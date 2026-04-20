Η δύσκολη εβδομάδα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα και τα (πολλά) «Οχι» στις άρσεις ασυλίας γαλάζιων βουλευτών, η Κοβέσι και οι θητείες, το ανέκδοτο Μυλωνά με την Allianz
Χαίρετε, ήταν μια αρκετά πλούσια σε γεγονότα η εβδομάδα που πέρασε, θα έλεγα ασυνήθιστη για μετά από διακοπές Πάσχα, δυστυχώς σημαδεύτηκε από το πολύ δυσάρεστο γεγονός της περιπέτειας υγείας του υφυπουργού Μυλωνάκη που εξακολουθεί να δίνει τη μάχη του στον Ευαγγελισμό
Ήταν αυτή η εβδομάδα σε προσωπικό επίπεδο πολύ δύσκολη και για τον ίδιο τον Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν αυτός που κράτησε στα χέρια του τον στενό συνεργάτη του μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, μιας και συνέβη κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια του το εγκεφαλικό επεισόδιο του Γιώργου. Λίγες ημέρες αργότερα (προχθές) ο πρωθυπουργός βρέθηκε στον Ευαγγελισμό για τη Μαρέβα που υποβλήθηκε σε μια μεγάλη εγχείρηση ειλεού. Ας είναι για όλους περαστικά γιατί συμβαίνει σε όλους μας να αντιλαμβανόμαστε την άλλη πλευρά της ζωής έτσι ξαφνικά, εκεί που νομίζουμε ότι πολλά άλλα ζητήματα ως πιο σημαντικά από την υγεία μας. Τέλος πάντων, στα πολιτικά ταυτοχρόνως με τα ιατρικά είχαμε το Σάββατο την παραίτηση του Λαζαρίδη, εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι γελοίος ο λόγος, αλλά με το στιλ του και τις δημόσιες παρουσίες του το έκανε ο ίδιος χάλια. Απλά καθίσταται σαφές από τους χειρισμούς της υπόθεσης στο Μ.Μ ότι δεν υπάρχει καθαρό μυαλό για σχετικά απλές αποφάσεις και κινήσεις, αλλά συμβαίνουν αυτά έπειτα από τόσα χρόνια διακυβέρνησης.
Τοξικότητα ναι ε και τι θα γίνει; Απολύτως τίποτα!
-Διάβασα επίσης χθες στο κυριακάτικο σημείωμα του Κ.Μ που έγραφε ότι «δεν θα σιωπήσω στην τοξικότητα του δημόσιου λόγου», εννοώντας τα media τα οποία φτιάχνουν ψευδείς ειδήσεις και μετά τις αναπαράγουν κάτι παπατζήδες που παριστάνουν τους δημοσιογράφους ή τα ΜΜΕ στα social media. Και αναρωτιέμαι και τι θα κάνει άραγε, τι θα τους κάνει που δεν τους έκανε σε επτά χρόνια διακυβέρνησής του; Στην πραγματικότητα αυτό που έχει συμβεί από την αρχή της θητείας της κυβέρνησης είναι το εξής: Οι πολιτικοί του αντίπαλοι, ακροδεξιοί και κυρίως αριστεροί, τον… πλάκωσαν με το παραμύθι ότι στην Ελλάδα υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας στα media, παρουσίασαν κάτι εκθέσεις περί ελευθερίας του Τύπου που περιέγραφαν μια μαγική εικόνα ότι ελέγχονται όλα από την κυβέρνηση και έτσι φοβήθηκε όλο το σύστημα κυρίως στο Μ.Μ (το οποίο δεν θέλει και πολύ) και τώρα κλαίνε πάνω από το χυμένο γάλα που λένε και οι Εγγλέζοι. Στην Ελλάδα καλώς ή κακώς, όπως θέλετε το παίρνετε, γράφει δημοσίως ό,τι θέλει ο καθένας για τον καθένα χωρίς καμία σχεδόν ευθύνη ή τίμημα. Δηλαδή, τι είναι για τον επιχειρηματία να βάλει ένα media να πλακώσει τον εχθρό του (πολιτικό ή ανταγωνιστή) με ένα βαρύτατο ψέμα και μετά από 5 χρόνια το δικαστήριο να επιδικάσει μια αγωγή 5-10 χιλιάδες ευρώ στο Μέσον και να το πληρώσει ο εντολοδόχος ή ηθικός αυτουργός του; Απολύτως τίποτα θα έλεγα και ναι μεν κρίνεται όλων η αξιοπιστία, η ελευθερία των media και των social media είναι δημοκρατικό προαπαιτούμενο, αλλά... το να ξυπνάει ο άλλος και να τον γράφεις κλέφτη ή παιδεραστή χωρίς στοιχεία, ε πώς να το κάνουμε, είναι βαθύτατα ανήθικο και παραπέμπει σε φασιστικό καθεστώς. Υ.Γ.: Τουλάχιστον πριν από μήνες έγινε μια πρόταση από τον εκπρόσωπο Μαρινάκη να επιχειρηθεί ένα σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης όσων γράφουν ανωνύμως στο διαδίκτυο μέσω των διεθνών πλατφορμών. Ας δούμε μια προσπάθεια, έστω και τώρα.
To μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές…
-Η εβδομάδα που ξεκινά θα έχει αρκετό ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για τις light περιπτώσεις του Χατζηβασιλείου και του Αθανασίου που δεν ερευνώνται καν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, και την Τετάρτη ακολουθεί η συζήτηση στην Ολομέλεια και για τους 13 (11+2) που περιλαμβάνονται στις νέες δικογραφίες. Ενόψει των καλπών που θα στηθούν, καλό είναι να μην περάσει απαρατήρητο το μήνυμα που έστειλε χθες ο Μητσοτάκης στους βουλευτές της ΝΔ που διαμηνύουν ότι δεν ψηφίζουν όλες τις άρσεις ασυλίας. «Ως βουλευτές, ωστόσο, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μη μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές, ούτε σε δικαστές», έγραψε ο Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια σε επιχειρήματα για καμία σκιά στη στάση μας». Τι λέει ο Μητσοτάκης στους βουλευτές του; Να μην καταψηφίσουν μαζικά τις άρσεις ασυλίας, για να μη σταλεί το μήνυμα ότι οι βουλευτές της ΝΔ «ξεπλένουν» τους δικούς τους.
…και των βουλευτών στον Μητσοτάκη
-Πρέπει να σας πω πάντως ότι πολλοί βουλευτές έχουν σταματήσει να ακούνε τα μηνύματα του Μ.Μ. Αυτοί που ετοιμάζονται να μην ψηφίσουν όλες τις άρσεις ασυλιών υπολογίζονται στους 40-60 και μένει να φανεί αν θα απόσχουν συνολικά από τη διαδικασία ή θα πάνε και σε κάποιες κάλπες θα ψηφίσουν αρνητικά για την παραπομπή συναδέλφων τους με αστείες περιπτώσεις. «Είναι καθήκον του βουλευτή να κρίνει εξατομικευμένα για κάθε περίπτωση και να σταθμίσει τι αποτελεί σε κάθε περίπτωση άσκηση βουλευτικής δραστηριότητας», λένε οι βουλευτές αυτοί, οι οποίοι θεωρούν ότι ο χειρισμός του Μ.Μ οδηγεί στην ποινικοποίηση του ρόλου τους, την ώρα που τους ζητείται παράλληλα να συσπειρώσουν τον κόσμο τους. Βεβαίως, δεν τίθεται θέμα να μην περάσουν οι άρσεις ασυλίας, καθώς θα ψηφίσει και η αντιπολίτευση, τα νούμερα όμως έχουν τη σημασία τους.
Η Κοβέσι και η θητεία Παπανδρέου
-Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, έρχεται στην Ελλάδα και η Λάουρα Κοβέσι, η απερχόμενη Ευρωπαία Εισαγγελέας. Λέω «απερχόμενη», γιατί σε μερικούς μήνες αφυπηρετεί και αναλαμβάνει ο Γερμανός Αντρές Ρίτερ. Η Κοβέσι θα δει την Τετάρτη τον Φλωρίδη και Έλληνες Εισαγγελείς και την Πέμπτη θα ανέβει στους Δελφούς, όπου συμμετέχει σε προγραμματισμένη συζήτηση με τον Παύλο Τσίμα. Λέγεται ότι θα δώσει και συνέντευξη Τύπου, όπως είχε κάνει και την προηγούμενη φορά που είχε έρθει στα μέρη μας. Τότε είχε επιλέξει ως σκηνικό το τελωνείο στο Νέο Ικόνιο, καθώς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την ενδιέφερε πολύ η αποκάλυψη κυκλωμάτων λαθρεμπορίου από την Κίνα. Θα δούμε τι θα δούμε, πάντως για την ίδια λέγεται ότι μετά την αφυπηρέτησή της μπορεί να πολιτευτεί στη Ρουμανία με ένα κεντροδεξιό κόμμα. Όσο για την Πόπη Παπανδρέου, την εδώ επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μέσα στον Μάιο θα έχουμε μαντάτα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο που θα κρίνει την παράταση ή μη της θητείας της.
Ο διάδοχος Λαζαρίδη
-Μια εκκρεμότητα που έχει μείνει για την κυβέρνηση είναι το πρόσωπο που θα διαδεχθεί τον Μακάριο Λαζαρίδη στο Αγροτικής Ανάπτυξης και ίσως έχουμε μαντάτα σήμερα. Η θέση δεν είναι αστεία, σε μια περίοδο νέας έξαρσης των ζωονόσων, όπως του αφθώδους πυρετού που έχει ζορίσει πολύ τη Λέσβο. Συνεπώς, το Μ.Μ και ο Σχοινάς έψαχναν όλο το Σαββατοκύριακο πρόσωπα χωρίς αρνητικό αποτύπωμα και με ικανότητες για τη δουλειά. Άντε βρες τώρα, έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, που δεν υπάρχουν και πολλά… ταλέντα αναξιοποίητα.
Κοινοβουλευτικοί vs Εξωκοινοβουλευτικοί
-Με φόντο και την αποκάλυψη που έκανε το Πρώτο Θέμα την Κυριακή για τον νέο εκλογικό νόμο που σχεδιάζει να εισηγηθεί ο Μητσοτάκης, κρατήστε ότι εντός του Μ.Μ θα «φουντώσει» προοδευτικά η κόντρα κοινοβουλευτικών και εξωκοινοβουλευτικών στελεχών. Και στις τάξεις των βουλευτών της ΝΔ, ενόψει συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας πριν από την Πρωτομαγιά, έχουν αρχίσει και «ανάβουν τα λαμπάκια» ορισμένων που βλέπουν στους εξωκοινοβουλευτικούς την πηγή όλων των κακών.
Σε ρυθμούς Μυλωνά
-Ανέκδοτο κοντεύει να καταλήξει το (υποχρεωτικό, αφού «έφυγε» η Εθνική Ασφαλιστική) deal στο bankassurance της Εθνικής Τράπεζας με την Allianz. Το ρεπορτάζ από την πλευρά της Allianz είναι ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στις διαφωνίες των Γερμανών σε σχέση με την αποτίμηση. Είναι ενδεικτικό της καθυστέρησης ότι η Εθνική προσέλαβε μέχρι και εξειδικευμένο στέλεχος για να διαχειρίζεται το ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο, αλλά προς το παρόν το deal δεν έκλεισε ακόμη. Στον αντίποδα, οι επίσημες εσωτερικές διαρροές στο μέγαρο της Αιόλου είναι ότι «τώρα όπου να ‘ναι θα ανακοινωθεί, έρχεται, είναι ζήτημα ημερών». Μακάρι να είναι έτσι και να αποδειχθεί ότι αυτή τη φορά το εννοούν, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά τα «κλείνει τώρα», «ως το τέλος του μήνα» κ.λπ., τα ακούμε αρκετούς μήνες τώρα, αλλά ακόμη «λευκό καπνό» δεν είδαμε. Στο διάστημα αυτό, που η Εθνική κινείται σε ρυθμούς Μυλωνά, ο Μεγάλου αγόρασε την Εθνική Ασφαλιστική, ο Ψάλτης πήρε τη Flexfin, την AstroBank, την AXIA, την Alpha Trust, ο Kαραβίας την Ελληνική Τράπεζα Κύπρου και τη Eurolife Zωής, η Bρεττού την HSBC Mάλτας και την Παντελάκης και ο Τανισκίδης τη Εuroxx.
Οι… business class των σκουπιδιών και οι 8 υποψήφιοι
-Ένας από τους πιο ενδιαφέροντες διαγωνισμούς διαχείρισης απορριμμάτων που «τρέχουν» αυτή την περίοδο περνά στην επόμενη φάση, καθώς ξεκίνησε η μάχη για το μεγάλο ΣΔΙΤ στις Κυκλάδες, με επίκεντρο τέσσερα από τα πιο προβεβλημένα νησιά του Αιγαίου: Μύκονος, Πάρος, Σύρος και Τήνος. Και επειδή όταν ακούμε για έργα σε αυτά τα κυκλαδονήσια τίποτα δεν είναι αδιάφορο, ούτε το συγκεκριμένο project περνά απαρατήρητο. Το αντίθετο. Στον διαγωνισμό εμφανίστηκαν οκτώ συνολικά μνηστήρες μέσα από πέντε διαφορετικά επιχειρηματικά σχήματα, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ελκυστικά έργα της αγοράς ΣΔΙΤ. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ένωση ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – WATT, η κοινοπραξία METLEN – Μεσόγειος, η AVAX και η ένωση ΗΛΕΚΤΩΡ – ΘΑΛΗΣ του ομίλου Motor Oil. Την υλοποίηση του έργου είχε εγκρίνει από τον περασμένο Σεπτέμβριο η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, ανοίγοντας τον δρόμο για την ωρίμανση του διαγωνισμού. Η σύμβαση αφορά συνολική περίοδο 27 ετών, εκ των οποίων τα δύο πρώτα αφορούν την κατασκευή των υποδομών και τα υπόλοιπα τη λειτουργία και συντήρησή τους. Το έργο έχει προϋπολογισμό 195 εκατ. ευρώ και φιλοδοξεί να δώσει οριστική λύση σε ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα των νησιών: τη διαχείριση απορριμμάτων σε περιοχές όπου ο πληθυσμός εκτοξεύεται κάθε καλοκαίρι λόγω τουρισμού και οι πιέσεις στις υφιστάμενες υποδομές γίνονται ασφυκτικές. Στο τεχνικό σκέλος προβλέπονται τρεις Μονάδες Ανάκτησης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων: η μεγαλύτερη στη Μύκονο με δυναμικότητα 23.000 τόνων ετησίως, μία στην Πάρο με 15.000 τόνους και μία στη Σύρο με 17.000 τόνους. Παράλληλα, στην Τήνο θα δημιουργηθεί Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων δυναμικότητας 6.000 τόνων. Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Φορέα Διαχείρισης (ΦΟΔΣΑ), που είναι η αναθέτουσα αρχή, το project αποτελεί μία από τις «βαριές» υποδομές του σχεδιασμού αποβλήτων. Το βέβαιο είναι ότι μέχρι τον τελικό γύρο για την ανάδειξη αναδόχου θα παιχτεί σκληρή μάχη μεταξύ των υποψηφίων.
