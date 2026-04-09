Η διατήρηση της εκεχειρίας διεύρυνε τα κέρδη της Wall Street: Επταήμερο ανοδικό σερί για τον S&P 500
Oι επενδυτές ποντάρουν σε αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και υποχώρηση των πετρελαϊκών τιμών ανησυχώντας για τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό
Καθοριστικές για τις τάσεις στη Wall Street παραμένουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα στη συνεδρίαση της Μεγάλης Πέμπτης.
Η προοπτική η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν να καταρρεύσει πριν καλά-καλά συμπληρώσει ένα 24ωρο είχε πυροδοτήσει αρχικά τριγμούς στην αγορά, ωστόσο το κλίμα άλλαξε άρδην μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι θα προχωρήσει σε απευθείας συνομιλίες με τον Λίβανο.
Έτσι, οι δείκτες «γύρισαν» σε θετικό έδαφος καταφέρνοντας έτσι να διευρύνουν τα ισχυρά κέρδη που είχαν καταγράψει στη χθεσινή, ιστορική συνεδρίαση.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones μετά το εκρηκτικό άλμα κατά 1.300 μονάδες την Τετάρτη ανέβηκε περαιτέρω κατά 0,58% στις 48.185 μονάδες, ο S&P 500 πρόσθεσε 0,62% στις 6.824 μονάδες και ο Nasdaq κατέγραψε αύξηση ύψους 0,83% φτάνοντας τις 22.822 μονάδες.
Ειδικά ο S&P 500 με την επίδοση αυτή, συμπλήρωσε την έβδομη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση, ήτοι τη μεγαλύτερη θετική περίοδο από τον περασμένο Οκτώβριο. Αντιστοίχως, ο Dow κατάφερε και πάλι να περάσει σε θετικό έδαφος για το 2026, με έστω και οριακή άνοδο 0,25%.
Στις αγορές ομολόγων, η απόδοσης του 10ετούς παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στο 4,29% και του 2ετούς έπεσε ελαφρά στο 3,78%.
Ο περίφημος δείκτης φόβου VIX επανήλθε και πάλι κάτω από το όριο ασφαλείας των 20 μονάδων, στις 19,68 με νέα κάμψη κοντά στο 6,5%.
Οι αγορές ενισχύθηκαν καθώς οι επενδυτές εστίασαν στις πιθανότητες διατήρησης της εκεχειρίας, αν και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα, όπως οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο και η πλήρης επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ετοιμάζονται για ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν το Σάββατο, μετά τη συμφωνία για εκεχειρία, ωστόσο βασικά ζητήματα παραμένουν άλυτα.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε να ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες με τον Λίβανο, με βασικό αντικείμενο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στην Τεχεράνη. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να του ζήτησε να περιορίσει τις επιθέσεις, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.
«Για τις αγορές, λίγα πράγματα έχουν σημασία πέρα από τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας, τον όγκο των μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ και τελικά το αν θα επιτευχθεί μια πραγματική, μόνιμη συμφωνία», σχολίασε ο Μπράντφορντ Σμιθ της Janus Henderson Investors.
Η ανοδική πορεία των μετοχών καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα στοιχεία δείχνουν ότι η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με χαμηλότερο ρυθμό από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί στο τέλος του 2025, με την τελική μέτρηση για το ΑΕΠ τετάρτου τριμήνου να δείχνει αύξηση μόλις στο 0,5% αντί της αρχικής εκτίμησης για 1,4%, ενώ και η καταναλωτική δαπάνη παρέμεινε υποτονική τον Φεβρουάριο, σε περιβάλλον επίμονου πληθωρισμού.
Τα τελευταία στοιχεία δεν αποτυπώνουν ακόμη την πρόσφατη άνοδο των τιμών ενέργειας, ωστόσο ο δείκτης τιμών καταναλωτή που θα ανακοινωθεί την Παρασκευή αναμένεται να καταγράψει μέρος της επίδρασης αυτής. Οι οικονομολόγοι προβλέπουν αύξηση 0,9% στον πληθωρισμό, τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από το 2022.
Ήδη σήμερα ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) που είναι ο αγαπημένος πληθωριστικός δείκτης της Fed παρουσίασε αύξηση τον Φεβρουάριο κατά 0,4% σε μηνιαία βάση και κατά 3% σε ετήσια βάση, πριν επηρεαστεί από το ενεργειακό σοκ του πολέμου.
«Ακόμη και πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, το προτιμώμενο μέτρο πληθωρισμού της Fed βρισκόταν ήδη στο 3%, πολύ πάνω από τον στόχο του 2% και είναι πιθανό να αυξηθεί περαιτέρω την άνοιξη. Αυτό θα διατηρήσει τη Fed σε στάση αναμονής για το προσεχές διάστημα», υποστήριξε η Χέδερ Λονγκ της Navy Federal.
Σε επίπεδο μετοχών, οι εταιρείες λογισμικού πιέστηκαν λόγω της αναζωπύρωσης των ανησυχιών για τον κλάδο καθώς το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic, θεωρήθηκε εξαιρετικά ισχυρό στην ανάλυση και στον εντοπισμό αδυναμιών σε υπάρχοντα συστήματα, με αποτέλεσμα να μην τεθεί για την ώρα σε ευρεία κυκλοφορία.
Σύμφωνα με την αγορά, η δυνατότητα του Claude Mythos να «σπάει» κώδικους και να εντοπίζει ευπάθειες δημιουργεί φόβους ότι πολλά παραδοσιακά λογισμικά μπορεί να καταστούν λιγότερο αξιόπιστα ή να απαιτήσουν εκτεταμένες αναβαθμίσεις.
Στις μεγάλες χαμένες βρέθηκαν η Adobe, η Palo Alto Networks, η Workday και η CrowdStrike, ενώ ακόμη μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν η Palantir, η Intuit και η Autodesk.
Την ίδια ώρα η αποκλιμάκωση του πετρελαίου και οι προσδοκίες για σταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή βελτίωσαν το risk sentiment, ευνοώντας τις τεχνολογικές μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Ανάμεσα τους ξεχώρισαν ασφαλείς επιλογές όπως η Amazon (που κέρδισε πάνω από 5%), η Meta, η Intel και η Netflix.
Στις κερδισμένες και η Constellation Brands με άλμα άνω του 8% καθώς ανακοίνωσε ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα, με αιχμή τον κλάδο μπύρας και το brand της Modelo Especial.
Πηγή: Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα