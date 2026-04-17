Ισχυρό comeback στο Χρηματιστήριο Αθηνών με ούριο άνεμο από τα Στενά του Ορμούζ
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,50% και επέστρεψε πάνω από τα επίπεδα των 2.300 μονάδων με εκτόξευση του τζίρου άνω των 360 εκατ. ευρώ - Έντονα ανοδικά οι τραπεζικοί τίτλοι, υστέρησαν ΔΕΗ, ΜΟΗ και Metlen
Σε τροχιά ανάκαμψης επέστρεψε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ανακτά θετικό πρόσημο και τον τραπεζικό κλάδο να ηγείται της ανόδου. Η βελτίωση του κλίματος συνδέεται με την αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών ανησυχιών μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που επηρέασε θετικά και τις διεθνείς αγορές.
Αναλυτικότερα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,50% στις 2.309,10 μονάδες. Το υψηλό τις ημέρας διαμορφώθηκε στις 2.322,13 μονάδες, ενώ το χαμηλό στις 2.258,66 μονάδες. Ο τζίρος ξεπέρασε τα 360 εκατ. ευρώ.
Ο FTSE 25 υψηλής κεφαλαιοποίησης είχε κέρδη 1,69%, ο Mid Cap μεσαίας κεφαλαιοποίησης ανέβηκε κατά 1,07% και ο τραπεζικός δείκτης κέρδισε 3,81% φτάνοντας στις 2.716,72 μονάδες.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank κέρδισε 5,56%, η Eurobank +4,40%, η ΕΤΕ +2,81%, η Πειραιώς +3,48%, ενώ η CrediaBank σημείωσε άνοδο στο +4,81%.
Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Allwyn έχασε 0,07%, η ΔΕΗ διολίσθησε κατά -2,19%, η Metlen κινήθηκε καθοδικά κατά -0,55% και η Jumbo ενισχύθηκε +2,96%.
Yπενθυμίζεται, ότι την Πέμπτη το ελληνικό χρηματιστήριο γύρισε σε αρνητικό έδαφος με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.274,98 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,63%, καθώς οι ρευστοποιήσεις στις τράπεζες και η έντονη πίεση στη ΔΕΗ επιβάρυναν τη συνολική εικόνα της αγοράς.
Το ΙΟΒΕ, αναθεώρησε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2026 στο 1,8%, αντανακλώντας ένα πιο απαιτητικό εξωτερικό περιβάλλον και ηπιότερη εγχώρια δυναμική. Οι επενδύσεις εξακολουθούν να αποτελούν το πιο ισχυρό στήριγμα της οικονομικής δραστηριότητας, με τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου να προβλέπεται ότι θα αυξηθεί περίπου κατά 14%, χάρη στην υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, τις δημόσιες επενδύσεις και τη βελτίωση των πιστωτικών ροών.
Όσον αφορά τις εισηγμένες, η Eurobank Equities, ξεκίνησε την κάλυψη της Allwyn με σύσταση hold και τιμή-στόχο στα 13,4 ευρώ.
Ακόμα, η Σαράντης, αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 τη Δευτέρα 20 Απριλίου, πριν από το άνοιγμα της αγοράς. Σε γενικές γραμμές, οι εκτιμήσεις της Eurobank Equities, συγκλίνουν σε EBITDA 20,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,6% σε ετήσια βάση, με έσοδα 145 εκατ. ευρώ και ανάπτυξη χαμηλού μονοψήφιου ποσοστού.
Στις διεθνείς αγορές, παρότι τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια άνοιξαν με μεικτά πρόσημα, μετά την ανακοίνωση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, γύρισαν εξ’ ολοκλήρου σε θετική τροχιά. Κέρδη καταγράφουν και οι κύριοι δείκτες της Wall Street, οι οποίοι αναμένεται να έχουν μία ιδιαίτερα θετική εβδομάδα.