Οι 2+1 κινήσεις της EΛΛΑΚΤΩΡ
-Στο προσεχές διάστημα αναμένεται να ενταθούν οι εξελίξεις γύρω από το επενδυτικό πλάνο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Ο όμιλος μέσα στο 2025 προχώρησε σε στρατηγικό μετασχηματισμό και πλέον έχει επικεντρωθεί σε δύο βασικούς επιχειρηματικούς πυλώνες, στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων και στη φιλοξενία. Ιδιαίτερα στον δεύτερο κλάδο, λειτουργεί ήδη στο Μαρούσι την πλήρως εκσυγχρονισμένη 5άστερη ξενοδοχειακή μονάδα «Τhe Fiction Athens» με 39 δωμάτια και σουίτες, ενώ λειτουργεί και πολυτελή εξυπηρετούμενα διαμερίσματα σε οκτώ αυτοτελή ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας. Πλέον στο προσκήνιο έρχονται οι κινήσεις της εταιρείας σε τρία μέτωπα. Στο μεγάλο project για την ανάπτυξη της Μαρίνας Αλίμου, επένδυση πέριξ των 100 εκατ. ευρώ, μετά και την έκδοση της ΚΥΑ έχουν κατατεθεί οι οριστικές μελέτες του έργου και πλέον αναμένεται η έκδοση των οικοδομικών αδειών με στόχο την έναρξη των εργασιών μέσα στο 2026. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την ολική ανακατασκευή της μαρίνας με νέες υποδομές ελλιμενισμού, αναβάθμιση των θέσεων και των υπηρεσιών για σκάφη και την ανάπτυξη εμπορικών και τουριστικών χρήσεων. Συγκεκριμένα, στη χερσαία ζώνη, έκτασης περίπου 210 στρεμμάτων, η ανάπτυξη θα περιλαμβάνει μεικτές χρήσεις, με χώρους εμπορικούς, εστίασης, γραφείων κ.ά. Παράλληλα, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαθέτει έκταση που βρίσκεται περιμετρικά του Smart Park (το εμπορικό πάρκο έχει πουληθεί σε Fourlis – Trade Estates) στα Σπάτα, η οποία συνδυαστικά με τις όμορες ιδιοκτησίες του ομίλου ανέρχεται σε περίπου 100 στρέμματα και την περίοδο αυτή η διοίκηση εξετάζει τις βέλτιστες επιλογές για την αξιοποίησή τους. Τέλος, αναμένεται η πώληση στο Βουκουρέστι κτηρίου σε οικόπεδο 8.530 τ.μ. Οι υπογραφές για το προσύμφωνο έπεσαν τον Οκτώβριο του 2025 και ολοκληρώνεται -αν δεν έχει ολοκληρωθεί- ο νομικός και τεχνικός έλεγχος. Περισσότερα για τη στρατηγική του ομίλου αναμένεται να δώσει σήμερα η διοίκηση στην προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, έπειτα από την ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων την περασμένη Παρασκευή.
Διπλή κίνηση Maran Gas με πωλήσεις LNG Carriers
-Η Maran Gas Maritime της Μαρίας Αγγελικούση κεφαλαιοποιεί μεθοδικά τη συγκυρία στη δευτερογενή αγορά LNG carriers, προχωρώντας σε ρευστοποιήσεις επιλεγμένων μονάδων προς παίκτες με σαφή επενδυτική στόχευση στις μετατροπές πλοίων. Η συμφωνία για το Ummera (2005), αλλά και η επικείμενη μεταβίβαση του νεότερου Maran Gas Troy (2015), αποτυπώνουν μια στρατηγική εξορθολογισμού του στόλου, με έμφαση στην αποδέσμευση πλοίων που είτε έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους στη ναυλαγορά είτε μπορούν να αποφέρουν υπεραξίες. Η αγοράστρια -βελγικών συμφερόντων- Exmar ενισχύει το pipeline έργων υποδομής LNG, αξιοποιώντας τονάζ για μετατροπές σε FSU και FSRU. Σε επίπεδο timing, οι κινήσεις της Maran συμπίπτουν με βελτιωμένες αποτιμήσεις για steam LNG carriers, με τις τιμές να κινούνται πλέον πάνω από τα 30 εκατ. δολάρια. Το Ummera (2005) είναι κλασικό παράδειγμα πλοίου με ατμοστρόβιλο (steam propulsion), τεχνολογία που σήμερα θεωρείται λιγότερο αποδοτική σε κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με τα νεότερα dual-fuel LNG carriers. Η άνοδος των ναύλων και η ενισχυμένη ζήτηση για conversion candidates, δηλαδή πλοίων που θεωρούνται κατάλληλα για μετατροπή, δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για πωλήσεις. Το αποτέλεσμα είναι μια συναλλαγή αμοιβαίου οφέλους. Η Maran ανακυκλώνει κεφάλαιο από assets περιορισμένων προοπτικών στη spot αγορά, ενώ η Exmar εξασφαλίζει άμεσα διαθέσιμες πλατφόρμες για έργα με ορατό cash flow. Σε μια αγορά όπου η γραμμή μεταξύ ναυτιλίας και ενεργειακών υποδομών γίνεται ολοένα και πιο δυσδιάκριτη, τέτοιες κινήσεις τείνουν να αποτελέσουν τον κανόνα.
