψη κυκλωμάτων λαθρεμπορίου από την Κίνα. Θα δούμε τι θα δούμε, πάντως για την ίδια λέγεται ότι μετά την αφυπηρέτησή της μπορεί να πολιτευτεί στη Ρουμανία με ένα κεντροδεξιό κόμμα. Όσο για την Πόπη Παπανδρέου, την εδώ επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μέσα στον Μάιο θα έχουμε μαντάτα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο που θα κρίνει την παράταση ή μη της θητείας της.Ο διάδοχος Λαζαρίδη-Μια εκκρεμότητα που έχει μείνει για την κυβέρνηση είναι το πρόσωπο που θα διαδεχθεί τον Μακάριο Λαζαρίδη στο Αγροτικής Ανάπτυξης και ίσως έχουμε μαντάτα σήμερα. Η θέση δεν είναι αστεία, σε μια περίοδο νέας έξαρσης των ζωονόσων, όπως του αφθώδους πυρετού που έχει ζορίσει πολύ τη Λέσβο. Συνεπώς, το Μ.Μ και ο Σχοινάς έψαχναν όλο το Σαββατοκύριακο πρόσωπα χωρίς αρνητικό αποτύπωμα και με ικανότητες για τη δουλειά. Άντε βρες τώρα, έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, που δεν υπάρχουν και πολλά… ταλέντα αναξιοποίητα.Κοινοβουλευτικοί vs Εξωκοινοβουλευτικοί