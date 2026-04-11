Ακρίβυνε το βοδινό; Ευκαιρία για στροφή στο κοτόπουλο, λέει η Rabobank

Στα πάνω της βρίσκεται η κατανάλωση πουλερικών στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες που ενίσχυσαν την παραγωγή κοτόπουλου μέσα στο 2025. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Rabobank, σε ένα περιβάλλον όπου οι τιμές του βοδινού παραμένουν υψηλές, το κοτόπουλο αποκτά σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενισχύοντας τη θέση του στο «καλάθι» των καταναλωτών.Με βάση την ανάλυση της RaboResearch, η κατανάλωση πουλερικών στην Ευρώπη αυξήθηκε σχεδόν κατά 3% το 2025, ενώ η προσφορά παρέμεινε περιορισμένη στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς, εξαιτίας των εκτεταμένων κρουσμάτων γρίπης των πτηνών σε κεντρική και βορειοδυτική Ευρώπη.Η σταδιακή ανάκαμψη της παραγωγής στο δεύτερο εξάμηνο στηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, στην επέκταση της παραγωγής σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία.Παράλληλα, η διατήρηση υψηλών τιμών στο βοδινό ενισχύει τη στροφή των καταναλωτών προς το κοτόπουλο, το οποίο παραμένει πιο προσιτό και ευέλικτο προϊόν, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής πιέζεται από τις ενεργειακές εξελίξεις.