Οι κινήσεις εκατομμυρίων δολαρίων που αλλάζουν τα δεδομένα της DryDel
-Στη ναυτιλιακή πιάτσα, οι τελευταίες κινήσεις του Κώστα Δελαπόρτα συζητιούνται όχι μόνο ως business as usual, αλλά ως μεθοδικές σκακιστικές κινήσεις με φόντο την επόμενη ημέρα της αγοράς ξηρού φορτίου. Η DryDel Shipping κλείνει έναν ακόμη κύκλο πωλήσεων, πουλώντας το παλαιότερο τονάζ και «γυαλίζοντας» το προφίλ της με στόλο μέσης ηλικίας που αγγίζει τα τρία χρόνια, επίδοση που λίγοι μπορούν να καμαρώνουν διεθνώς. Η πώληση του Amore σε κινεζικά συμφέροντα και οι διαδοχικές εκποιήσεις ultramax δείχνουν ότι ο Δελαπόρτας δεν κυνηγά μόνον το timing της αγοράς, αλλά επενδύει στην εικόνα της εταιρείας. Με παραγγελίες άνω του $1 δισ. σε ιαπωνικά ναυπηγεία και 15 νεότευκτα στο pipeline, το μήνυμα είναι σαφές. Νεότερος στόλος, καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και πιο πράσινο αποτύπωμα.
Performance Shipping και Euroseas χτίζουν cashflows και μειώνουν το ρίσκο
-Με την αγορά να κινείται περισσότερο με όρους γεωπολιτικής και λιγότερο καθαρού ναυτιλιακού κύκλου, οι τελευταίες κινήσεις της Performance Shipping συμφερόντων Αλίκης Παληού και της Euroseas του Αριστείδη Πίττα διαβάζονται στη Wall Street όχι απλώς ως εμπορικές συμφωνίες, αλλά ως στρατηγικές τοποθετήσεις πάνω στο ίδιο το μοντέλο ρίσκου της ναυτιλίας. Η Performance Shipping κλειδώνει μακροχρόνιες ναυλώσεις για δύο νεότευκτα Suezmax πριν καν αυτά καθελκυστούν, με πολυετή συμβόλαια που “γράφουν” cashflows σχεδόν ομολογιακού χαρακτήρα. Στα μάτια ενός χρηματιστή, αυτό δεν είναι απλώς καλό timing· είναι επιθετικό hedging του κύκλου. Όταν ένας μεγάλος ενεργειακός παίκτης όπως η Repsol δένεται για 5–7 χρόνια σε fixed ημερήσιους ναύλους, η αγορά ουσιαστικά τιμολογεί σπανιότητα σύγχρονου τονάζ και εμπιστοσύνη σε ένα παρατεταμένα “tight” tanker environment. Από την άλλη πλευρά, η Euroseas του Πίττα κινείται στο πιο ευμετάβλητο κομμάτι του εμπορίου, τα containerships, όπου η επέκταση της ναύλωσης του EM Kea στα 30.000 δολάρια ημερησίως δεν δείχνει απλώς ισχύ τιμών, αλλά στενότητα προσφοράς χωρητικότητας. Οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι διαταραχές στις θαλάσσιες διαδρομές λειτουργούν σαν τεχνητός πολλαπλασιαστής ζήτησης για διαθέσιμο χωρητικότητα, κρατώντας τα rates υψηλά περισσότερο απ’ όσο θα δικαιολογούσαν τα κλασικά μοντέλα κύκλου. Αναλυτές της Wall Street εστιάζουν στο ότι οι δύο στρατηγικές συγκλίνουν σε ένα κοινό σημείο. Τη μετατροπή της μεταβλητότητας σε προβλεψιμότητα εσόδων, είτε μέσω forward fixing σε tankers είτε μέσω extension σε containers. Όπως είπε ναυλομεσίτης με μεγάλη εμπειρία, «το πραγματικό μήνυμα προς τις αγορές είναι ότι η σύγχρονη ναυτιλία δεν τιμολογείται πλέον μόνο στον κύκλο της προσφοράς και ζήτησης, αλλά στον βαθμό στον οποίο μπορεί να μετατρέψει την αβεβαιότητα του κόσμου σε συμβολαιοποιημένο εισόδημα».
