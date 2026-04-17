Defence tech: Το νέο «Ελ Ντοράντο» για τις ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας – Deals, επενδύσεις και συμμαχίες
«Πόλεμος» εκατομμυρίων για «παίκτες» της πληροφορικής και startups - Σε πρώτο πλάνο λογισμικά για την αμυντική βιομηχανία, κυβερνοασφάλεια, ΑΙ – Οι συμφωνίες που δημιουργούν… οικοσυστήματα
Οι ελληνικοί όμιλοι πληροφορικής και τεχνολογίας που έχουν εισέλθει στην αγορά του defence tech -ή σκοπεύουν να το κάνουν πιο ενεργά- επιταχύνουν ολοένα και περισσότερο τους ρυθμούς της δραστηριοποίησής τους σε σχέση με αυτήν. Εξαγορές, στρατηγικές συμμαχίες, συνεργασίες, επενδύσεις σε τεχνολογίες και άλλες κινήσεις έρχονται ως επακόλουθο του «συναγερμού» ο οποίος έχει σημάνει, τους τελευταίους κυρίως μήνες, όσον αφορά τα προσδοκώμενα έσοδα από την αμυντική βιομηχανία σε διεθνές επίπεδο και το σερί των συμμετοχών πολλών ομίλων σε διάφορους διαγωνισμούς για έργα του τομέα.
Στις πιο πρόσφατες εξελίξεις συμπεριλαμβάνεται η αποκάλυψη εκ μέρους της διοίκησης της Performance Technologies, μεταξύ άλλων, κατά την ενημέρωση των αναλυτών, για την πρόθεση εισόδου της εισηγμένης στον κλάδο της Άμυνας, περισσότερο μέσω συνεργειών με άλλες εταιρείες.
Ο σχεδιασμός της προβλέπει, ειδικότερα, όχι την παροχή κάποιας κάθετης λύσης που θα εξασφάλιζε την αυτόνομη ανάπτυξή της στη συγκεκριμένη αγορά, όπως διευκρινίστηκε, αλλά την παρουσία της σε ένα οικοσύστημα με άλλους «παίκτες» του χώρου, με ταυτόχρονη αξιοποίηση λύσεων ΑΙ και κυβερνοασφάλειας.