Αθάνατη Ελλάδα…
-Μπορεί να είναι αναγκαίο, αλλά το να επικαλείται το Δημόσιο «πλάνη περί τα πραγματικά δεδομένα» μετά από 45 χρόνια, είναι τουλάχιστον ενδιαφέρον. Για να εξηγούμαι. Το τελευταία διάστημα έχω παρατηρήσει την ανάρτηση διαδοχικών αποφάσεων του Δασαρχείου Κορίνθου περί «μερικής ανάκλησης λόγω πλάνης και άρση λόγω αποκατάστασης» για διάφορες εκτάσεις που είχαν κηρυχθεί αναδασωτέες (προφανώς μετά από πυρκαγιές) πριν από πολλά χρόνια. Κατά τα επισυναπτόμενα, η ανάγκη ανάκλησης έχει προκύψει λαμβάνοντας υπόψη «το περιεχόμενο του δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που αναρτήθηκε με την υπ’ αριθ. 11984/22-01-2021 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ν. Κορινθίας». Και τούτο καθώς, ως γνωστόν, ο χρόνος για το ελληνικό Δημόσιο είναι κάτι πολύ σχετικό… Ξεκινώντας από το… 1981 η σχετική απόφαση αναφέρεται σε «Μερική Ανάκληση λόγω πλάνης και Άρση λόγω αποκατάστασης της υπ’ αριθ. 1580/27-10-1981 (ΦΕΚ 55/τ.Δ’/1982) απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας με θέμα «Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 386 στρεμμάτων στη θέση ‘’Βομβύκι’’ της Κοινότητας Νεμέας του Νομού Κορινθίας». Αφού παρατίθενται οι διάφορες αποφάσεις, με πρώτη την… ιστορικού χαρακτήρα πλέον απόφαση του Νομάρχη, καθώς χρονολογείται από τη… χρονιά της Αλλαγής, το 1981, ακολουθούν η (τωρινή) θετική εισήγηση του Δασαρχείου Κορίνθου για τη μερική ανάκληση «για τα τμήματα που εμφανίζουν χαρακτήρα ΑΑ επειδή δεν αποτελούν κατά χαρακτήρα και μορφή δάση ή δασικές εκτάσεις και είναι διαχρονικά μη δασικής μορφής» και για την άρση της υπόλοιπης έκτασης «επειδή έχει επιτευχθεί μέσω φυσικής αναδάσωσης η αποκατάσταση της δασικής βλάστησης στην έκταση, με οικολογικά χαρακτηριστικά επαρκή για την υπαγωγή της στις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις του άρθρου 3 του ν. 998/1979». Και βέβαια η απόφαση του Δασαρχείου ευθυγραμμίζεται με την εισήγηση. Δεν είναι όμως μία. Με ταυτόσημο περιεχόμενο έχουν αναρτηθεί αρκετές, για άλλες εκτάσεις στην περιοχή της Κορινθίας. Ενδεχομένως να υπάρχουν και για άλλες περιοχές. Έτσι, από μια πρόχειρη «συλλογή» βλέπω, «Μερική Ανάκληση λόγω πλάνης και Άρση λόγω αποκατάστασης της υπ’ αριθ. 2114/02-12-1983 (ΦΕΚ 117/τ.Δ’/1984) απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας με θέμα «Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 380 στρεμμάτων στη θέση ‘’Στρογγυλή’’ της Κοινότητας Ελληνοχωρίου Νομού Κορινθίας». Αντίστοιχα, για απόφαση του 1985 για έκταση 835 στρεμμάτων στη θέση «Καπανδρί» των Κοινοτήτων Άνω Διμηνιού- Μεγ. Βάλτου & Πασίου του Νομού Κορινθίας. Ακόμη, για απόφαση του 1986 που αφορά έκταση 1.070 στρεμμάτων στη θέση ‘’Λεκάνια’’ της Κοινότητας Νεμέας του Νομού Κορινθίας. Για να πάμε και στα… νεότερα. Το ίδιο, για απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας το 1991 για έκταση εμβαδού 840 στρεμ. στη θέση «Γρούτση - Κάστρο» της Κοινοτικής περιοχής Χαλκίου του Νομού Κορινθίας και το 1992 για έκταση 283 στρεμμάτων στη θέση «Παναγία Γιουρούτσι» της περιφέρειας Κοινοτήτων Βέλου - Ελληνοχωρίου του Νομού Κορινθίας». Επίσης, για απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφ. Πελ/νήσου το 1996, για έκταση εμβαδού 722,5 στρεμμάτων στη θέση «Φουκάς» Καλεντζίου της κοινότητας Ζευγολατιού του Νομού Κορινθίας. Το… ηθικό δίδαγμα είναι το Δημόσιο έκανε μέχρι και 45 χρόνια για να παραδεχθεί την «πλάνη». Όσο δε για την «αποκατάσταση» των υπόλοιπων εκτάσεων, έπειτα από τόσα χρόνια θα έχουν γίνει… Αμαζόνιος αν τη γλίτωσαν από τις επόμενες πυρκαγιές… Τέτοια «αποκατάσταση» ούτε το ΚΚΕ… που είθισται να αποκαθιστά πρόσωπα αδικημένα από τις παλαιότερες ηγεσίες του προ 50-60 ετών. Από την άλλη, κάλλιο (πολύ) αργά, παρά ποτέ…
Σπύρος Θεοδωρόπουλος και Ε. Βρεττού για το επάγγελμα του μέλλοντος
-Η Ελλάδα είναι η ευρωπαϊκή χώρα με τους περισσότερους αναλογικά πτυχιούχους ΑΕΙ, αλλά με τη χαμηλότερη παραγωγικότητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη έρχεται να ανατρέψει δεδομένα δεκαετιών. Τι μπορούν να συμβουλεύσουν οι γονείς στα παιδιά τους για τον επαγγελματικό προσανατολισμό του μέλλοντος; Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η ελληνική αγορά εργασίας βρίσκεται μπροστά σε κοσμογονικές αλλαγές. Τα λεγόμενα «λευκά κολάρα» (νομικοί, οικονομολόγοι, στελέχη με γενικές διοικητικές σπουδές) αντιμετωπίζουν πρωτοφανή πίεση. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν απειλεί μόνο τις γραμμές παραγωγής, διαβρώνει συστηματικά εργασίες που θεωρούνταν ακλόνητα «πνευματικές». Αντίθετα, ο ηλεκτρολόγος, ο τεχνικός δικτύων, ο ειδικός κυβερνοασφάλειας, είναι ειδικότητες που σήμερα αντέχουν και έχουν μεγάλη ζήτηση. Στο Φόρουμ των Δελφών, την ερχόμενη Παρασκευή, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα «συγκρουστεί» με την Ελένη Βρεττού, CEO της CrediaBank, η οποία εκπροσωπεί έναν κλάδο που παραδοσιακά απορροφά αποφοίτους ΑΕΙ με «κλασικό» προφίλ και που τώρα υποχρεούται να αναθεωρήσει ριζικά τα κριτήρια προσλήψεων. Η οπτική της Ε. Βρεττού εκπροσωπεί έναν κόσμο που δεν θέλει ούτε να αποχωριστεί εντελώς τον τίτλο σπουδών ούτε όμως να αγνοήσει ότι ένας πιστοποιημένος αναλυτής δεδομένων χωρίς πτυχίο μπορεί να αξίζει περισσότερο από έναν πτυχιούχο χωρίς ειδικές δεξιότητες.
Ορμούζ: Από την ευφορία στον εφιάλτη, τι μας περιμένει σήμερα
-Η περασμένη Παρασκευή ήταν μια μέρα θριάμβου για τη Wall Street. Μόλις ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτσί, ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι «πλήρως ανοιχτά» για εμπορική ναυσιπλοΐα, οι αγορές αντέδρασαν με αντανακλαστικά Παβλόφ. Ο S&P 500 εκτινάχθηκε +1,2% σε νέο ιστορικό υψηλό, στις 7.126,06 μονάδες. Ο Dow Jones κέρδισε 868 μονάδες, ή +1,8%, κλείνοντας στις 49.447 μονάδες. Ο Nasdaq κατέγραψε τη 13η διαδοχική άνοδό του, τη μεγαλύτερη ανοδική σειρά του από το 1992. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέρρευσαν. Το WTI υποχώρησε κατά -9,4% στα 82,59 δολάρια το βαρέλι, το Brent κατά -9,1% στα 90,38 δολάρια. Στην Ευρώπη, ο γαλλικός CAC 40 ανέβηκε κατά +2% και ο γερμανικός DAX +2,3%. Η ευφορία ήταν καθολική. Ίσως και τυφλή. Το πάρτι διήρκεσε μερικές μόνο ώρες. Το Σαββατοκύριακο, η πραγματικότητα έγινε πιο σκληρή. Περίπου 20 εμπορικά πλοία έκαναν στροφή 180 μοιρών, εγκαταλείποντας τη διέλευση ύστερα από προειδοποιήσεις των Φρουρών της Επανάστασης. Τουλάχιστον 9 δεξαμενόπλοια φορτωμένα με αργό πετρέλαιο, 4 πλοία της CMA CGM και διάφοροι μεταφορείς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG, εγκατέλειψαν την απόπειρα διέλευσης. Οι πιθανότητες του Polymarket για επαναλειτουργία του Ορμούζ έως τέλος Απριλίου κατέρρευσαν από 64% την Παρασκευή σε 32% το Σάββατο. Το ινδικής σημαίας τάνκερ «Sanmar Herald» δέχθηκε πυρά ιρανικών σκαφών παρά τις εγγυήσεις ασφαλούς διέλευσης, ένα περιστατικό που προκαλεί τρόμο στους ναυτιλιακούς κύκλους. Τι σημαίνει αυτό για σήμερα; Η αναστροφή της ευφορίας της Παρασκευής είναι σχεδόν βέβαιη. Το πετρέλαιο αναμένεται να ανακτήσει σημαντικό μέρος της πτώσης, με το Brent να κινείται πιθανώς άνω των 97-100 δολαρίων, ενώ μετοχές ενεργειακού κλάδου και ναυτιλίας μάλλον θα αντιδράσουν ανοδικά. Αντίθετα, τεχνολογία και καταναλωτικός τομέας θα δεχθούν πίεση. Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι στρόφιγγα της αισιοδοξίας των αγορών. Είναι σκανδάλη που πυροδοτεί βίαιες αντιδράσεις.
Η παγίδα του φθηνότερου που δεν είναι φθηνό
-Αίσθηση προκάλεσε ένα άρθρο του γνωστού και έμπειρου αναλυτή Τζέιμς Μάκιντος, στη Wall Street Journal, κόντρα στο ντελίριο ενθουσιασμού που έχει προκαλέσει η πρόσφατη «διόρθωση» τιμών στα Χρηματιστήρια. Ο λόγος τιμής προς αναμενόμενα κέρδη 12 μηνών (forward P/E) του S&P 500 υποχώρησε από τις κορυφές του 2024–2025 που ήταν στα επίπεδα των 22–23x, σε περίπου 20x σήμερα. Πολλοί στη Wall Street μιλούν τώρα για «φθηνές» μετοχές. Στη στήλη «Streetwise» της WSJ, που θεωρείται από τις πιο διαβασμένες αναλύσεις αγορών στον αγγλόφωνο Τύπο, o Μάκιντος τους διορθώνει. H αγορά είναι φθηνότερη, όχι φθηνή. Σε σύγκριση με τον ιστορικό μέσο όρο, παραμένει ακριβή. Η φαινομενική «αποκλιμάκωση των αποτιμήσεων» δεν οφείλεται σε πτώση των τιμών, αλλά σε άνοδο των προσδοκιών για τα μελλοντικά κέρδη, η οποία συνήθως οφείλεται σε 2 παράγοντες. Στην Τεχνητή Νοημοσύνη που ενισχύει τα περιθώρια κέρδους των κατασκευαστών μικροεπεξεργαστών (microchips) και στον πόλεμο στο Ιράν που έχει εκτοξεύσει τα κέρδη των ενεργειακών εταιρειών. «Ουρανοκατέβατα κέρδη», προσωρινά και με ημερομηνία λήξης. Ο δείκτης P/E μειώνεται ακόμα και όταν οι τιμές παραμένουν σταθερές και αυτό ερμηνεύεται ως «ευκαιρία αγοράς». Το ερώτημα που θέτει ο Μάκιντος είναι αν αυτοί οι 2 παράγοντες αντέχουν στον χρόνο.
Ο Τζερόμ Πάουελ ίσως και να μη φύγει τόσο σύντομα
-Στη Νέα Υόρκη είναι πολλοί αυτοί που γράφουν τη «νεκρολογία» της εποχής του Τζερόμ Πάουελ στη Fed. Η θητεία του επισήμως λήγει στις 15 Μαΐου, τα futures αποτιμούν ήδη την εποχή Κέβιν Γουόρς με αλλαγή καθεστώτος στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, χαμηλότερα επιτόκια δολαρίου και οριστικό τέλος στην εποχή της νομισματικής αυστηρότητας. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά. Ο Κέβιν Γουόρς (πρώην κεντρικός τραπεζίτης, σύζυγος κληρονόμου της Estée Lauder και υποψήφιος διάδοχος στο τιμόνι της Fed με επιλογή Τραμπ), ακόμη δεν έχει περάσει από ακρόαση στη Γερουσία. Υπάρχει σοβαρός λόγος. Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Τίλις, μέλος της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικού Τομέα, αρνείται κατηγορηματικά να ψηφίσει τον Γουόρς για όσο διάστημα εκκρεμεί η ποινική έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης κατά του Πάουελ. Είναι μια έρευνα που ξεκίνησε ο Τραμπ με αφορμή τις δήθεν υπερβάσεις κόστους ανακαίνισης της έδρας της Fed. Όσο πιο σκληρά πιέζει ο Τραμπ τον Πάουελ, τόσο περισσότερο καθυστερεί την έλευση του Γουόρς. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής ακύρωσε ήδη τις κλητεύσεις της εισαγγελίας, γράφοντας ότι σκοπός τους ήταν «να πιέσουν τον Πάουελ να υποκύψει ή να παραιτηθεί». Ο Πάουελ έχει δηλώσει ότι, αν δεν υπάρξει επικυρωμένος διάδοχος στις 15 Μαΐου, θα παραμείνει ως «chair pro tempore», κάτι που προβλέπεται ρητά από τους κανονισμούς της Fed και έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν. Επιπλέον, ως μέλος του ΔΣ της FED έχει θητεία έως τον Ιανουάριο του 2028. Νομικά, δεν μπορεί να απολυθεί παρά μόνο «for cause», δηλαδή για σοβαρό παράπτωμα, κάτι που το Ανώτατο Δικαστήριο φαίνεται διατεθειμένο να προστατεύσει. Το επόμενο ραντεβού του Γουόρς με τη Γερουσία είναι την 21η Απριλίου. Ο Τραμπ έσπευσε να χαρακτηρίσει τον Τίλις «πλέον πρώην γερουσιαστή», κάτι που φυσικά δεν ισχύει, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ο Τίλις αγνόησε την απειλή επιδεικτικά. Το αποτέλεσμα είναι ότι η πιο ισχυρή κεντρική τράπεζα του κόσμου κινδυνεύει να βρεθεί σε καθεστώς παρατεταμένης αβεβαιότητας ηγεσίας. Ο Τραμπ ήθελε πάντα να διώξει τον Πάουελ. Κατάφερε να τον κάνει αναντικατάστατο.
Πηγή: newmoney.gr
